El Real Jaén sigue perfilando la plantilla de cara a su debut en Segunda RFEF

El central sevillano Álex Pavón (El Viso del Alcor, 19 de marzo de 2000) jugará en el Real Jaén CF la próxima temporada tras su ... fichaje por el club de la capital por una temporada con posibilidad a una segunda si cumple una serie de objetivos. Con su incorporación, son ya once los refuerzos confirmados por el equipo de la capital.

El defensa jugó la pasada campaña 1.702 minutos repartidos en 25 partidos en el Atlético Sanluqueño FC, del grupo 2 de la Primera RFEF, anotando un gol. En la Liga 2023/24 compitió en la misma categoría, aunque en el Antequera CF, con el que disputó un total de 39 encuentros en dos temporadas y con el que consiguió el ascenso a la División de Bronce del fútbol español un año antes.

El director deportivo, Manuel Chumilla, ha destacado que «es un futbolista rápido, que viene de jugar en una categoría superior que aportará contundencia y criterio defensivo a la zaga del equipo». «Estoy convencido de que aquí conseguirá ofrecer su mejor versión y de que sumará mucho al proyecto deportivo que estamos construyendo para competir con las mayores garantías», ha añadido.

El central, por su parte, ha afirmado que «es un día importante en mi carrera» y que «estoy seguro de que será un año importante a nivel personal y para el club porque después de haber logrado el ascenso ha quedado demostrado que la entidad está en buenas manos y los jugadores vamos a ir a una con el cuerpo técnico, la afición y la directiva para intentar repetir este logro». «Todo el mundo sabe la repercusión que tiene jugar en el Real Jaén CF y estoy muy contento», añadió.

Pavón dio sus primeros pasos en El Viso UP, pero se formó en la cantera del Sevilla FC, en la que ingresó siendo cadete pasando por todas las categorías hasta llegar a militar en el equipo C, del grupo X de la Tercera Federación. Llegó a jugar con el primer equipo en la décima edición del Trofeo Antonio Puerta, que se adjudicó el conjunto siete veces campeón de la Europa League en 2019 tras ganar 2 a 0 al Shalke 04 en el Ramón Sánchez Pizjuán. Y en 2015 fue citado por Santi Denia para participar en una concentración de la selección española sub 16 en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Con 21 años dejó la entidad hispalense para enrolarse en las filas del Xerez CD, con el que firmó un notable ejercicio en la que era su tercera campaña consecutiva en el grupo X de Tercera RFEF. Solo estuvo una temporada. A la siguiente ya se marchó al Antequera CF, su penúltimo destino antes de llegar a Jaén.

Además, el Real Jaén CF cerró también la contratación del joven extremo segoviano Álex Maroto (Zamarramala, 26 de agosto de 2004), que las dos últimas temporadas ha militado en la Gimnástica Segoviana Club de Fútbol, con la que el año pasado disputó diez encuentros en el grupo 1 de la Primera RFEF. La temporada anterior, con apenas 19 años, consiguió el campeonato liguero en el cinco de la Segunda RFEF y el consiguiente ascenso a la división de bronce del fútbol español. Ha firmado por una temporada con posibilidad de una segunda si cumple una serie de objetivos.

El director deportivo lo define como un «extremo rápido, atrevido y con desborde, y sus cualidades le permiten actuar también como delantero». «Es un futbolista joven, con futuro que llega con ganas de crecer y de sumar al proyecto», añadió.

El nuevo fichaje blanco, por su parte, destacó que «estoy muy contento por fichar con el Real Jaén CF. Cuando me surgió la oportunidad de venir no lo dudé ni un momento, porque me permitirá militar en un club con mucha historia y una afición apasionada». «Estoy muy motivado y con muchas ganas de aportar al equipo para crecer tanto en lo personal como en lo profesional. Voy a dar lo mejor de mí para ayudar al club», agregó.

El segoviano ha defendido los colores del conjunto azulgrana desde la categoría cadete y debutó en el equipo senior con solo 18 años en la campaña 2022/23 disputando cinco minutos en un partido en el campo de la UD Alcorcón B, correspondiente a la jornada 25, tras sustituir a Javi Borrego.

Durante ese ejercicio combinó su participación en la Liga Nacional juvenil con la dinámica de grupo y entrenamientos de la primera plantilla. En la 2023/24 ya hizo la pretemporada con el primer equipo y terminó convenciendo al técnico Ramsés Gil de que merecía contar con una de las fichas sub 23. Antes de llegar a la cantera de la Gimnástica Segoviana Club de Fútbol se formó en el CP Unami, de su localidad natal.

Camisetas

Por otro lado, el Real Jaén CF estrenó en el primer partido de la pretemporada la primera equipación oficial para la próxima temporada. Una camiseta Macron exclusiva para el equipo de la capital que destaca por la combinación de los colores (el blanco y el morado), la historia y la tradición de un club centenario con la elección de los mejores y e innovadores tejidos diseñados para optimizar el rendimiento deportivo y ofrecer una comodidad excepcional.

Una prenda, apunta el director general y consejero delegado, Fran Anera, «que demuestra elegancia, pero también la ambición de nuestra entidad por dar un paso adelante en cada detalle». «Es una camiseta rompedora y digna de un equipo de las mejores ligas europeas que, además, mantiene viva nuestra identidad histórica con un estilo limpio, moderno y sobrio», añade.

Anera, que ha adelantado que próximamente se dará a conocer la segunda equipación, subrayó que «cada camiseta está personalizada con anagramas exclusivos del club, integrando símbolos que nos unen como afición, como ciudad y como institución».

La primera equipación del Real Jaén CF estará disponible a partir del 13 de agosto en las tiendas online y física del club.

Durante el encuentro, en el que el conjunto de Manolo Herrero se impuso por cero a cinco al CD Villanueva (con doblete de Agus Alonso y tantos de Mauro Cabello, Adri Paz y Miguel Carrillo), participó el extremo nacido en Chad Hassan Ahmat (01/01/2004), que lleva a prueba varios días con la primera plantilla.

Se trata de un jugador que domina sobre todo la pierna izquierda de 1,85 metros de altura. Afincado en Sevilla, ha militado, entre otros, en el equipo senior del Triana FC, proclamándose campeón de Liga en la Tercera Andaluza siendo un hombre importante con diez goles y once asistencias, o, más recientemente, en el CD San Juan, de la Segunda Andaluza, donde anotó 11 goles.