Sako obra el milagro en el descuento

El Real Jaén ganó un partido que en el minuto 83 parecía perdido. Remontó echando mano de la segunda o tercera unidad y de un ... Sako, delantero de Costa de Marfil de solamente 18 años, que remachó en línea de gol el tanto de la victoria en el descuento. El Recreativo de Huelva dominó el esférico en múltiples fases del juego, pero se marchó de La Victoria con un sabor amargo.

Arrancó el duelo con el Recreativo de Huelva ejerciendo una presión alta con la que lograba asfixiar la salida de balón local.

Alberto Bernardo pudo adelantar a los blancos en el minuto seis. Lario le ganó la mano en el uno contra uno. Pase medido, entre líneas, para dejar completamente sólo al media punta natural de Sonseca.

La pelota era patrimonio de los de Pedro Morilla. Los de la capital jienense estaban buscando contras eléctricas.

A los 12 minutos, la primera amarilla del duelo. Para Sergio Rivera. Poca infracción para tanto castigo.

Al Real Jaén le estaba costando un mundo generar fútbol ofensivo. Ycuando encontró la paciencia necesaria no tomó las decisiones más adecuadas. Moha, en la frontal del área y con todo a su favor para pegarle, apostó por un pase buscando a Pablo García que resultó poco preciso. Toda la ventaja para el meta visitante. La resolución en los metros finales sigue siendo la asignatura pendiente del conjunto dirigido por Manolo Herrero.

Camino del ecuador del primer round, los blancos habían recuperado la iniciativa en ataque de forma tímida.

En este grupo es complicado mantener la fiabilidad y regularidad necesarias para dar con la solidez futbolística y anímica que garantice sumar puntos de tres en tres. Máxima igualdad.

La batalla estaba en el centro del campo. Un rígido corsé táctico aplicado por ambos bloques que dificultaba llegar, con claridad, al área rival.

En el minuto 29 pudo golpear el Recre. Un disparo lejano de Antonio Domínguez que repelió el travesaño. El rechazo le cayó a Roni en el área pequeña pero no supo resolver una acción franca, molestado por Mauro.

Paolo lo buscó también desde dentro del área, fácil para Rabanillo por bajo.

Manolo Herrero recuperó efectivos para este encuentro. Pero seguía contando con bajas importantes:Adri Paz, Óscar Lozano y Agus Alonso. Regresó a la convocatoria Mario Martos. Además, en el once aparecían Pedro Fernández, David Serrano y el delantero Pablo García.

Poco o nada pasó en la recta final del primer round. En el minuto 44, los colegiados anularon un tanto de los locales por fuera de juego. Sergio Rivera conectó con Bernardo que se había adelantado quizás demasiado pronto a la acción.

Segundo tiempo

El Real Jaén reanudó el choque espoleado en ataque. Buscando meter una marcha más al ritmo del encuentro.

Como el partido empezaba a repetir el guión de la primera mitad, ambos entrenadores apostaron por mover sus piezas. Mario Martos, al verde. Antes, en el descanso, había entrado Iván Romero por Castellano.

Rabanillo se lució para hacerse con un balón complicado en un intento lejano de Iván en el minuto 60.

La afición jienense aplaudió la aparición sobre el verde del joven delantero Sako. Pablo García estaba muy agotado.

Pero los cambios sentaron mejor al Recreativo de Huelva. Un latigazo desde la frontal del área se volvió a estrellar en la madera del travesaño jienense en el minuto 72 de partido. Un intento de chilena de Vizcaíno, tras centro de Moha, se perdió alto en el 75. El partido, a falta de un fútbol exquisito, estaba teniendo la intensidad ofensiva que le faltó en la primera mitad. El cansancio abrió el duelo y relajó las marcas que ahora no eran tan férreas.

En el minuto 84, Da Costa penalizó un error de Pedro Fernández, que perdió el esférico en una zona compleja al intentar conducir en la salida de balón. Herrero ordenó a Mauro colocarse arriba como un delantero más.

Un balón de Maroto al área generó problemas. El Real Jaén, además, estaba jugando en inferioridad numérica porque Caballero, dolorido por un golpe, necesitaba atención médica en la banda. En este equipo, cuando algo va mal siempre puede empeorar.

Pero apareció la verticalidad, plena de magia, de Curro. Un puñal incisivo. Se fue de Alberto López, por banda derecha y su pase de la muerte atrás, pasó por una nube de jugadores y al final lo cazó, con toda la rabia del mundo, Álex Maroto que acertó a alojarlo en el fondo de la red. Además, José Carlos fue expulsado. El empate llegó en el minuto 88.

Manu López y Sako también querían su porción de gloria. El granadino emuló a Curro por la derecha y su pase atrás al corazón del área acabó en poder de Sako tras el toque-remate mordido en el área de un compañero. El joven delantero blanco sólo tuvo que empujarla para desbordar la alegría en las gradas del coliseo blanco.

Manu López y Curro, ambos con 21 años, están llamando a golpes a la puerta de Herrero.

Con el Decano volcado. Una contra eléctrica de Manu López en la que conectó con Curro finalizó con una mano salvadora de Lario para negar el tercer tanto jienense.

El técnico iliturgitano del Real Jaén afirmó que había sido «un partido de mucho sufrimiento ante un rival que nos ha puesto las cosas muy complicadas. Esta victoria debe darnos tranquilidad porque estábamos nerviosos y no hemos podido desarrollar nuestro juego. Los cambios nos han dado esa frescura necesaria».

Por su parte, Álex Maroto, estacó que les está «costando un poco. Hemos generado ocasiones y al final hemos tenido la suerte de revolucionar y tener algo más de acierto. Todos los puntos son oro. Cuesta mucho sumar en esta categoría». Ypor último, Caballero explicó que había sufrido «un golpe en el gemelo con un rival. No me podía mover pero ha dado la casualidad de que hemos metido en esa jugada. Nos hacían superioridad en el centro del campo y nos ha costado en la primera mitad. Pero conseguimos los tres puntos. No es la primera vez que remontamos. Este club nunca se rinde».