Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Mati Rosa. Juan Pedro Sánchez

El Real Jaén busca recuperar sensaciones sin Agus, Mario Martos, David, Óscar y Adri

El conjunto blanco rinde visita a La Unión Atlético, conjunto menos goleado, y dirigido por un viejo conocido como José Miguel Campos

José A. Gutiérrez

Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:59

Comenta

El Real Jaén juega este domingo en el feudo de La Unión Atlético con la necesidad de sacudirse los fantasmas surgidos tras la derrota del ... pasado domingo en el derbi ante el Linares Deportivo. El choque arrancará a partir de las 11:30 horas y será dirigido por Carlos Castell.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aviso por la tormenta que puede dejar hasta 60 litros esta noche en Granada
  2. 2 Rescatan a una mujer atrapada bajo un autobús en un accidente múltiple en el Zaidín
  3. 3 Estampan su coche contra una farola en Guadix y abandonan el vehículo
  4. 4

    Cuatro pretensiones de fichajes supeditadas al futuro de Martin Hongla
  5. 5

    «Hemos escuchado unos golpetazos muy fuertes y luego un alarido desgarrador»
  6. 6

    La Academia de Bellas Artes de San Fernando pide la demolición total del hotel Reuma
  7. 7 Elvira, la joven que lucha para que Granada sea Capital Europea de la Cultura
  8. 8 Un hombre sufre una muerte súbita en Padul y los sanitarios de Emergencias consiguen reanimarlo
  9. 9 Fallece a los 72 años Pedro Álvarez, alcalde de Motril entre 2004 y 2007
  10. 10 El joven arqueólogo granadino que volvió a la Alpujarra para buscar sus tesoros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Real Jaén busca recuperar sensaciones sin Agus, Mario Martos, David, Óscar y Adri

El Real Jaén busca recuperar sensaciones sin Agus, Mario Martos, David, Óscar y Adri