El Real Jaén pierde en Huétor Tájar la oportunidad de recortar puntos al líder El Atlético Malagueño sorprendió dejándose dos puntos en el feudo del colista, pero los blancos no encontraron la llave del gol y empataron a cero

José A. Gutiérrez Domingo, 6 de abril 2025, 22:46 Comenta Compartir

En el fútbol las opiniones están condicionadas por el último resultado. El último partido las cambia. Pero el empate del Real Jaén en el Miguel ... Moranto, que hubiera sido un resultado más que aceptable en otra situación, deja un sabor agridulce. Los blancos, que jugaron veinte minutos conociendo las sorprendentes tablas del Atlético Malagueño en el feudo del colista, no encontraron la llave del gol ante un sólido Huétor Tájar. No es lo mismo salir a ganar que necesitar la victoria. La exigencia de sumar los tres puntos complica la empresa. Por eso es positivo no transmitir hambre ni urgencias durante los noventa minutos de un partido de fútbol.

El encuentro arrancó con llegadas en ambas áreas. Herrero se enfadó tras un saque de esquina en el que el conjunto jienense se mostró muy blando a la hora de defender. Al minuto veinte se llegó sin ocasiones claras en ninguna de las dos áreas. Agus Alonso reclamó un posible agarrón en el área tras un centro medido de Javi Moyano. Esteban ganó un balón por arriba y su dejada de cabeza habilitó la entrada de Dani Benítez por la derecha, con poco ángulo, para un disparo que acabó en el lateral de la red de la portería del Real Jaén. Poco fútbol, con ambas escuadras buscando minimizar errores que les pudieran penalizar. El talento diferencia, pero cuando el terreno de juego no ayuda es complicado que aparezca. El cancerbero local, Miguel Ángel de la Osa, sacó una mano salvadora para desviar un intento de Mario Martos desde fuera del área. La primera gran ocasión del Real Jaén apareció cuando el choque enfilaba su primera media hora de juego. El Real Jaén buscó premio volcando sus ofensivas por banda izquierda. Pero el partido entró en la recta final de la primera mitad sin que los protagonistas encontraran la llave del gol, la misma que en estos encuentros abre una puerta colosal. Echaba de menos el duelo ese soplo de inspiración que motivara que sucediera algo para llevar alegría a las gradas. Óscar Lozano no había aparecido para destilar la depurada técnica individual que atesora en sus botas. En los últimos instantes de la primera mitad Mario Martos reclamó una posible infracción de Román cuando buscaba encarar a De la Osa. Así, al descanso se llegó sin goles. Un duelo táctico que buscaba la chispa que lo hiciera estallar por los aires. El Real Jaén viajó con la baja importante de Migue García, fuera de la convocatoria por un proceso viral que le impidió ejercitarse durante toda la semana. El técnico iliturgitano, Manolo Herrero, apostó por el regreso a la titularidad de Mario Martos en detrimento de Juan Cámara. En las filas locales, un ilustre como Dani Benítez y algún ex blanco comoJavi Pérez. El duelo se disputó en el Miguel Moranto, campo estrecho, de reducidas dimensiones y con un césped artificial en muy mal estado y con presencia de numerosos aficionados de la capital jienense en las gradas. Segunda mitad El segundo round contó con un guión idéntico al de la primera mitad. Intensidad en el juego, escasa continuidad a la hora de producir fútbol y un rígido corsé táctico atenazando los esquemas sobre el verde. Javi Sánchez, en el minuto 58, se interpuso en el intento local de abrir el marcador. El cancerbero del Real Jaén disputó su partido número cien con la camiseta del conjunto blanco. Óscar Lozano se internó por banda derecha pero su centro-chut no encontró portería y tampoco rematador. Desde Málaga llegaban noticias del empate del líder, el Atlético Malagueño, en casa del colista, Málaga City. Lograron salvar un punto en los últimos instantes de su partido. El Real Jaén lo intentó, con algo más de empeño que su rival, pero no encontró el camino del gol. En lo positivo, tercera jornada dejando la portería a cero. Lo negativo, una oportunidad de oro perdida para reducir puntos al líder. «El equipo lo ha intentado de todas las formas. Ha faltado hacer el gol de la victoria. Nos quedan cinco semanas para darlo todo», explicó Manolo Herrero nada más finalizar el choque. El Real Jaén volverá a jugar ante El Palo el domingo a las 17:00 horas. El conjunto de la capital jienense intentó adelantar el choque al sábado, para no coincidir con el Domingo de Ramos, pero no consiguió el visto bueno del bloque malagueño.

