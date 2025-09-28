Rabanillo marca el camino de 'La Victoria'

El Real Jaén ofreció a su afición la primera victoria en el rol de local, la segunda consecutiva en este curso, y una actuación plena ... de esperanza a su afición gracias a la complicidad mostrada por los peloteros jienenses con el estilo que intenta implantar Manolo Herrero. Todavía hay cosas que mejorar, algo lógico, como ajustar la defensa de las acciones a balón parado, pero los destellos de conjunto convencido, ambicioso, dinámico, preciso y agresivo en la presión invitan al optimismo moderado. Si se sigue por esta línea, el Real Jaén está capacitado para desarmar a cualquier rival.

El choque arrancó con un ritmo alto. Con dos equipos peleando por la posesión del esférico, buscando presionar y asfixiar la salida de balón del rival. Las primeras llegadas fueron locales. Disparo de Nacho Vizcaíno con su pierna izquierda que se marcha por encima de la portería. Yotro de Sergio Rivera que fue desviado por un defensor.

La sociedad, con mucha clase, forjada entre Adri Paz y Mario Martos destilaba fútbol de gran nivel.

El Xerez DFC, no confundir con el conjunto histórico que llegó a militar en Primera División y que curiosamente milita en el mismo grupo, fue tomándole el pulso al choque conforme iban pasando los minutos y se desinflaba la presión blanca.

Bernardo estrelló un disparo lejano en la madera en el minuto 19 tras una acción que inició por la izquierda y que desvió, lo justo, el meta rival. Y en la continuación de la jugada entre Rabanillo, primero, y la zaga local salvaron el gol al ganarle la mano el meta local a Dieste en el uno contra uno. Por la lesión de su cancerbero titular, José Perales, que sufre una rotura del recto anterior de su pierna derecha. El Xerez DFC anunció la contratación de Florentin Bloch, nacido el 2 de febrero del 2000 en Vernon (Francia), y que fue titular.

Se trata un portero internacional sub20 y sub19 que la pasada temporada militó en el Fuenlabrada, de Primera Federación. El cancerbero, de 1,90 metros y 25 años, se formó en las canteras del PSG y del Tours antes de recalar en el Tolousse donde llegó a debutar en la Copa de Francia. De ahí pasó a Unionistas de Salamanca, en su primera experiencia fuera de su país natal. Posteriormente recaló en el Sporting de Gijón, formando parte de su filial, convirtiéndose en el portero menos goleado en la temporada 2023-24. Asimismo, durante su etapa en tierras asturianas fue convocado en 20 ocasiones con el primer equipo. Firmó una gran intervención, lanzándose al suelo para desviar lo justo el esférico.

Un centro medido de Sergio García por la izquierda lo salvó Pedro Fernández cuando Dieste ya saboreaba las mieles del gol. El Xerez DFC, muy peligroso en el juego aéreo.

Superada la primera media hora de juego, Mario Martos, muy libre de marca entre líneas, firmó un intento lejano que se perdió por encima del travesaño.

Rabanillo, santo por beatificar bajo palos, evitó el primer tanto agigantando su pie ante Ilias. La acción acabó en saque de esquina. Pero no pudo hacer nada en el posterior remate de Carlos Daniel, en el minuto 34. Centro de Sergio García por la izquierda y el lateral visitante cabeceó, inapelable, y libre de marca en el área.

En el minuto 38, Sergio Rivera fue derribado a un paso del borde del área. Mario mandó a las nubes el lanzamiento. Desde el banquillo local se reclamó una tarjeta roja para Udom que se quedó en amarilla

Adri, que había iniciado la acción robando la pelota, puso una asistencia medida al centro del área que Curro, el más pequeño de la clase, viniendo desde atrás alojó en el fondo de la jaula (1-1), resultado con el que se llegó al descanso.

El director general del Real Jaén, Fran Anera, anunció un acuerdo por el que los seguidores del club blanco podrán ver 10 de los 15 encuentros que tiene que disputar el conjunto dirigido por Manolo Herrero en el rol de visitante hasta final de temporada por el módico precio de 29,99 euros. Este promoción se podrá contratar durante los próximos 30 días.

Así será gracias al acuerdo alcanzado con Football Club, plataforma especializada en retransmitir encuentros de fútbol no profesional de todas las categorías en diferentes países a través su aplicación FC Play.

En concreto, los duelos a disputar en los campos del Águilas, Almería B, Atlético Malagueño, Linares Deportivo, Recreativo de Huelva, Salerm Puente Genil, UD Melilla, Xerez CD, Yeclano y, posiblemente, CD Extremadura.Una promoción ventajosa, ya que ver el partido costará a los que se sumen una cantidad inferior a tres euros.

Segundo round

El encuentro se reanudó buscando dominador. Mario Martos firmó el dos a uno en el minuto 57. Rabanillo sacó en profundidad con la mano para Sergio Rivera que se marchó de su defensor y conectó en la otra banda con el jugador jienense que batió por el palo corto y por bajo al cancerbero rival para hacer su segundo tanto de este curso. Remontada culminada que tocaba mantener.

Los de Manolo Herrero pudieron, y merecieron, haber aumentado su renta. No lo consiguieron y los cambios ofensivos de Antonio Fernández permitieron al Xerez DFC dar un paso al frente buscando la igualada.

En el minuto 81, en una acción de Moha, que había salido en la segunda mitad, Curro se estrelló con la madera en su búsqueda del tanto de la tranquilidad.

Rabanillo, empeñado en agigantar su figura, le negó el empate al Xerez DFC en el 86. Ekiza habilitó a Viñuela en el área y su disparo lo desvió, salvador una vez más, el meta local. El portero del Real Jaén está siempre colocado donde debe y no solo firma paradas antológicas, también descarga pases que convierten un ataque rival en una contra eléctrica. Y todo lo hace con la misma naturalidad que cualquier ser humano camina. Sus intervenciones son inteligentes, precisas y dan puntos.

El técnico del conjunto blanco, Manolo Herrero, se mostró al finalizar el duelo «muy contento. Hemos hecho un buen partido, con algunos desajustes a nivel defensivo. Pero con balón estuvimos bien, aunque nos faltó acierto en los últimos metros. Estoy satisfecho porque el equipo quiere y lo intenta».