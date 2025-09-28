Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El encuentro fue muy disputado y, por momentos, tuvo un ritmo muy alto. JUAN PEDRO SÁNCHEZ

Rabanillo marca el camino de 'La Victoria'

El Real Jaén firmó su segunda victoria consecutiva del presente curso, y la primera en casa, con 2-1 y el meta como protagonista

José Antonio Gutiérrez

Jaén

Domingo, 28 de septiembre 2025, 22:22

El Real Jaén ofreció a su afición la primera victoria en el rol de local, la segunda consecutiva en este curso, y una actuación plena ... de esperanza a su afición gracias a la complicidad mostrada por los peloteros jienenses con el estilo que intenta implantar Manolo Herrero. Todavía hay cosas que mejorar, algo lógico, como ajustar la defensa de las acciones a balón parado, pero los destellos de conjunto convencido, ambicioso, dinámico, preciso y agresivo en la presión invitan al optimismo moderado. Si se sigue por esta línea, el Real Jaén está capacitado para desarmar a cualquier rival.

