Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Sako celebra con Mario Martos un tanto ante el Granada. JUAN PEDRO SÁNCHEZ

El Real Jaén, a por el primer triunfo ante su afición

Los blancos reciben, a partir de las 19:00 horas, a un Xerez DFC en puestos de descenso y que no conoce la victoria en este inicio liguero

José A. Gutiérrez

Jaén

Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:17

El Real Jaén regresa al Nuevo La Victoria con el objetivo de firmar la primera victoria ante su afición. Tras el tropiezo en el coliseo ... blanco con el Extremadura, los de la capital jienense lograron tres puntos en el feudo de un Atlético Antoniano que fue mandando en el marcador y disfrutó de superioridad numérica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un trabajador de 59 años en una fábrica de ladrillos del Suspiro del Moro
  2. 2

    Muere al caer por un barranco cuando escapaba tras un robo
  3. 3 Las esponjas jabonosas que van de Pinos Puente a los Mercadona de toda España
  4. 4

    La empresa Sierra DC anuncia la construcción del mayor centro de datos de España en la Citai
  5. 5 Horario y recorrido de la procesión de la Virgen de las Angustias
  6. 6 Mercadona compra 190 millones anuales a empresas proveedoras granadinas
  7. 7 Estos son los supermercados más baratos de Granada, según la OCU
  8. 8 El comentario viral de una diputada de Granada sobre Pedro Sánchez: «Algún día lo haremos santo»
  9. 9 Las probabilidades de lluvia en la procesión de la Virgen de las Angustias
  10. 10

    La Citai anuncia la llegada de un centro de datos con una inversión de 1.000 millones de euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Real Jaén, a por el primer triunfo ante su afición

El Real Jaén, a por el primer triunfo ante su afición