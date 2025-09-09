Real Jaén CF y Granada CF jugarán el Trofeo del Olivo el próximo 18 de septiembre

La edición número 41 del Trofeo del Olivo ya tiene fecha. Será el jueves 18 de septiembre a las 19:00 horas y el rival, ... el Granada CF, de la Segunda División, tal y como confirmó el Real Jaén CF a principios de agosto. El duelo se disputará en el Nuevo Estadio Municipal de La Victoria.

El equipo de la capital, que ha ganado en 24 ocasiones el torneo, ha hecho un esfuerzo importante para poder contar con la presencia de un grande del fútbol andaluz.

El director general y consejero delegado del Real Jaén CF, Fran Anera, ha reiterado su agradecimiento personal y el de la entidad al equipo granadino «porque es una muestra más de que es un club grande en el sentido más estricto de la palabra. Porque la grandeza no la da el presupuesto o la categoría en la que se milita sino que se aprecia en los gestos y el hecho de aceptar nuestra invitación y jugar ante nuestros aficionados en plena competición es un detalle de cercanía que no olvidaremos jamás», para concluir recordando que «han cumplido su palabra, han vuelto a demostrar que tienen sus puertas abiertas para un club vecino y amigo como es el Real Jaén CF y nos permitirán darle una alegría a nuestra afición y, además, en nuestra propia casa».

El Granada CF ganó el Trofeo del Olivo en la única ocasión en la que ha participado. Fue en el año 2014, con locales jugando en el grupo IV de la extinta Segunda División B y los visitantes, en Primera División y con Joaquín Caparrós en el banquillo. Se impusieron por la mínima gracias a un gol de Alfredo Ortuño, ahora en las filas del FC Cartagena. Dos de los futbolistas que defendieron la camiseta del Real Jaén CF en ese partido militan en la actualidad en el club: Mario Martos y Adri Paz, por entonces aún conocido como Adrián. También formaba parte, en este caso del cuerpo técnico, el actual preparador físico, Rafa Castillo.

La última visita del equipo entrenado ahora por Pacheta es mucho más reciente, ya que fue el rival del Real Jaén CF en el partido amistoso que sirvió para inaugurar los actos del centenario de la entidad y que se celebró el 25 de marzo de 2022. El conjunto nazarí, que por entonces militaba también en la máxima categoría del fútbol nacional, y con el club blanco todavía en Tercera RFEF, se impuso por cero goles a cinco con tantos de Puertas, Yan Eteki, Germán, Collado y Arezo, todos en la segunda parte.

El Real Jaén CF y el Granada CF protagonizan uno de los denominados derbis de Andalucía Oriental y han compartido una parte común de su historia siendo muchos, unos cincuenta, los jugadores que han militado en ambos equipos. Entre otros, Vicente Díaz, el vilcheño Santi Antonaya, Antonio Flores, Roberto Valverde o, los más recientes, Jesús Sierra (autor del gol que supuso el ascenso del equipo de la capital en Ourense en el año 2000), Triana, Sergio Cruz, el congoleño Kitoko o Edgar Méndez.

Un trasvase que también ha tenido lugar si hablamos de entrenadores, destacando en este sentido Ruiz Sosa, Crispi, Braojos y el propio Juan Antonio Albacete Anquela.

El equipo que ahora dirige Manolo Herrero y el nazarí se han enfrentado en numerosas ocasiones en las principales categorías del fútbol nacional. Sobre todo, en la extinta Segunda División B. Una temporada, la 1957/58, nada menos que en Primera División, en la que saldaron sus dos enfrentamientos con una victoria en casa para cada uno por 2-0. En el duelo disputado en el antiguo campo de La Victoria los goleadores fueron Arregui y Bermúdez.

En Segunda han coincidido hasta en 18 campañas entre las temporadas 1952/53 y 1978/79. Aquí, la estadística juega a favor del Granada CF al sumar seis victorias, cinco derrotas y siete igualadas. De todos estos enfrentamientos cabe destacar la goleada por 9-0 que un Real Jaén CF entrenado por el ya citado Adolfo Bracero consiguió endosarle en la jornada 3 de la temporada 1952/53 en casa al conjunto granadino. Marcaron Lasuén (3), Bomba (2), Arregui, Ayala I y Cabrera. En la temporada 1985/86 se enfrentaron en la Copa del Rey, consiguiendo la clasificación el equipo rojiblanco en la segunda ronda con una doble victoria en Jaén (1-2) y Granada (3-1).