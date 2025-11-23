Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

David Serrano y Pedro Fernández, en una acción del encuentro disputado en el Nuevo La Victoria con 5.476 espectadores en las gradas. Juan Pedro Sánchez

Sako obra el milagro en el descuento

El Real Jaén remonta a un Decano, que se veía en el minuto 83 con los tres puntos en su bolsillo, gracias a los tantos de Álex Maroto y Sako

José Antonio Gutiérrez

Jaén

Domingo, 23 de noviembre 2025, 21:08

El Real Jaén ganó un partido que en el minuto 83 parecía perdido. Remontó echando mano de la segunda o tercera unidad y de un ... Sako, delantero de Costa de Marfil de solamente 18 años, que remachó en línea de gol el tanto de la victoria en el descuento. El Recreativo de Huelva dominó el esférico en múltiples fases del juego, pero se marchó de La Victoria con un sabor amargo.

