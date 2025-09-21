El Real Jaén tira de épica para ganar al Antoniano

El Real Jaén encontró la senda de la victoria de la mano de la épica. En un duelo cargado de alternativas, en el que dos ... escuadras que no habían logrado encontrar la llave del gol en las dos primeras jornadas ligueras firmaron cinco tantos que pudieron ser muchos más. En inferioridad, por una roja directa de Agus Alonso que se perderá el próximo encuentro en casa ante el Xerez DFC, los de Manolo Herrero remontaron un dos a uno en el último suspiro. Incluso el meta Rabanillo, en la última acción, evitó el empate de un Club Atlético Antoniano que se mostró muy superior durante la primera media hora de juego.

La principal novedad en el once de Manolo Herrero fue la ausencia de Óscar Lozano. El pelotero franquicia del Real Jaén sufrió problemas musculares durante el entrenamiento del sábado y este lunes se someterá a pruebas médicas para conocer el alcance de su lesión. Además, Mauro, Vizcaíno y Adri Paz en el timón de la parcela ancha del terreno de juego.

Jesús del Amo, amarilla a los tres minutos de juego en la primera falta del encuentro.

El partido, desde el inicio, estuvo condicionado por las condiciones de césped artificial, de no demasiadas dimensiones, del municipal de Lebrija. Ante un Real Jaén, visiblemente incómodo, el Atlético Antoniano generaba múltiples acciones de segunda jugada. Así, Panadero, muy activo, no acertó con la portería visitante con un disparo a la media vuelta en el área. Primer aviso serio a los seis minutos de juego.

Camino del primer cuarto de hora, los jienenses reclamaron una posible mano en el área local que acabó en córner. Mauro cabeceó, libre de marca, y un defensor salvó el gol. Y en la continuación de la acción, David Serrano, desde lejos, golpeó para que Matías, en el centro, despejara con una mano. Los mejores minutos del Real Jaén para sofocar la sublevación inicial de los locales.

Javier Rabanillo salvó el uno a cero tras un saque de esquina en el minuto 24. Antonio Fernández ganó la posición, de cabeza, en el primer palo y el meta jienense destiló reflejos para firmar una parada muy complicada y de gran mérito. Pero no pudo evitarlo en el minuto 26. Revuelta avanzó por la izquierda y su asistencia a Panadero, ganándole la acción a su defensor (Pavón), acabó en el primer tanto de Panadero. Gran primera mitad del delantero de Ubrique, que cada vez que recibía el esférico multiplicaba las dudas en los centrales jienenses.

El centrocampista, Del Peral, se internó en el área y su punterazo lo salvó Rabanillo. El Club Atlético Antoniano, un ciclón. La pausa de hidratación recibida como un milagro por los pupilos de Manolo Herrero.

Gol de Mario Martos

El empate llegó en el minuto 38. Cuando peor venían dadas. Aprovechando un error en la salida de balón de Antonio Fernández que generó una superioridad jienense en la que el dos para uno lo resolvió Mario Martos superando a Matías tras asistencia, generosa, de Agus Alonso.

El gol abrió una puerta colosal y le sirvió al Real Jaén para quitarse la tensión y destilar su mejor fútbol. Adri Paz, de falta directa desde la izquierda, estuvo muy cerca de sorprender a un Matías que reaccionó con rapidez.

El choque había multiplicado sus revoluciones en la recta final del primer round. Desprovisto de cualquier atisbo de rígido corsé táctico inicial. Constantes alternativas en ambas áreas.

Manolo Herrero movió sus piezas tras el descanso. Jesús del Amo, amonestado, y Pavón, que había tenido problemas para contener el ímpetu de Panadero dejaron su sitio a Manu López y Pedro Fernández. Colocó a Mauro y Pedro de centrales, cambiando la dupla que había iniciado el choque, y a Manu López acompañando en ataque a Agus Alonso.

En el minuto 49, un desajuste de la defensa rojiblanca permitió a David Serrano meterse hasta la cocina y su pase de la muerte lo mandó, alto, de forma incomprensible Sergio Rivera desde el borde del área pequeña. El jugador jienense no podía creerse el error.

Mauro vio una cartulina amarilla en su lucha con un Panadero que seguía igual de intenso.

Rabanillo evitó el dos a uno en una acción ante Nacho. Muy atento el meta jienense para robarle el esférico con el pie. En el otro área fue Matías el que salvó, en la misma línea, tras un remate de cabeza de Pedro después de que Mario Martos pusiera un centro medido.

Los locales oxigenaron su once en el 65 y justo después, en el minuto 66, un nuevo mazazo. Adri disparó desde lejos, el travesaño repelió el balón y el rechazo lo cazó, de primeras, Raúl para fusilar, libre de marca, y alojar el esférico pegado a la cepa del palo.

Roja directa

Y como en el Real Jaén si algo puede ir mal, empeorará, Agus Alonso fue expulsado, roja directa, en un balón que buscaba en el área local camino del minuto 70. El defensor se quejó de un supuesto codazo.

El colegiado señaló un claro penalti en una ación sobre Pablo García de Guti. Un balón en largo en el que el defensor local, mal perfilado, le dio una patada en el pecho. Un centro lateral con escaso peligro le daba la oportunidad de empatar al Real Jaén. El propio Pablo García transformó el lanzamiento engañando a Matías Árbol (2-2).

El duelo enloqueció. Intercambio de golpes con llegadas eléctricas en ambas áreas. David Serrano se iba hasta de su sombra.

La locura llegó en el último suspiro. Alberto Bernardo cazó un balón en largo desde la izquierda que envió Pablo García y que botó en el área, para cruzarlo lo justo y para superar al meta local. Y Rabanillo salvó el empate ante Antonio Fernández tras sacarse desde el centro. Un partido loco, con un final a la altura.

El técnico del Real Jaén se mostró muy «contento porque hemos dado la vuelta al partido con uno menos. Esto es lo que nos queda. Esperemos que se consigan muchas victorias más. Esto nos da confianza y seguridad. Haciendo las cosas bien y jugando con la intensidad que hemos destilado desde el primer gol de ellos podemos ganar a cualquiera. Pero si hacemos los primeros minutos podemos perder con cualquier equipo».