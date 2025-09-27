El Real Jaén, a por el primer triunfo ante su afición

El Real Jaén regresa al Nuevo La Victoria con el objetivo de firmar la primera victoria ante su afición. Tras el tropiezo en el coliseo ... blanco con el Extremadura, los de la capital jienense lograron tres puntos en el feudo de un Atlético Antoniano que fue mandando en el marcador y disfrutó de superioridad numérica.

Para el técnico del conjunto blanco, Manolo Herrero, «será una competición en la que todos los equipos nos vamos a quitar muchos puntos porque hay un nivel muy parejo en toda la competición». El técnico iliturgitano afronta el duelo con la ausencia por sanción (dos partidos)del delantero Agus Alonso. «El principal perjudicado es él, también el equipo. Son situaciones que suceden en los partidos. No estuvo muy acertado levantando el brazo y dándole al rival en la cara. Esto, a veces, es un teatro. Creo que no era para tanto, pero fue un error de Agus que esperemos que no vuelva a pasar». Esta ausencia ofrece una oportunidad, «para actuar en la segunda mitad a Sako Siaka, «aunque no está para los noventa minutos porque lleva poco tiempo con nosotros». Tampoco estarán, por lesión, dos peloteros con clase y peso en el once titular como Antonio Caballero y Óscar Lozano, «que se perderán algunas semanas». La buena noticia es la recuperación de Moha, «que nos aporta opciones en la parte de arriba».

Herrero añadió que «el objetivo pasa por sumar una segunda victoria para seguir creciendo en la competición. Todavía estamos algo lejos del Real Jaén que deseo, pero el equipo ha completado una buena semana de trabajo».

El cuadro azulino ha empatado sus dos últimos encuentros (en Totana frente al Unión Malacitano y en Chapín con el Atlético Malagueño) ambos con idéntico resultado (1-1) pero necesita sumar su primera victoria del presente curso para abandonar los puestos de descenso después de caer en la primera jornada liguera (1-3) con la Deportiva Minera. El cuadro, dirigido por Antonio Fernández, ha anunciado esta semana la baja por lesión de su cancerbero titular, José Perales, que sufre una rotura del recto anterior de su pierna derecha. La entidad ha contratado a Florentin Bloch, nacido el 2 de febrero del 2000 en Vernon (Francia), y que apunta a la titularidad. Se trata un portero internacional sub20 y sub19 que la pasada temporada militó en el Fuenlabrada, de Primera Federación.

El cancerbero, de 1,90 metros y 25 años, se formó en las canteras del PSG y del Tours antes de recalar en el Tolousse donde llegó a debutar en la Copa de Francia. De ahí pasó a Unionistas de Salamanca, en su primera experiencia fuera de su país natal. Posteriormente recaló en el Sporting de Gijón, formando parte de su filial, convirtiéndose en el portero menos goleado en la temporada 2023-24. Asimismo, durante su etapa en tierras asturianas fue convocado en 20 ocasiones con el primer equipo.

«Solo han jugado un partido en casa y lo han perdido. Hay que saber que se puede ganar allí, el Extremadura ha enseñado el camino que también se puede puntuar en ese estadio», explicó en la previa del duelo su técnico, Antonio Fernández.

Toca estar muy atento a las acciones a balón parado, donde el Xerez DFCestá demostrando mucho peligro. La estrategia puede decidir partidos.