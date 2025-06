El Real Jaén disputará la vuelta por el ascenso en La Victoria

JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Viernes, 13 de junio 2025, 12:24 Comenta Compartir

El director general y consejero delegado del Real Jaén CF, Fran Anera, confirmó que el partido de vuelta de la eliminatoria definitiva del 'play off' de ascenso se disputará en el Nuevo Estadio Municipal de La Victoria. El encuentro ante el Club Atlético Central se celebrará en el feudo habitual del equipo, como estaba previsto, a las 20:00 horas del domingo 22 de junio.

Así las cosas, y tal y como ya había adelantado el propio Anera, el concierto que se celebrará 48 horas antes en el campo de fútbol no impedirá la disputa de un compromiso trascendental para el equipo en su propio campo. De esta manera, ni los jugadores ni la afición tendrán que desplazarse a otro estadio gracias al trabajo realizado por la entidad para alcanzar un acuerdo con la promotora del evento: «Es cierto que el Real Jaén CF requiere de unos ingresos y de unas atenciones adicionales porque, en la categoría en la que competimos actualmente, no es sostenible. Y los conciertos o los acuerdos con empresas son absolutamente fundamentales para no volver a tener problemas económicos en el futuro. Pero lo deportivo siempre va a primar sobre cualquier otro aspecto y, por este motivo, vamos a jugar en nuestro campo con nuestros aficionados presentes».

Pavimentos temporales

En este sentido, el césped de La Victoria será cubierto con pavimentos temporales de protección diseñados para soportar el peso y la tensión ejercidos por vehículos pesados, carretillas elevadoras, escenarios y grúas de hasta 100 toneladas.

Concretamente, se recurrirá a un sistema de protección traslúcido que permite el paso de parte de los rayos solares, lo que propicia que el césped a seguir creciendo normalmente. Especialmente diseñado para proteger el 'verde', está fabricado con polipropileno virgen. Las placas disponen, además, de un sistema de ventilación que hace posible igualmente que el aire y el agua circulen y, de esta manera, se minimice el efecto invernadero.

Los citados paneles disponen de un sistema de sustentación sobre el césped compuesto por unas patas especialmente diseñadas para reducir el daño y maximizar la protección. Una vez retiradas, solo lo es necesario un corte y un peinado del césped para recuperar su estado natural.

La unión entre planchas de protección de césped se realiza mediante unos ganchos instalados en las mismas planchas y que quedan fuera del alcance de la gente para que durante la realización del evento nadie, fuera del personal autorizado, pueda manipularlo.

Este sistema viene siendo utilizado con éxito desde hace más de una década. Ya en el año 2.012 sirvió para proteger el césped del Estadio de La Cartuja durante la celebración de un concierto de Bruce Springteen solo unos días antes de la celebración de un partido España – China que sirvió como último ensayo de la selección antes de la Eurocopa de ese mismo año.