El Real Jaén perdona y cede un empate

Sabor agridulce por la sensación de haber perdido dos puntos. Los blancos se adelantaron en el marcador, disfrutaron de más de una hora de superioridad ... numérica, pero no aprovecharon ninguna de las múltiples ocasiones que generaron ante un Melilla que no perdió la fe y que logró la igualada en la recta final del duelo. Los blancos ven frustrada la posibilidad de sumar su cuarta victoria consecutiva, una gesta que, hasta la fecha, solamente ha sido capaz de lograr el líder, CD Extremadura.

Los locales presentaron muy pronto sus credenciales ofensivas. Vizcaíno culminó una precisa triangulación por banda derecha del ataque local. Muy fácil para Olmedo.

La UDMelilla también salió a por el partido. Un intento de Abdelah se marchó fuera de la portería de los locales.

El encuentro estaba abierto, desposeído de cualquier rígido corsé táctico inicial. El Real Jaén, mejor a los puntos.

En el minuto 14, una acción precisa de toque entre Curro y Moha acabó con Mario Martos derribado en el área. Adri Paz engañó a Olmedo para abrir el marcador con un disparo a media altura. Su primer tanto del presente curso. Ya renglón seguido, Pablo García pudo ampliar la renta local pero su disparo se perdió alto.

El gol reforzó la moral y la confianza de los blancos. Empezaron a destilar sus mejores minutos de fútbol.

Claverías aprovechó un error de Adri Paz al sacar el esférico jugado desde atrás para firmar un disparo desde la frontal que se perdió cerca del palo. La UD Melilla daba la sensación de estar resucitando.

Respondió el Real Jaén con un disparo, con pierna izquierda, de Mario Martos desde la frontal que repelió el travesaño de la portería visitante. La jugada, otra vez, por banda derecha.

Superada la primera media hora de juego, el colegiado extremeño expulsó, roja directa, al central visitante Quindimil. El encuentro se ponía muy de cara para los de Herrero.

En la primera llegada por banda izquierda, Alberto Bernardo remató desde la frontal del área obligando a Olmedo a despejar con apuros.

Los de la capital jienense, apoyados en la superioridad numérica y el marcador favorable controlaron y dominaron a su rival hasta el final del primer round gracias al control, tiránico, del esférico.

Al partido del Real Jaén solamente le faltaba un segundo tanto que aportara algo más de tranquilidad. Objetivo para la segunda mitad.

Manolo Herrero había apostado por un once en el que Curro, muy vertical por su banda derecha cada vez que está en el terreno de juego, ocupaba el puesto en el lateral en sustitución de Javi Moyano. Además, en la convocatoria entró Agus Alonso, una vez cumplida su sanción.

En el descanso, Alberto Cifuentes decidió mover sus piezas. Julio Iglesias, medio centro pleno de calidad soporte del conjunto visitante en la primera mitad, dejó su sitio en el terreno de juego al lateral zurdo, Álex Muñiz. Buscando reconstruir su línea defensiva tras la expulsión.

Abdelah tuvo en sus botas el empate tras una contra eléctrica en el minuto 49. Pero su disparo en el área, escorado a la izquierda, no encontró portería por poco. El ritmo del encuentro se había vuelto mucho más lento. Era el primer objetivo de un Melilla que deseaba crecer desde atrás.

Olmedo se lució para evitar el segundo de Adri Paz, con un disparo con una rosca diabólica.

En este Real Jaén todo el mundo es solidario a la hora de defender y correr. Una de las señas de identidad de los equipos del técnico iliturgitano.

Los blancos seguían acumulando méritos para un segundo tanto que no llegaba. Herrero oxigenó su once con dos cambios. Ytambién Cifuentes movió su banquillo, buscando una mayor producción ofensiva dando entrada a tres peloteros.

Olmedo repitió parada para la foto. En esta ocasión ante David Serrano.

Con la salida de Agus Alonso el Real Jaén siguió sumando ocasiones de gol. Sin reflejo en el marcador.

Crecimiento del Melilla

El partido entró en el minuto 80 sin que los locales dieran con esa llave que abre una puerta colosal, la del gol de la tranquilidad. Una ventaja exigua que ponía en riesgo sumar los tres puntos. Y con un Melilla al que las sustituciones le habían sentado mucho mejor que a su rival.

El Real Jaén llevaba varios minutos sufriendo. Abreu se marchó de todos sus rivales y en un rechazo afortunado, Chavarría logró firmar el uno a uno. Si no sabes cerrar un encuentro en esta categoría el rival te penaliza.

El Real Jaén se volcó decidido a recuperar dos puntos que creía en su faltriquera. La UDMelilla se encerró atrás defendiendo un punto valioso en un partido que se le había puesto muy cuesta arriba. El colegiado prolongó el choque cuatro minutos.

Pero la fluidez que había acompañado a los jienenses durante los 45 primeros minutos del duelo se esfumó. Los nervios trajeron precipitación y errores groseros en los pases. No se generaron ocasiones de gol.

«No ha sido nuestro día. No en cuanto a juego. Hemos tenido muchas ocasiones y en el fútbol el que perdona lo paga. No podemos perdonar tanto. No tuvimos acierto y eso nos lleva a un empate que por lo visto en el terreno de juego merecíamos ganar. Pero esto va de goles, no de merecimientos», explicó Manolo Herrero nada más finalizar el duelo. Por su parte, Mauro, que acabó de delantero centro en los minutos finales, señaló que «se nos han escapado dos puntos. Cuando perdonas lo pagas. El Melilla tiene potencial y ha llegado una vez y nos ha metido un gol. Hay errores y despistes atrás que nos están penalizando. Con uno más a veces te crees que lo tienes ganado, te sientes superior y espero que esto nos sirva para próximos partidos».