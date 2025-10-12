Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El tanto de penalti de Adri Paz, su primer del curso, en el primer round. Juan Pedro Sánchez

El Real Jaén perdona y cede un empate

El conjunto blanco no pudo pasar del empate ante la UDMelilla en un encuentro en el que jugó durante más de una hora con un jugador más

José A. Gutiérrez

Domingo, 12 de octubre 2025, 19:19

Comenta

Sabor agridulce por la sensación de haber perdido dos puntos. Los blancos se adelantaron en el marcador, disfrutaron de más de una hora de superioridad ... numérica, pero no aprovecharon ninguna de las múltiples ocasiones que generaron ante un Melilla que no perdió la fe y que logró la igualada en la recta final del duelo. Los blancos ven frustrada la posibilidad de sumar su cuarta victoria consecutiva, una gesta que, hasta la fecha, solamente ha sido capaz de lograr el líder, CD Extremadura.

