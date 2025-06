Herrero:«Debemos dar un paso al frente como equipo y espero que sea este domingo»

El Real Jaén se juega este domingo (19:00 horas)ante el Torre del Mar el pase a la final por el ascenso a Segunda ... RFEF. El club blanco anunció ayer que más de 6.300 aficionados han sacado ya su entrada, por lo que se espera un gran ambiente en las gradas del Nuevo La Victoria. Los blancos deben ganar por la mínima para pasar de ronda.

«Ha sido una buena semana de trabajo, no hemos tenido ningún susto de jugadores que se hayan sentido mal o con algún problema físico. Así, podremos contar con todos los futbolistas salvo los sancionados (Óscar Lozano y el meta Javi Sánchez)», explicó el técnico blanco en rueda de prensa. Subrayó que el «planteamiento será el de intentar ganar. Sabemos que no será fácil porque nos medimos a un bloque que está haciendo bien las cosas, que no encaja goles. Tenemos que marcar para pasar, por lo que deberemos estar acertados en las ocasiones que tengamos, algo que nos penalizó el pasado fin de semana. Ellos estuvieron más acertados que nosotros».

Herrero tiene claro que «los goles se pueden meter tanto en el minuto uno como en el noventa. Hay que atacar sin perder el orden. No podemos irnos a la ofensiva sin sentido porque ellos con jugadores como Gato, Ariza, Maldonado, Pato... con espacios son muy buenos, con un gran uno contra uno, velocidad... y no podemos facilitarles las cosas».

Sobre la ausencia de Óscar Lozano explicó que «tendrá que salir otro compañero. Confío en los elementos disponibles. Es un jugador importante pero hay otros que tienen su momento para ayudarnos y hacer un buen partido con el que pasar la eliminatoria».

Añadió que «trabajamos como lo hacemos habitualmente. Este viernes hemos incidido en la estrategia. Evitar los desajustes en esas acciones y acertar las nuestras en ataque. Ellos tienen muchas ganas, están muy motivados. Será complicado pero es uno de esos encuentros que gusta jugar, con gran afluencia. Debemos dar un paso adelante como equipo y espero que lo hagamos este domingo». Y destacó que «Mario Martos va mejorando. No sé si estará para noventa minutos pero ya podemos contar con él».

El gaditano José Luis Rico Jurado (Chipiona, 5 de agosto de 1.974) se ha incorporado al organigrama del Real Jaén CF y será el nuevo coordinador del fútbol femenino, además de entrenador del equipo sénior de Tercera RFEF de esta categoría. Llega al club tras una impecable trayectoria como seleccionador de la delegación territorial de la Real Federación Andaluza de Fútbol, destacando el título de campeón regional obtenido el año pasado, formando tándem con Gema Ortiz, con el combinado provincial alevín.

El director deportivo, Manuel Chumilla, está convencido de que el ex futbolista del Real Jaén CF y del Sevilla FC, entre otros, «aportará muchísimo porque conoce bien el fútbol femenino, tiene experiencia y nos va a ayudar a darle un impulso aún mayor a una parcela que para nosotros es muy valiosa e importante».

Rico, por su parte, aseguró que afronta el reto «con mucha ilusión y con muchas ganas». «Tenemos que hacerle ver a las jugadoras que queremos hacer un proyecto de futuro, que esto no es algo pasajero», añadió, para concluir asegurando que los resultados dependerán, en buena medida, «del grado de implicación y de lo que seamos capaces de traer. Somos el Real Jaén CF y confiamos en que las mejores quieran jugar aquí y, a partir de ahí, sacarles su mejor rendimiento».