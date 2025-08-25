Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El conjunto amarillo está invicto esta pretemporada. ARNAU RUBIO

El Jaén Paraíso Interior FSse presenta ante su afición en el Trofeo del Olivo

El conjunto amarillo se medirá esta noche, en el Olivo Arena, a un Jimbee Cartagena que cuenta en sus vitrinas con los dos últimos títulos ligueros

José A. Gutiérrez

Jaén

Lunes, 25 de agosto 2025, 21:14

Este martes 26 de agosto, a las 21:00 horas, el Olivo Arena acogerá una cita muy especial para todos los amantes del fútbol sala: ... la XIV edición del Trofeo del Olivo reunirá a dos auténticos gigantes de este deporte. Por un lado, el Jaén Paraíso Interior FS, tricampeón de la Copa de España, y por otro, el Jimbee Cartagena Costa Cálida, actual bicampeón de Liga. Dos equipos de primer nivel que prometen espectáculo en un partido único donde estará en juego uno de los trofeos más simbólicos del verano en Jaén.

