El Real Jaén dio la vuelta al partido con uno menos. Miranda López / Real Jaén
CA Antoniano 2-3 Real Jaén CF

El Real Jaén tira de épica para ganar al Antoniano

En inferioridad numérica por la expulsión de Agus Alonso, los de Manolo Herrero remontaron un dos a uno para sumar su primera victoria del curso

José A. Gutiérrez

Jaén

Domingo, 21 de septiembre 2025, 17:15

El Real Jaén encontró la senda de la victoria de la mano de la épica. En un duelo cargado de alternativas, en el que dos ... escuadras que no habían logrado encontrar la llave del gol en las dos primeras jornadas ligueras firmaron cinco tantos que pudieron ser muchos más. En inferioridad, por una roja directa de Agus Alonso que se perderá el próximo encuentro en casa ante el Xerez DFC, los de Manolo Herrero remontaron un dos a uno en el último suspiro. Incluso el meta Rabanillo, en la última acción, evitó el empate de un Club Atlético Antoniano que se mostró muy superior durante la primera media hora de juego.

