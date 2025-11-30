Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El joven delantero del conjunto blanco, Sako, autor del tanto del triunfo ante el Recreativo, salió en la segunda mitad. Miranda López/Real Jaén CF

El Real Jaén regresa de vacío de Chapín tras perder por la mínima (1-0)

El conjunto blanco fue claramente superado en la primera mitad, mejoró en el segundo round pero fue incapaz de encontrar la llave del gol

José A. Gutiérrez

Jaén

Domingo, 30 de noviembre 2025, 21:04

Comenta

El Real Jaén perdió en Chapín ante un Xerez CD plagado de bajas, hasta seis. Los blancos cayeron porque son incapaces de marcar (segundo partido ... consecutivo en el rol de visitante sin hacerlo), no logran sellar su portería desde la primera jornada liguera (con doce encuentros consecutivos encajando gol), realizan presentes defensivos impropios de un bloque que aspire a pelear por los puestos de privilegio y sufre desconexiones de juego y tensión competitiva en múltiples fases de los duelos. Un cóctel explosivo y peligroso, si no le encuentra solución, en una categoría tremendamente igualada.

