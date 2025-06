JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Domingo, 1 de junio 2025, 17:06 Comenta Compartir

El Real Jaén deberá doblegar al Torre del Mar en La Victoria si quiere pasar a la final por el ascenso a Segunda Federación. Los blancos evidenciaron una alarmante falta de pegada, con un solo tanto en tres partidos del 'play off' (más de 300 minutos de juego) y no lograr desprenderse de invitados como la ansiedad, el desorden. El rugido animal de la opinión pública ya afila cuchillos por una derrota que toca revertir el próximo domingo. El fútbol es caprichoso pero al Real Jaén le ha abandonado, en los últimos tiempos, la cuota de suerte que le corresponde.

UD Torre del Mar Juan, Portillo, Ocaña (Osorio, min. 86), Miguel G., Castillo, Emilio Cubo, Roberto (Juan Andrés, min. 86), Mena (Cristian, min. 58) , Paco Ariza (Pato, min. 58), Gato y Fran M. (Iván min. 67). -

- Real Jaén CF Adri Solera, Espín (Curro, min. 82), Cámara (Mario Martos, min. 82), Adri Paz, Juanma Porro (Awusi, min. 88), Javi Moyano, Migue García (Fernando, min. 71), Agus Alonso, Mauro, Óscar Lozano y Pedro Fernández.

- Gol : 1-0, min. 8: Paco Ariza

-

Arbitro: Luis Espina Domínguez (Colegio onubense). Amonestó al local Emilio Cubo y al visitante Óscar Lozano

- Incidencias: Encuentro de ida de las semis del 'play off' de ascenso a Segunda Federación. Algo más de doscientos aficionados blancos en las gradas del Juan Manuel Azuaga.

En este Real Jaén el presente se ha convertido en un plato pesado y difícil de digerir. Pero toca potenciar los aspectos positivos. En el coliseo jienense el césped no estará seco y sus dimensiones podrían afectar a un Torre del Mar que dio muestras de estar justo de gasolina en la segunda mitad.

Para Herrero, lo que funciona no se toca. Idéntico once que el día ante el Huétor Tájar, con Adri Solera bajo palos cumpliendo con nota.

En el inicio del partido, en una contra eléctrica conducida por Gato y Paco Ariza, llegó el primer aviso de un bloque local que reclamó penalti por posible mano de Migue.

Los dos protagonistas de esa primera ocasión protagonizaron el primer golpe del Torre del Mar camino del minuto ocho. Tras un saque de esquina, Gato controló y asistió con el exterior para que Paco Ariza la peinara hacia atrás haciendo imposible la estirada del meta visitante. Y, poco después, un lanzamiento de Ocaña se perdió cerca del arco jienense. El Real Jaén, tocado por el golpe recibido, no encontraba la fórmula para volver al encuentro.

El primer intento blanco no llegó hasta el cuarto de hora. Lo protagonizó Óscar Lozano con un disparo lejano que se perdió alto. Pobre y triste bagaje ofensivo.

Óscar Lozano vio una cartulina amarilla, en una falta innecesaria, y se perderá el choque de vuelta en el Nuevo La Victoria. El jugador franquicia de este Real Jaén, que logra desmarcarse hasta de su sombra, será una baja complicada de suplir.

El Real Jaén estaba proyectando una preocupante idea de vulnerabilidad que explotaba el conjunto de David Campaña. Un viaje desafortunado, de inicio, en una eliminatoria que se antoja muy igualada. El Torre del Mar estrelló una ocasión en la madera.

En el Real Jaén la autoexigencia debe ser sagrada, aunque en los últimos años se ha diluido por la tentación de justificarse. Resultado, la entidad de la capital jienense se ha devaluado en el infierno de la quinta categoría del fútbol nacional. Ocho cursos en tercera pesan como una losa.

Un error de Adri con el esférico estuvo muy cerca de penalizarlo Castillo. El balón se perdió alto. Minuto 28 y pausa para la hidratación.

En el minuto 37, un disparo desde la frontal de Óscar Lozano, alto, no encontró el arco de la portería rival. Pero las mejores ocasiones en la recta final del primer round fueron para los locales, con Gato y Paco Ariza en la sala de máquinas llevando el timón del partido.

Con todo, en el descuento, un pase de Adri para conectar con Juan Cámara lo dejó libre ante un Juan Ramos que le ganó la mano en su salida evitando el empate haciéndose con el esférico en dos tiempos.

Pésimos primeros 45 minutos de un Real Jaén que salió con vida ante un Torre del Mar con algo más de un punto de intensidad que su rival.

Segunda parte

Tras la reanudación, Herrero modificó su esquema pasando a una línea de cuatro defensas buscando un mayor protagonismo con el balón. Juan Ramos sacó un disparo de Cámara.

El Real Jaén había crecido en esta segunda mitad, aprovechando que los locales ya no mordían tanto, y Campaña decidió mover sus piezas dando entrada a Cristian y Pato, máximo artillero de su equipo, en el minuto 58.

Juan desvió un disparo, desde la izquierda, de Óscar Lozano en el 65. Lo seguía intentando el Real Jaén.

En el minuto 71, Herrero apostó por oxigenar su once dando entrada a Fernando en lugar de Migue García. Pero el sevillano tampoco encontró la llave que abre una puerta colosal: el gol.

Juanma Porro se llenó de balón, cuando estaba en el área pequeña, justo antes de la pausa para la hidratación, en una jugada que ganó el bloque jienense en dos acciones de cabeza y mandó fuera un balón que mereció ser el empate. El medio centro, natural de Quesada, terminó el partido muy tocado por esa ocasión perdida.

El entrenador iliturgitano siguió moviendo el banquillo. Mario Martos y Curro, tras superar sus respectivas lesiones, con unos diez minutos para el final.

Camino del minuto 90, después de un saque de esquina, el Real Jaén no aprovechó una secuencia de ocasiones en las que estuvo muy atenta la defensa local. Y ahí murió este primer envite.

La recuperación deberá apoyarse en las potencialidades de una plantilla que contará con el apoyo de su sufrida afición y la orgullosa cultura de un club centenario.

Próximo fin de semana

«En la primera parte no estuvimos bien. En la segunda, mejor, con ocasiones para haber conseguido el empate. Estamos en un momento en el que nos cuesta hacer gol, pero esperamos, con el apoyo de nuestra afición, lograrlo el próximo fin de semana. El fútbol tiene estas cosas, tenemos que seguir insistiendo y estar convencidos de que el domingo seremos capaces de darle la vuelta a esta situación», explicó Herrero justo al finalizar el encuentro.

Por su parte, Óscar Lozano señaló que «ellos tuvieron las ideas más claras en la primera parte. En la segunda mitad dimos una vuelta de tuerca a esa situación. Estoy frustrado porque voy a por el contrario sin maldad, patino un poco a la hora de frenar y, con todo, no es una acción peligrosa en la que choco sin más. Una acción en el centro del campo que no asimilo. Ellos se han tirado todo el partido haciendo faltas más peligrosas y no el colegiado no les ha amonestado».