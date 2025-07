El Real Jaén firma a Sergio Rivera, un delantero polivalente, con llegada y gol

José A. Gutiérrez Jaén Jueves, 10 de julio 2025, 21:05 Comenta Compartir

El atacante gaditano Sergio Rivera (Alcalá del Valle, 8 de abril de 2001) se ha convertido en la cuarta incorporación del Real Jaén CF para la próxima temporada. El jugador procede del Club Deportivo Ciudad de Lucena, con el que la pasada temporada marcó nueve goles en 35 partidos en el grupo X de la Tercera RFEF. Ha firmado hasta junio de 2026.

El director deportivo, Manuel Chumilla, asegura que el nuevo futbolista jienense «es un jugador polivalente y con mucha capacidad para jugar en todo el ataque». «Es un zurdo con un gran toque y golpeo, rápido desequilbrante y con instinto goleador», añadió.

Rivera, por su parte, aseguró que «es un orgullo para mí fichar por este gran club y supone un gran salto en mi carrera». «En el momento que contactaron conmigo no dudé ni un segundo en decidir, porque estoy muy feliz de poder vestir estar camiseta y representar este escudo. Sé lo que significa estar en este club y me comprometo a entregar lo máximo de mí». «Voy con la mayor ilusión del mundo por hacer grandes cosas y ayudar a llevar al Real Jaén CF al sitio que se merece. Tengo muchas ganas de pisar La Victoria y de estar con la afición. No tengo ninguna duda de que nos espera un año muy bonito en el que se cumplirán los objetivos», agregó.

Formado en la cantera del club de su localidad natal, pasó por el CD Leganés C y debutó en Tercera RFEF en la temporada 2021/2022 con la UD Gran Tarajal, del grupo 12. Un año después disputó la Gibraltar Championship Group con el Europa FC anotando 7 goles en 21 partidos. La aventura duró solo una campaña, ya que en la 2023/2024 firmó con el filial de la AD Ceuta, también de la quinta categoría del fútbol español.

Gracias a su buen rendimiento (6 goles en 30 encuentros, 21 de ellos como titular) llegó a ser convocado en cuatro ocasiones por el primer equipo, de Primera RFEF.

De allí pasó al conjunto lucentino, con el que el año pasado fue segundo en la Liga para caer eliminado en la segunda ronda del 'play off', precisamente, ante el Club Atlético Central, rival del Real Jaén en el doble duelo por el ascenso que acabó con el equipo de Manolo Herrero como ganador. El único tanto de los cordobeses en esa eliminatoria fue precisamente de Rivera, que marcó por la escuadra tras un potente disparo desde fuera del área.

Anteriores incorporaciones

El mediocentro valenciano José Álvarez Martí (Valencia, 24 de agosto de 2.000) fue el tercer fichaje, el mediocentro Antonio Jesús Caballero (Martos, 6 de junio de 1994) fue el segundo fichaje y el primer fichaje fue el central zurdo granadino Jesús del Amo Castellano (Pulianas, 25 de mayo de 1999) que regresa al Real Jaén CF de cara a la próxima temporada.