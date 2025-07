Pedro Fernández renueva por una temporada con el Real Jaén

José A. Gutiérrez Domingo, 13 de julio 2025, 20:56 Comenta Compartir

El Real Jaén CF ha cerrado la renovación del defensa Pedro Fernández, que finalizaba contrato el próximo mes de junio, por una temporada, por lo que seguirá vistiendo de blanco hasta el mismo mes de 2027. El club ha decidido ampliar su vinculación, con la pertinente mejora salarial, ante el interés mostrado por varios equipos por sus servicios. De esta manera, la entidad ha reiterado, además, su apuesta por retener a los jugadores que han pasado por la cantera que consiguen destacar en el club.

El jugador nacido en Mancha Real ha despertado el interés de varios clubes, sobre todo, por su rendimiento a partir de la llegada de Manolo Herrero. Su rendimiento y protagonismo la pasada temporada fue claramente de menos a más y, tanto es así, que en toda la primera vuelta apenas disputó 47 de los 1.123 minutos con los que finalizó la campaña incluyendo los seis partidos del 'play off'. Después de pasar hasta 17 jornadas de 23 disputadas sin saltar al terreno de juego, muchas de ellas ni siquiera fue convocado, le llegó al fin su momento con la primera titularidad del ejercicio en la goleada en casa frente al Polideportivo El Ejido (5-1) de la jornada 24.

El zaguero nacido en Mancha Real ha asegurado que «para mí la renovación es un motivo de alegría, porque es un orgullo y un privilegio poder seguir defendiendo la camiseta de un club tan grande». «Tengo muchas ganas de seguir creciendo y mejorando trabajando con los jugadores que forman parte de la plantilla», añadió.

Protagonismo

Su actuación en un partido donde los claros protagonistas fueron los jugadores de ataque convenció tanto a Manolo Herrero que lo mantuvo en el once cinco jornadas consecutivas. Justo hasta que se lesionó en el minuto 27 del duelo contra el UDC Torredonjimeno del 30 de marzo. Una microrrotura en el bíceps femoral del muslo izquierdo lo apartó del equipo durante tres compromisos ligueros, pero volvió a jugar el 1 de mayo, en casa contra el Málaga City en la jornada 32, sustituyendo a Pablo de Castro en el minuto 78.

El domingo siguiente, en Torreperogil, disputó casi media hora y volvió a ser titular en la última jornada de Liga contra el Atlético Malagueño. El 'play off' lo comenzó de suplente y solo jugó el tramo final en el duelo de ida de la primera eliminatoria en el campo del Huétor Tajar. Pero fue titular en el partido de vuelta y ya no abandonó el once inicial hasta el encuentro definitivo del ascenso contra el Club Atlético Central.

De hecho, se convirtió en un jugador determinante en las diferentes eliminatorias, llegando a marcar de cabeza en el triunfo ante la UD Torre del Mar (3-0), en la vuelta de la segunda, en el Nuevo Estadio Municipal de La Victoria.

Pedro Fernández llegó al Real Jaén CF, junto con su hermano gemelo Manu, en junio del año pasado. Firmó por dos temporadas, pero tras la renovación, vestirá de blanco, al menos hasta el mismo mes de 2.027. Una buena noticia para el club y para sus aficionados.