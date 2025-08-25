El Jaén Paraíso Interior FSse presenta ante su afición en el Trofeo del Olivo

Este martes 26 de agosto, a las 21:00 horas, el Olivo Arena acogerá una cita muy especial para todos los amantes del fútbol sala: ... la XIV edición del Trofeo del Olivo reunirá a dos auténticos gigantes de este deporte. Por un lado, el Jaén Paraíso Interior FS, tricampeón de la Copa de España, y por otro, el Jimbee Cartagena Costa Cálida, actual bicampeón de Liga. Dos equipos de primer nivel que prometen espectáculo en un partido único donde estará en juego uno de los trofeos más simbólicos del verano en Jaén.

El precio de las entradas establecido para los abonados es de cinco euros, mientras que para los no abonados será de 15 euros. Cantidades a las que habrá que sumar los gastos de gestión.

En 2024, el Jimbee Cartagena se proclamó por primera vez campeón de la Primera División de Fútbol Sala y de la Supercopa de España en la temporada 2023-2024, hitos que se suman a una nueva Supercopa y otra liga en la última temporada, lo que refrendan su actual dominio en el panorama nacional.

El encuentro tendrá el aliciente del regreso de Renato a Jaén tras su fichaje este verano por el bloque melonero tras tres cursos vestido de amarillo.

Los jienenses se presentan ante su afición después de cinco victorias en pretemporada. De esta forma, el Jaén Paraíso Interior FS volvió a demostrar que atraviesa un excelente estado de forma en esta pretemporada tras imponerse con claridad al Quesos El Hidalgo Manzanares FS por 2-5, en el partido de presentación del equipo manchego ante su afición. Los jienenses, cada vez más reconocibles en su juego, firmaron una actuación sólida, competitiva y con pegada en su último amistoso.

Más allá del marcador, la victoria dejó patente el gran momento que vive el conjunto de Dani Rodríguez. El equipo mostró una defensa sólida, con un Dudu y Espindola decisivos en la primera parte, un ataque variado y efectivo, compromiso colectivo que refuerza su candidatura a firmar una temporada ilusionante. Con esta nueva victoria, Jaén FS mantiene una trayectoria impecable.