El Real Jaén saca su espíritu guerrero para empata 1-1 con la Deportiva Minera

El Real Jaén mantiene el pulso por los puestos de privilegio. Un punto, trabajado y sufrido, con sabor agridulce porque pudo ser algo más de ... no mediar esa fragilidad defensiva en las acciones a balón parado ante una Deportiva Minera muy sólida en el rol de local. Los blancos enlazan su séptimo encuentro sin perder, justo antes de afrontar el derbi provincial ante el Linares Deportivo (domingo, a partir de las 17:00 horas en el Nuevo La Victoria de la capital jienense).

El partido arrancó con un ritmo intenso pero sin ocasiones claras de gol. Los locales apostaron por un fútbol directo buscando rentabilizar su poderío en el juego aéreo. El Real Jaén quería tener algo más de control en la zona de creación, pero sin complicarse la existencia. Las reducidas dimensiones del terreno de juego, de césped artificial, condicionaban el juego.

Manolo Herrero revolucionó su once y el dibujo táctico. Tres medios centros y peloteros como Connor que vivían su primer encuentro saliendo de inicio. Jugadores como David Serrano, Curro o Adri Paz, en el banquillo. Mauro y Pablo García, no entraron en la convocatoria por lesión. Los blancos afrontaron el partido sin centrales ni delanteros de recambio.

Un centro, con mucha intención de Mario Martos, acabó en las manos del meta local. Lo más destacable en los primeros diez minutos del choque.

Superado el primer cuarto de hora, el bloque dirigido por Checa, un viejo conocido del conjunto de la capital jienense, intentó discutir el control del duelo a los blancos. Así, un remate mordido de Álex Macías lo atrapó, con comodidad, Rabanillo.

El duelo estaba en un terreno emocional. Complicado bajar el balón al verde, sufrimiento para los peloteros con clase como Mario Martos. Lo pasaba menos mal un ex de la casa blanca como Petcoff, muy adaptado a lo que necesita su equipo. Un problema encontrar a jugadores cómodos con la pelota en los pies.

A la media hora de juego, una internada por banda derecha de Moha no llegó a rematarla, con todo a su favor, Agus Alonso. El delantero del conjunto jienense inició una guerra, innecesaria con el colegiado, que le acabó costando una amarilla.

Ambas escuadras tiraban de espíritu guerrero. Generosidad en las ayudas y orden para no cometer errores en las múltiples segundas jugadas. Bloques compactos en los que no se negociaba el ardor competitivo.

Ganar no es tarea sencilla. Es muy fácil perder un partido, no hacen falta ni razones. El Real Jaén tuvo los tres puntos en su faltriquera en la segunda mitad, pero se le escurrieron entre los dedos a balón parado.

Al descanso se llegó con una última acción en la que los jugadores blancos, Caballero, Moha y Javi Moyano, reclamaron un penalti por posible mano en el área local.

Una primera mitad carente de fútbol. Una batalla dirigida por un rígido corsé táctico en la que se antojaba fundamental no cometer errores.

Segundo 'round'

Se reanudó el choque sin cambios en ambas escuadras. El feudo de la Deportiva Minera se ha convertido en un fortín en este inicio de temporada. Con tres victorias y un empate (a uno ante el Recreativo)y solo un tanto encajado por siete firmados y fue en inferioridad numérica.

El partido no modificó su argumento. Dos equipos dominados por un ataque de practicidad. Aunque el cansancio y los cambios empezaron a resquebrajar ese espíritu.

Una contra eléctrica de los locales, tres contra uno, la cortó Álvarez, generosa carrera la suya para salvar los muebles blancos cuando Salinas lo tenía todo a su favor para abrir el marcador.

El primer disparo del Real Jaén en el partido llegó en el minuto 54. Llevó la firma de Agus Alonso y encontró una gran respuesta en el meta Álex Lázaro.

A balón parado creaba peligro el bloque local. Un saque de esquina lo remató Rubén Mesa y detuvo Rabanillo.

Checa y Herrro movieron sus piezas. El iliturgitano dio entrada a Óscar Lozano en sustitución de Mario Martos.

Agus Alonso remató, tras un córner, por encima del larguero. Sin llegar a dominar el duelo, los blancos estaban generando algo más de peligro que en la primera mitad.

Moha fabricó un claro penalti tras recibir de Javi Moyano y adentrarse en el área local. Óscar Lozano, que parece ya recuperado para la causa, lo transformó en gol en el minuto 67. Su primer tanto del curso. El segundo que encajan los murcianos en casa.

Pero la Deportiva Minera no tardó en firmar la igualada. Macías puso un centro medido de saque de esquina y Sebas Holgado ganó la posición a Pavón para alojar el esférico en el fondo de la red con un testarazo cruzado. Duró muy poco, cinco escasos minutos, la alegría en la casa blanca.

Respondió el Real Jaén por medio de un remate de Agus Alonso que salvó el meta local.

Yde ahí hasta el final ninguno de los dos conjuntos encontró la llave del gol para llevarse los tres puntos a su faltriquera.

Para Manolo Herrero había sido «un partido muy complicado en el que el equipo ha competido muy bien. El jugador de ellos que nos ha metido el empate nos sacaba una cabeza. Hemos tenido ocasiones pero el portero de ellos ha estado muy bien. Agus Alonso ha trabajdo mucho y ha merecido marcar».

Precisamente, el delantero del Real Jaén explicó que «sabíamos a lo que veníamos. Hemos competido de locos. Es una pena que se nos vayan los tres puntos por una acción a balón parado. Debemos quedarnos con el trabajo del equipo».

Un valioso punto que hay que hacer bueno el domingo.