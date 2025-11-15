El Real Jaén busca recuperar sensaciones sin Agus, Mario Martos, David, Óscar y Adri

El Real Jaén juega este domingo en el feudo de La Unión Atlético con la necesidad de sacudirse los fantasmas surgidos tras la derrota del ... pasado domingo en el derbi ante el Linares Deportivo. El choque arrancará a partir de las 11:30 horas y será dirigido por Carlos Castell.

«El equipo ha trabajado bien, con algunos percances por problemas físicos. No ha sido nuestra mejor semana en ese sentido», explicó en rueda de prensa el técnico blanco, Manolo Herrero. De esta forma, aseguró que Agus, Mario Martos y David Serrano «han tenido problemas». Además, «ha recaído de su lesión Óscar Lozano. Ya Adri se le inflamó la rodilla y también será baja para este domingo. Tenemos cinco bajas, pero contamos con una plantilla amplia y espero que no se noten estas ausencias».

Interrogado por la situación de Pablo García y Sako destacó que «Pablo ha empezado esta semana a trabajar con el grupo, pero acaba de salir de una lesión. Necesita coger la forma. YSako es un chaval joven que tiene que mejorar y adaptarse a nivel táctico, donde tiene carencias. También está Maroto, que en determinados momentos por su velocidad puede jugar ahí».

Así las cosas, el choque de este domingo «es una prueba para comprobar si tenemos una plantilla competitiva. Los objetivos se consiguen por un grupo porque en el transcurso de una competición hay muchos problemas. Creo que las bajas no se van a notar. Tenemos un plantel de un nivel parejo y estoy tranquilo. Luego ellos con su trabajo nos dirán si nos hemos equivocado o no».

Aspectos a mejorar

Herrero considera que en los últimos partidos «la definición y la toma de decisiones no están siendo las mejores. Pero llegar llegamos. Acierto necesitamos mucho. A diferencia del inicio liguero, nuestro portero no está teniendo que hacer intervenciones de mérito. Ahí hemos mejorado. Lo que hemos ganado a nivel defensivo lo hemos empeorado de cara a la portería contraria, aunque generamos y tenemos ocasiones. Nos falta esa recompensa».

Sobre la resaca tras el encuentro ante el Linares señaló que «el domingo y el lunes fueron días complicados. Después, desde el miércoles, cambiamos el chip. Es una competición de fondo. Se pasa el duelo los primeros días y a partir de ahí te pones a pensar en La Unión». Yañadió, sobre la derrota ante el Linares Deportivo, que «no cambiaría nada de lo que hice en ese partido. Puedo tener muchos delanteros pero quiero que estén bien. Si no lo están no van a jugar. Lo harán los que estén en mejores condiciones».

La Unión es el equipo menos goleado, seis tantos en diez jornadas, viene también de perder y el choque tendrá el interés añadido del reencuentro con Campos. «Será un encuentro complicado. Dos equipos a los que les gusta llevar la iniciativa del juego. Ellos son buenos en las transiciones y llevan mucho peligro en la estrategia con su estatura. Cuentan con desborde por fuera, con jugadores desequilibrantes. Un bloque confeccionado para luchar por el ascenso. Perdieron un partido que no merecían por juego y ocasiones pero les condenó, como a nosotros, la falta de cierto. Esto va de meter goles».