El Real Jaén afronta el primer acto de la final por el ascenso ante el CA Central

El Real Jaén se medirá este domingo, a partir de las 19:45 horas y en el Estadio Nuevo Ciudad de Alcalá (con capacidad para ... algo más de 2.800 espectadores), al Club Atlético Central en la final nacional por el ascenso a Segunda Federación. Se trata de una entidad, fundada en 2028, que está considerada como el tercer conjunto de la ciudad de Sevilla, tras Sevilla y Betis. El club, que preside Jaime Soto, hijo del famoso cantante José Manuel Soto, junto a Alberto Herrera, hijo del periodista Carlos Herrera, ha ido casi a ascenso por temporada desde la categoría más baja, la Tercera Provincial y ahora sueña con firmar un nuevo ascenso en su primer año en Tercera División. Sería un hito histórico, su quinto ascenso en siete temporadas de existencia.

«Cuando llegamos los equipos a esta eliminatoria es porque hemos hecho cosas bien. No es un rival conocido, pero cuenta en su plantilla con jugadores de superior categoría. Once partidos sin perder, no será fácil. Tendremos que hacer una eliminatoria muy buena para conseguir nuestro objetivo, el ascenso», explicó el técnico del Real Jaén, Manolo Herrero. «Quiero mandar un mensaje de gratitud a la afición por su desplazamiento masivo. Contaremos con un número importante apoyándonos. Tenemos que hacer ese último esfuerzo para pasar la eliminatoria, por ellos y por los que no estarán en Sevilla y nos apoyarán desde Jaén. Con su apoyo será más fácil», añadió.

Confirmó que Mario Martos «ya no está para echar una mano. Hizo un gran sacrificio para ayudar ante el Torre del Mar. Lo positivo es que recuperamos a un jugador importante como Óscar, que nos ayuda en la faceta ofensiva». No quiso desvelar si apostará por la habitual defensa de cinco o como el domingo pasado, con cuatro defensores. «Saldrán los que entienda que son los mejores para ese momento», subrayó Herrero.

Del rival destacó que «compiten muy bien. Han ganado sus dos partidos del 'play off' en casa y luego han empatado en el rol de visitante. Eso les ha permitido pasar. En las acciones de estrategia hacen muchos goles, dominan el juego aéreo, las segundas acciones. Tendremos que estar muy atentos, algo que nos falló en la ida en Torre del Mar».

El Club Atlético Central se ha mostrado muy amable durante los días previos al choque. «Todos los clubes tenemos la obligación de recibir bien al rival. Es lo normal. Nos favorece jugar la vuelta en nuestro campo y ante nuestra gente. Eso nos da un plus. El objetivo en este primer partido es conseguir un buen resultado para después, con nuestra gente, superar la eliminatoria».

El entrenador del bloque sevillano es Josemi Márquez. Un técnico que ha imprimir su estilo de juego a un bloque que se presenta a esta eliminatoria invicto en sus once últimos encuentros. Una plantilla forjada por jugadores veteranos, con experiencia en superior categoría, que para el partido de este domingo no podrá contar con su máximo artillero, el delantero Juan Antonio (10 tantos).

Terminó el curso en el Grupo X en la cuarta posición con 59 puntos y 46 tantos a favor por 27 recibidos. Nueve puntos menos que el Lucena, segundo, al que dejó en el camino en la anterior eliminatoria (2-1 y 0-0).

Ilusión blanca

La ilusión se ha desbordado en la capital jienense por la posibilidad de ascender, después de ocho cursos, a Segunda Federación. La sufrida afición del Real Jaén agotó, en menos de cuatro horas, las 600 entradas puestas a disposición del club por parte del Atlético Central. El bloque sevillano facilitó otras 200 que duraron menos de treinta minutos. En total, 800 entradas vendidas en una tarde. Después se pusieron a la venta otras 300, con lo que se espera que un millar de aficionados se cite en tierras sevillanas. El precio para los mayores de 12 años es de 15 euros. Los de menor edad entrarán gratis.

La locura ha regresado el manicomio del Nuevo La Victoria. Solo el fútbol puede provocar tanta emoción, hasta hacerla increíble. El coliseo blanco es un manicomio repleto de sueños.

Los aficionados del Real Jaén buscan liberarse de sufrimientos pasados. Serán mayoría en el partido de ida, en casa de un Club Atlético Central de reciente creación y con pocos seguidores.

Ahora toca pensar en una final con la pasión y la fe de siempre, pero con un hambre atrasada que lo hace todo aún más épico. Se puede poner fin a ocho años en la quinta categoría del fútbol nacional. Capaces de transformar lo increíble en leyenda, los aficionados jienenses se han convertido a la fe, creyentes que se sienten parte de un milagro.

El meta Javi Sánchez, sancionado con cuatro partidos ante el Huétor Tájar, cumplirá este domingo el último de sanción. Solera está cumpliendo con nota, pero habrá que estar atentos a la decisión que adopta Herrero de cara a la vuelta por el ascenso.

Quedan dos duelos para soñar. La afición blanca ha recuperado una ilusión que parecía perdida