Curro está firmando un gran inicio de temporada liguera. Juan Pedro Sánchez

El Real Jaén CF recibe a una UDMelilla necesitada de puntos y buenas sensaciones

El conjunto blanco confía en dar continuidad a su buena dinámica firmando la cuarta victoria del presente curso ante su afición

José A. Gutiérrez

Jaén

Sábado, 11 de octubre 2025, 18:28

La Unión Deportiva Melilla visita este domingo el estadio de La Victoria, donde a partir de las 12:00 horas se medirá a un Real ... Jaén que busca dar continuidad a su gran estado de forma. Un duelo correspondiente a la sexta jornada del campeonato entre dos viejos conocidos. El conjunto azulino tratará de sumar una victoria que suponga un cambio de dinámica, después de dos derrotas y dos empates en las cuatro últimas jornadas, mientras que los blancos aspiran a firmar su cuarto triunfo consecutivo.

