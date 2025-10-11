El Real Jaén CF recibe a una UDMelilla necesitada de puntos y buenas sensaciones

La Unión Deportiva Melilla visita este domingo el estadio de La Victoria, donde a partir de las 12:00 horas se medirá a un Real ... Jaén que busca dar continuidad a su gran estado de forma. Un duelo correspondiente a la sexta jornada del campeonato entre dos viejos conocidos. El conjunto azulino tratará de sumar una victoria que suponga un cambio de dinámica, después de dos derrotas y dos empates en las cuatro últimas jornadas, mientras que los blancos aspiran a firmar su cuarto triunfo consecutivo.

El conjunto dirigido por Alberto Cifuentes no está encontrando el premio en forma de puntos en este inicio de temporada, donde los minutos finales están condenando al equipo en el Álvarez Claro. Ahí ha dejado escapar cuatro puntos yendo por delante en el marcador, y fuera no está terminando de encontrar su juego.

Por eso viajan a la capital del Santo Reino, en la décima posición de la tabla clasificatoria con sólo cinco puntos en su casillero. Ylo hacen con ganas de reivindicarse, en el feudo de un histórico del fútbol español. Un mensaje que se ha repetido una y otra vez durante toda la semana por parte de jugadores y cuerpo técnico azulino, que saben que no pueden dejar escapar más puntos en este inicio de temporada.

Por su parte, el Real Jaén CFllega a esta cita en su estadio como uno de los equipos más en forma del campeonato con tres victorias consecutivas, lo que ha aupado al cuadro de Manolo Herrero hasta la cuarta posición, con diez puntos (los mismos que el segundo) a pesar de ser un recién ascendido.

Para Manolo Herrero, entrenador del Melilla durante tres cursos, será un partido especial. «Hubo momentos buenos y otros menos buenos. El primer año no jugamos el 'play off' por diferencia de goles. Luego no fue todo lo bien que nos hubiera gustado. Es fútbol». Añadió que espera «un encuentro igualado. A ambos nos gusta llevar la iniciativa del juego. Son un buen equipo, no creo que haya grandes diferencias».

Interrogado por la diferencia de dinámicas, explicó que «las rachas son temporales. Ojalá se vean en el campo. Tenemos que intentar alargarla lo máximo posible porque no vamos a ganar todos los partidos. Ellos intentarán revertir la situación en la que se encuentran. Son un equipo formado para estar en la parte alta de la tabla. Tienen potencial para ganar a cualquiera».

Herrero destacó que no es «adivino. Me gustaría que mi equipo estuviera en la primera posición al final de la temporada. Somos un recién ascendido y nuestro objetivo es hacer un buen año. Nos gustaría luchar por la parte alta de la tabla. No sé si nos va a dar. Si mantenemos el nivel de estas últimas jornadas tendremos nuestras opciones. Se necesita ser muy competitivo para conseguir los objetivos en el mes de mayo».

Durante este arranque liguero la pareja de centrales ha ido cambiando. «Tengo mucha confianza en los cuatro centrales. Estoy tranquilo juegue quien juegue. No hay diferencia entre ellos. En función del contexto de cada partido jugará uno u otro. Estando los cuatro disponibles puede jugar cualquiera de ellos». Precisamente, uno de los secretos del conjunto jienense en este inicio de campeonato es el bloque que mantienen de la pasada temporada, que junto a las nuevas incorporaciones les convierte en un rival complicado de batir de su casa.

Sobre Javi Moyano resaltó que «es nuestro capitán, un emblema de este club por su carrera profesional. Nos aporta mucho tanto dentro como fuera del campo. Tiene en su puesto a un compañero que está compitiendo muy bien. El beneficiario es el equipo. Curro y él están desarrollando un gran trabajo. Me están complicando hacer un once».

Por suerte la única baja es la de Caballero. «Ya ha empezado a entrar paulatinamente con el grupo. La próxima semana, si todo va bien, podrá estar con el resto de compañeros». Por su parte, Óscar Lozano está progresando pero todavía le queda para estar recuperado.

El entrenador concluyó destacando que «los partidos hay que madurarlos, el equipo rival se nos está adelantando. Sin embargo, la confianza en el día a día está haciendo que tras un revés, con un jugador menos, o pese a la complejidad de jugar fuera de casa, seamos capaces de culminar las remontadas».

Este encuentro será dirigido por el extremeño José Antonio Muñoz y podrá seguirse en directo a través del canal Youtube del conjunto jienense y Televisión Melilla.

Alberto Cifuentes

El técnico azulino, Alberto Cifuentes, habló de la necesidad de generar optimismo. «Hay que generar optimismo. Hemos perdido cuatro puntos aquí en casa, de una manera diría que injusta y que nos harían mirar la clasificación de otra manera, pero la realidad es que no están los puntos. Además, también es verdad que fuera de casa nos ha faltado un puntito más para competir, por eso hemos intentado generar esa positividad, ese buen rollo, que los jugadores generen esa confianza y vayamos a Jaén a conseguir la victoria».

Sobre el escenario del duelo destacó que «es un sitio histórico, Jaén, que yo he visitado muchas veces, y es un buen campo, ellos son buen equipo también, con muchos jugadores que se conocen desde hace tiempo y juegan bien. Son intensos y están en una buena dinámica».

Añadió que «es un partido bonito, y tenemos que ir con esa mentalidad de hacer un partido bonito, de disfrutar del partido, del ambiente, de finalizar jugadas, de jugar en ataque, de ser intensos, de competir y de ganar».

En cuanto a las posibles bajas, Cifuentes confía en recuperar a Varela, que se perdió el último encuentro, pero no es segura su participación. Además, David no va a estar para este domingo. Quindimil y Alvarito llegarán tras las pruebas a las que han sido sometidos durante la semana y que han descartado cualquier lesión.

Para finalizar les pide a sus jugadores que «que estemos juntos, en las buenas y en las malas, lo más juntos posible, desde el vestuario hasta en el partido. Que sea un equipo y que vayamos juntos a todos los lados, haciéndoles ver que nosotros tenemos que ser el mismo equipo fuera que dentro».

Sin duda, será un duelo apasionante con aroma a superior categoría. La que ambas escuadras intentan recuperar.