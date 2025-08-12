El Real Jaén presenta la segunda equipación oficial

José A. Gutiérrez Jaén Martes, 12 de agosto 2025, 21:33 Comenta Compartir

El Real Jaén se presenta ante su afición este miércoles. El conjunto dirigido por Manolo Herrero juega su primer encuentro de pretemporada en el Nuevo La Victoria (20:00 horas)ante el Antequera CF, un bloque del Grupo IIde Primera Federación.

Para los de la capital jienense será su tercera prueba de pretemporada. Se estrenaron con una contundente victoria (0-5) en el feudo del CD Villanueva (Primera Andaluza). Con doblete de Agus Alonso y tantos de Mauro Cabello, Adri Paz y Miguel Carrillo. Además, los blancos se adjudicaron el XLV Trofeo Machaco al imponerse por 1-2 al Yugo UD Socuéllamos, un rival de Segunda Federación con tantos de Agus Alonso, de penalti, y de Toni Caracuel.

Por su parte, el Antequera viene de imponerse, el pasado sábado 9 de agosto, en el Estadio Municipal El Maulí por 1-0 ante el St. Joseph's, un resultado que le sirvió para hacerse con la edición número 52 del Trofeo Ciudad del Torcal. Un tanto firmado por Luis Rivas, extremo colombiano que ha llegado este curso procedente del Zamora.

Anteriormente había empatado con el Betis Deportivo (0-0) y también firmó idéntico resultado en un triangular en Coín con Torremolinos (0-0) y Unión Malacitano (0-0). Además, cayó con el Málaga CF (5-0) y superó al Atlético Malagueño (0-3).

Para este amistoso, los responsables del club han anunciado que «los abonados 'oro' podrán acceder con su carné digital o, en su defecto, con justificante de pago más el DNI. Los abonados no 'oro' deberán comprar su entrada en la web del club o en taquilla».

Abonados

El encuentro ha acelerado el ritmo de abonados durante esta semana. El club blanco está a un paso de alcanzar los 3.700 y piensa en superar la cifra de los cuatro mil. Los precios van desde los 90 euros estipulados para un no 'Oro' en los fondos a los 350 de un 'Oro' en antepalco. También sigue existiendo un carné de simpatizante que costará 50 euros y que dará derecho a asistir a dos partidos de la Liga regular y a beneficiarse de un 5 % de descuento en la tienda del club.

Además, el Real Jaén CF presentó este martes la segunda equipación oficial, de color morado con tonalidades neón pink, y parte de la colección de ropa de entreno y de paseo de la próxima temporada.

Lo hizo en un acto abierto al público celebrado en el hotel Condestable y con el entrenador, Manolo Herrero; su segundo, Santi López, y los jugadores Javi Moyano, Óscar Lozano, Álex Pavón, Caballero y el portero del filial Rubén Moreno haciendo las veces de modelo. La puesta de largo contó con la presencia del director general y consejero, Fran Anera; de una representación del Consejo de Administración y de la primera plantilla, aficionados y el responsable de retail del club, Jaime Sánchez, que fue el encargado de explicar los detalles más significativos e innovadores de todas las prendas que vestirán los jugadores y el cuerpo técnico del club en la aventura del año que viene en Segunda RFEF.

En este sentido, destacó que «el Real Jaén CF ha dado un gran salto cualitativo apostando por una colección más madura con respecto a la de años anteriores, ya que cuenta con una gama más amplia de prendas, colores mas sobrios y, lo que es más importante, las equipaciones están hechas de manera exclusiva para nuestro equipo y, además, y esto es novedad, el aficionado podrá personalizarlas a su gusto».

Más profesionalidad

Anera, por su parte, aseguró que la nueva ropa del club supone «un paso más en la profesionalización del club y un ejemplo de que queremos ser un equipo grande, que es lo que somos y seremos» y añadió que «ojalá esto sirva para animar también la campaña de abonados porque son tiempos nuevos y tenemos una buena dinámica que confiamos se traduzca en un mayor número de abonados. «Necesitamos contar con la mayor masa posible de aficionados. No es solo una cuestión de ingresar un dinero que será fundamental para cuadrar el presupuesto, se trata de enganchar a seguidores de todas las edades y de fomentar el sentido de pertenencia a una entidad que representa a la ciudad y a la provincia».

El acto, moderado por Eduardo Oliver, finalizó con la interpretación en directo del himno del centenario a cargo de su autor, el cantante jienense Fran Triguero.

Toda la colección, menos las camisetas de juego, está ya disponible en la tienda física del club, ubicada en la calle Bernabé Soriano número 7. Las equipaciones lo estarán a partir de este miércoles, a las 10 de la mañana, con un precio de 68 euros (IVA incluido). Los socios, además, cuentan con un 5 % de descuento. La oferta no es acumulable con otras promociones o descuentos.