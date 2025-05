El Real Jaén tendrá que ascender por el 'play off'

El Real Jaén acabará el curso como segundo. El último encuentro liguero ante el Atlético Malagueño (domingo 11 de mayo, a partir de las 12: ... 00 horas) únicamente servirá para hacer el pasillo de campeón al filial. Los blancos deberán buscar el ansiado ascenso a Segunda Federación por el camino más largo, ante un quinto clasificado que saldrá de CFMotril (cuarto con 58 puntos), CD Huétor Tájar (56) o CD Huétor Vega (54).

Los de Manolo Herrero lo afrontarán con sensaciones encontradas. Sin encontrar la llave del gol para abrir una puerta colosal, con un sistema que prioriza el trabajo defensivo y con la afición en armas debido a que en los ocho años en el infierno de la quinta categoría del fútbol nacional solamente en una ocasión el Real Jaén ha sido capaz de liderar su grupo, y en esa ocasión no se ascendía de forma directa.

Lo único claro es que Manolo Herrero tienen un plan, similar al que le dio el último ascenso al Real Jaén en la campaña 2012-2013. Fortaleza defensiva para crecer desde atrás. Lo que preocupa es la falta de gol y de generación de fútbol ofensivo. Problemas ligados a las ausencias de Mario Martos y Agus Alonso. Un fútbol contenido para tapar las carencias de un bloque débil. Alejado del que prometieron sus dirigentes en el inicio del curso liguero. Ahora se juega solamente un partido defensivo.

El Torreperogil ejerció, desde el inicio, su condición de local, adaptándose mucho mejor al escenario del choque. Con una presión muy arriba asfixió durante el primer cuarto de hora la salida de balón de los blancos. Ya en los primeros minutos tuvo que aparecer el meta visitante, Javi Sánchez.

Le costó al Real Jaén sacudirse el tiránico dominio local. No estaba cómodo y no encontraba la fórmula para generar peligro en la portería defendida por Alberto. Así, el primer intento serio de los blancos fue un disparo lejano de Adri Paz que se perdió muy desviado en el minuto 20.

Los pupilos dirigidos por el ovetense, Chus Hevia, no pudieron contar para este duelo, igual que sucedió en el choque de la primera vuelta, con Manu López y Miguel Carrillo, cedidos por el Real Jaén. Dos centrocampistas con mucho protagonismo en el once. Sin embargo, sí pudieron estar en la convocatoria los defensas Javi Martínez, que fue titular, y Balle, suplente, pese a que fueron expulsados el pasado jueves en el encuentro disputado en La Juventud debido a la proximidad entre ambas jornadas ligueras. También, por este motivo, pudo estar en el banquillo el técnico, Chus Hevia.

El técnico iliturgitano, Manolo Herrero, repitió el once con el que le costó doblegar en la última jornada al colista, el FC Málaga City.

La ocasión más clara fue un disparo, fuerte, de Mario Ballesteros, que detuvo en primera instancia Javi Sánchez y en la segunda intervención, ante Pekes, acabó dolido en su tobillo.

Una salida plena de indecisión de Javi Sánchez estuvo cerca de acabar en el primer tanto. Salvó, en la misma línea, Pablo de Castro. En 38, Pekes pudo abrir el marcador. Libre de marca, dentro del área, mandó el esférico alto cuando quizás tenía mejores opciones en sus compañeros.

En la recta final del primer round, el Real Jaén mejoró sus prestaciones ofensivas. No era complicado teniendo en cuenta lo poco que hizo en ataque el conjunto blanco durante los primeros 40 minutos. Adri Paz, de falta directa, no encontró la portería local por centímetros. Con una rosca diabólica mandó el esférico al lateral de la red. Ypoco después, Óscar Lozano no acertó con la portería local al culminar una acción trenzada del ataque blanco.

Al descanso se llegó con una acción de Nico que detuvo Javi Sánchez.

Sin goles en el Abdón Martínez Fariñas de Torreperogil y empate a cero, también, en La Rosaleda con el Atlético Mancha Real de José Jesús Aybar resistiendo el acoso y derribo del filial. Dos resultados que colocaban al Atlético Malagueño, de forma matemática, en Segunda Federación independientemente del encuentro de la última jornada liguera.

Segundo round

El choque se reanudó sin cambios en ambas escuadras. Las ocasiones las seguía disfrutando el Torreperogil. Pese a la línea de cinco defensas, los de Chus Hevia rompieron la zaga por el centro pero Javi Sánchez la ganó la mano a Adri.

El CDTorreperogil estaba siendo protagonista destilando mucha mayor ambición que su rival.

El primer disparo a puerta de todo el partido del Real Jaén no llegó hasta el minuto 57 con Óscar Lozano como protagonista, pero muy fácil para Alberto.

Juan Cámara y Óscar Lozano lo intentaron de forma tímida. El Real Jaén buscaba desperezarse en ataque. Desde Málaga llegaban noticias de un tanto anulado al Atlético Malagueño. Cero a cero en ambos duelos.

Camino de la última media hora de juego, Manolo Herrero modificó sus piezas y su esquema de juego.

Cuando el encuentro iba camino del minuto 80, el Atlético Malagueño logró abrir el marcador en su duelo ante el Atlético Mancha Real; Chupete al transformar una pena máxima. Un tanto que fue celebrado en la grada local. Con este resultado el marcador en Torreperogil y la última jornada liguera no servían de nada. El filial se hacía con la primera plaza de la tabla de forma matemática, la única con boleto directo, sin pasar por el 'play off' a Segunda Federación. Un disparo de Migue se perdió desviado. Seguía siendo muy pobre el bagaje ofensivo en ataque de los blancos. Yun centro medido de Juan Cámara acabó con un testarazo al palo de Migue García. A renglón seguido fue Porro el que remató cruzado, muy cerca del poste de la portería local. En el otro área, un cabezazo de Pekes acabó en las manos de Javi Sánchez.

En los minutos finales lo que llegó fue el segundo tanto de Rubén Sánchez, venciendo dos a cero al Atlético Mancha Real.

El meta Alberto subió a rematar una de las últimas acciones del choque. Pero el duelo acabó sin goles.

«El equipo ha competido bien, mejor en la segunda que en la primera. Nos cuesta trabajo hacer gol y no estamos finos de cara a puerta», explicó Manolo Herrero a la televisión del club blanco nada más finalizar el choque.