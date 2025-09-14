El Real Jaén no encuentra el gol ante el Extremadura El conjunto blanco sufre su primera derrota del curso en el debut en Segunda Federación en La Victoria motivado por su falta de pegada

Sin gol no hay paraíso. Es la misión más complicada durante los noventa minutos. Razón de sobra para considerar este arte uno de los motores del juego. Gripado en el caso de un Real Jaén en el que solo Óscar Lozano y los destellos de Mario Martos parecen sus profetas.

El Real Jaén sufrió de inicio y se olvidó de disfrutar. Tensionado y desconcertado como un niño al que le roban el protagonismo en su fiesta de cumpleaños, su debut en casa en Segunda Federación, y se le adelantan a la hora de soplar las velas de su tarta.

Caballero se lesionó el sábado y se cayó de la convocatoria para este encuentro. Una baja que se notó en el centro del campo. Herrero apostó por repetir la misma línea defensiva del debut liguero en Lorca. También repitieron los tres medias puntas. Agus Alonso, con problemas físicos durante la semana, dejó su sitio en el once a Pablo García. José Álvarez salió, de inicio, al lado de Adri Paz ocupando la posición de medio centro.

Se guardó un minuto de silencio en memoria de Juan Murgado, el que fuera quiromasajista y desempeñara múltiples funciones en el conjunto blanco durante más de veinte años.

El CD Extremadura arrancó el duelo adueñándose del esférico y con una contra eléctrica, tras robo de balón de Frodo, en la que pidieron un posible penalti en el área local.

Un centro de Óscar Lozano lo remató Pablo García y el balón se marchó rozando el palo izquierdo de la portería visitante. La acción estaba anulada por fuera de juego.

En el minuto 8, el primer acercamiento del Real Jaén. Un disparo lejano de Mario Martos que no encontró portería por poco, tras una acción que había iniciado Óscar Lozano.

Camino del ecuador del primer round, el dominio inicial del bloque de almendralejo se esfumó. El choque igualó sus fuerzas, pero seguía carente de ocasiones claras de gol.

A los puntos, y gracias a una presión alta asfixiante, los de Francisco Javier Diosdado 'Cisqui', estaban siendo merecedores de algo más. Dieguito, en el 17, alto.

Los de Manolo Herrero no encontraban su sitio en el choque porque tampoco daban con el esférico. Estaban jugando a impulsos. En uno de ellos, superado el ecuador del primer tiempo, reclamaron una posible mano en el área rival y firmaron varios saques de esquina en los que no funcionó la pizarra.

En el minuto 38, los jienenses reclamaron una falta del meta Robador al despejar el balón sobre Mario Martos. Los colegiados murcianos no señalaron nada y en la continuación de la jugada, Pavón vio la primera cartulina amarilla del duelo al cortar la contra visitante.

Se llegó al descanso sin goles. y con el anuncio de los 5.027 espectadores que asistieron al Nuevo La Victoria. Antes del partido, desde la entidad de la capital jienense se anunció que la cifra de abonados había superado los 4.500.

El Real Jaén es un bloque con firmeza defensiva que está buscando la sabiduría futbolística y el gol necesarios para desnivelar los partidos. Herrero tiene un plan, similar al que le llevó al ascenso. Pero que sirve de poco sin la llave que abre una puerta colosal: el gol.

Segundo round

Se reanudó el encuentro con los mismos protagonistas. Con un Real Jaén algo más incisivo en tareas ofensivas. Un disparo desde la frontal de Mario Martos, con mucha intención, lo despejó Robador con apuros. Y en la siguiente acción, Mario Martos se asoció con Pablo García, su disparo cruzado no encontró el palo derecho por centímetros.

La calidad apareció tras una falta muy discutible. Juanmi Callejón, de falta directa, adelantó al Extremadura en el minuto 57. Nada pudo hacer el meta jienense. Es complicado llegar a ser un profeta del gol. Hay jugadores a los que les gustaría, pero solo unos pocos han hecho del arte de marcar una ciencia y una profesión. Ahí hay que colocar al pelotero con clase del Extremadura, con experiencia en Primera y Segunda División y que el curso pasado firmó 18 dianas.

Herrero movió sus pieza buscando oxigenar a los suyos. Pero el encuentro no modificó, en exceso, su guión. Solamente Óscar Lozano parecía tener la capacidad de generar peligro.

Los jugadores blancos, atenazados, necesitaban una acción que les devolviera la confianza. No la encontraron. El Real Jaén se había apoderado del esférico pero carecía de la fluidez y claridad de ideas necesarias para dar el último pase con el que romper el entramado defensivo rival. La sucesión de errores y de pérdidas de balón de los blancos no se explicaba ni con la Ley de Murphy. Todo lo que podía salir mal estaba empeorando.

En el descuento el choque se rompió. Ausente cualquier rígido corsé táctico, el Real Jaén pudo haber logrado la igualada en una mala salida de Robador que salvó, con la testa, un defensor visitante cuando ya se cantaba el gol en las gradas. En la contra que siguió a esa ocasión, entre el meta jienense, el palo y una acción en la que los jugadores extremeños reclamaron penalti evitaron el cero a dos.

No llegó el ansiado gol, pese a que el Real Jaén mejoró su fútbol ofensivo en la segunda mitad y el coliseo blanco sufrió con la primera derrota de la presente temporada. Queda mucho camino por recorrer en una categoría complicada en la que hasta el Recreativo de Huelva ha tropezado en su feudo. Toca seguir trabajando. Solo el fútbol puede provocar tanta emoción, solo el Nuevo La Victoria puede hacerla increíble. Un escenario que busca, con ansia, el gol.