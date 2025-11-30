El Real Jaén regresa de vacío de Chapín tras perder por la mínima (1-0)

El Real Jaén perdió en Chapín ante un Xerez CD plagado de bajas, hasta seis. Los blancos cayeron porque son incapaces de marcar (segundo partido ... consecutivo en el rol de visitante sin hacerlo), no logran sellar su portería desde la primera jornada liguera (con doce encuentros consecutivos encajando gol), realizan presentes defensivos impropios de un bloque que aspire a pelear por los puestos de privilegio y sufre desconexiones de juego y tensión competitiva en múltiples fases de los duelos. Un cóctel explosivo y peligroso, si no le encuentra solución, en una categoría tremendamente igualada.

Salió el Real Jaén con una clara vocación ofensiva y buscando dificultar la salida del esférico de los locales. Una presión que se difuminó muy pronto.

El primer susto llegó antes de que se llegara al minuto quince. Un tanto anulado a los locales por una falta previa en ataque sobre el meta Rabanillo.

La novedad en el once de Manolo Herrero estaba en la presencia de Mario Martos en sustitución de Sergio Rivera. No fue el día del jienense. Mati Castillo estaba volviendo locos a los jugadores visitantes en su banda izquierda. Ya los de Manolo Herrero les costaba generar fútbol ofensivo. La razón estaba en la dificultad para mantener el balón en su poder. El Xerez CD era el claro dominador de un encuentro que encaraba el ecuador de su primera mitad.

Con todo, la más clara fue para el Real Jaén. Un centro medido de Alberto Bernardo por la derecha que cabeceó mal Javi Moyano ante la estatua de sal de los centrales locales. Respondió el Xerez CD con un balón envenenado de Javi Rodríguez al área que tuvo que quitarse de encima el meta Rabanillo. Y, poco después, otro centro chut que nadie logra despejar acabó en el palo de la portería jienense tras botar en el área pequeña. La grada llegó a cantar gol tras superar el balón al meta del Real Jaén.

El centro del campo local estaba ganando la batalla al de la capital jienense.

El Xerez CD golpeó en el minuto 36. El delantero cordobés Nané, que hizo dos tantos en el pasado duelo ante el Yeclano, abrió el marcador aprovechando un error en el eje de la defensa blanca. El enésimo esférico robado acabó con un disparo que fue de un poste a otro para alojarse en la jaula defendida por Rabanillo.

Al descanso se llegó con ventaja, mínima, de un conjunto local que se había impuesto en la mayoría de duelos y que estaba destilando una mayor intensidad para hacerse con una nueva oportunidad en las segundas jugadas.

Ganando la partida de ajedrez Diego Galiano y eso que el técnico del Xerez CD afrontó el duelo con una plantilla mermada por numerosas bajas. Un viejo conocido de la parroquia jienense como Charaf se perdió la cita por sanción, al igual que Adri Rodríguez (centrocampista)e Ismael (medio centro). Y por lesión, Josete (central), Ricky (lateral diestro) y Jaime López (media punta). El lateral izquierdo Chacartegui fue alta y entraron en la convocatoria Leo Vázquez (lateral izquierdo) y De la Lama (medio centro), que están entre algodones porque arrastran problemas de pubis. En el bando jienense, Herrero no pudo contar con los lesionados Agus Alonso, Adri Paz y Óscar Lozano.

El técnico iliturgitano movió sus piezas con el objetivo de oxigenar las ideas de los suyos. Antonio Caballero y Moha, que habían sido amonestados en la primera mitad, dejaron su sitio en el terreno de juego a Manu López y Curro. Juventud en el once.

Salió el Real Jaén con otra cara. Manu López lo intentó con su pierna izquierda, disparo seco que no encontró la portería rival. Y un centro de Mario Martos desde la banda izquierda lo remató por encima del travesaño Pablo García. El Xerez CD desbordado y superado por los blancos, obligado a dar un paso atrás.

En el minuto 57, un zapatazo desde fuera del área de Nacho Vizcaíno lo atrapó por abajo el meta jienense, Ángel de la Calzada, que estaba teniendo en esta segunda mitad mucho más trabajo.

A falta de veinte minutos para el final, el Real Jaén comenzó a perder el ímpetu con el que había arrancado el segundo round. El Xerez CD, aprovechando una contra eléctrica, se presentó en el área visitante por vez primera en esta segunda mitad.

Herrero apostó por colocar en el terreno de juego al héroe del duelo ante el Recreativo. Sako entró en sustitución de un Pablo García, trabajador, pero desangelado a la hora de hacer daño. Lo intentó, al poco de salir, con un disparo a la media vuelta, tras recibir de espaldas, que estuvo cerca de sorprender a Ángel de la Calzada.

En la recta final del duelo, el central Mauro acabó como un delantero más. Sin fortuna.

Insistieron los blancos en una presión asfixiante sobre el área rival que no lograba traducirse en ocasiones claras de gol. Curro muy incisivo por su banda. Dominio infructuoso del esférico ante un rival que se defendía con orden y sobriedad.

El gol del empate pudo llegar en un pase de Maroto a Sako que salvó la zaga local a punto de cumplirse el minuto 90. El colegiado alargó cinco minutos el encuentro, pero el marcador no se movió.

Declaraciones

«Nos hemos merecido como mínimo el empate. Es cierto que en la primera mitad el Xerez CD fue superior a nosotros. En la segunda hemos sido superiores pero nos cuesta mucho marcar gol. Esto nos condena a una derrota no merecida», comentó el técnico iliturgitano.

Por su parte, Javi Moyano señaló que «no nos vamos satisfechos con este resultado. Hicimos méritos para habernos llevado algo más que la derrota. Pero esto se trata de meter las que tienes. Ellos han tenido el acierto, con un gol extraño. Hay que reponerse y pensar en el próximo partido ». También Rabanillo señaló que «es complicado ganar fuera de casa. Tenemos que mirarnos el ombligo, dar un paso adelante y no regalar lo que regalamos porque en todos los partidos no podemos ganar tirando de épica. No hemos sido agresivos en los primeros duelos y el resultado negativo ha sido más demérito nuestro. Tampoco podemos seguir encajando tantos en todos los partidos».