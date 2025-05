Herrero: «Estamos capacidados para pasar la eliminatoria ante el Huétor Tájar»

José A. Gutiérrez Domingo, 11 de mayo 2025, 21:10 Comenta Compartir

El CD Huétor Tajar será el rival del Real Jaén CF en la primera eliminatoria de sus terceros 'play off' consecutivos como segundo clasificado en la Liga. El equipo granadino ha finalizado el campeonato empatado a puntos (57) con el Huétor Vega, pero ha sido finalmente quinto gracias a su ventaja de goles en sus enfrentamientos directos. Para jugar en Segunda RFEF el año que viene, el plantel entrenado por Manolo Herrero tendrá que superar un total de tres eliminatorias a doble partido. Ya conoce al contrincante de la primera y, de pasar esta ronda inicial, se medirá con el CF Motril o con la UD Torre del Mar, que jugarán entre ellos al haber acabado en la tercera y la cuarta posición, respectivamente.

El técnico del Real Jaén, Manolo Herrero, prevé un primer duelo «complicado porque es un equipo que en su campo se siente muy fuerte y que se adapta muy bien a las pequeñas dimensiones de su terreno de juego y de un césped que no está en muy buenas condiciones». «Son fuertes en acciones de estrategia y en las segundas jugadas, pero si somos capaces de ser serios como estuvimos en la primera vuelta y de no recibir ningún gol, luego en nuestro campo tenemos muchas opciones de poder ganar la eliminatoria», añadió.

«Tenemos la confianza máxima en que, si hacemos las cosas bien, estamos capacitados para pasar a la siguiente ronda», concluyó el entrenador iliturgitano.

El conjunto de la capital del Santo Reino cuenta con dos aspectos a favor. Por un lado, la estadística de los últimos enfrentamientos. En la presente Liga, el Real Jaén CF no ha perdido contra el cuadro granadino, consiguiendo ganarle 3-2 en el Nuevo Estadio Municipal de La Victoria en la jornada 12 y empatarle en el Miguel Morante (0-0) en la vigésimo novena.

El hecho de haber sido segundo en la clasificación del grupo IX otorga una serie de ventajas no solo en la primera eliminatoria, sino también en la segunda. En primer lugar, el factor cancha, por lo el partido de vuelta, el decisivo, se jugará en tierras jienenses. El subcampeonato, de la misma manera, implica también que el club jienense sería el clasificado en el caso de finalizar la eliminatoria con empate a goles en el sumatorio de los partidos de ida y vuelta, y la celebración de una hipotética prórroga de 30 minutos dividida en dos tiempos de quince. Y es que en la fase territorial no hay penaltis y pasa de ronda el contrincante con mejor puesto en la tabla.

En la tercera ronda (fase nacional), en la que participarán los 18 clubes campeones de la segunda eliminatoria, en cambio, no se darán estos condicionantes. En este sentido, en el sorteo que tendrá lugar en Madrid ya no importará la clasificación liguera. Será el azar el que determine el rival en la gran final por el ascenso a Segunda RFEF e, incluso, el factor campo, que será para aquel que salga en segundo lugar en el momento de extracción de las bolas. A diferencia de las eliminatorias de carácter territorial, las de la fase nacional sí contemplan la celebración de una tanda de penaltis en caso de que los dos equipos acaben igualados después de los dos partidos y una prórroga en el duelo de vuelta.

Celebración de Fernando

Por otro lado, el club blanco emitió también un comunicado «lamentando el comportamiento de nuestro delantero Fernando a la hora de celebrar su gol en el partido contra el Atlético Malagueño. Agradecemos que el propio futbolista haya pedido disculpas públicamente a través de sus redes sociales, pero, por nuestra filosofía, y cómo así consta en el propio régimen interno, tenemos claro que este tipo de comportamientos está completamente fuera de lugar y pedimos igualmente perdón por ello».

Añadieron que «en nuestro ADN está la absoluta certeza de que todos los que formamos parte de la familia del Real Jaén CF (jugadores, cuerpo técnico, aficionados y junta directiva) debemos respetarnos, lo que hará más factible conseguir los objetivos ansiados por todos».

El delantero sevillano explicó que no se encaró con la afición. «Me dirijí a una persona que me insultó y me dijo cosas muy duras que no creo que sean normales en un capo de fútbol. Luego lo hablamos y quedó todo resuelto. Por el resto pedí disculpas y las vuelvo a pedir públicamente».

El jugador celebró su gol mandando callar a la grada durante el partido ante el Malagueño.