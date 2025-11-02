Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Las acciones a balón parado fueron determinantes en un feudo de césped artificial y de reducidas dimensiones. Martín García/Real Jaén CF

El Real Jaén saca su espíritu guerrero para empata 1-1 con la Deportiva Minera

El conjunto blanco logra adaptarse al argumento de un rival aguerrido y sólido para firmar un punto valioso antes del derbi jienense

José A. Gutiérrez

Jaén

Domingo, 2 de noviembre 2025, 17:48

El Real Jaén mantiene el pulso por los puestos de privilegio. Un punto, trabajado y sufrido, con sabor agridulce porque pudo ser algo más de ... no mediar esa fragilidad defensiva en las acciones a balón parado ante una Deportiva Minera muy sólida en el rol de local. Los blancos enlazan su séptimo encuentro sin perder, justo antes de afrontar el derbi provincial ante el Linares Deportivo (domingo, a partir de las 17:00 horas en el Nuevo La Victoria de la capital jienense).

