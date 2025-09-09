Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Real Jaén y Granada CF se verán las caras en La Victoria. Real Jaén CF

Real Jaén CF y Granada CF jugarán el Trofeo del Olivo el próximo 18 de septiembre

El duelo se disputará en el Nuevo Estadio Municipal de La Victoria a partir de las 19:00 horas y los socios 'Oro' accederán gratis

José A. Gutiérrez

Jaén

Martes, 9 de septiembre 2025, 23:09

La edición número 41 del Trofeo del Olivo ya tiene fecha. Será el jueves 18 de septiembre a las 19:00 horas y el rival, ... el Granada CF, de la Segunda División, tal y como confirmó el Real Jaén CF a principios de agosto. El duelo se disputará en el Nuevo Estadio Municipal de La Victoria.

