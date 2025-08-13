El Real Jaén destila buenas sensaciones

El Real Jaén cumplía este miércoles 103 años y se regaló una victoria (2-1) ante un Antequera CF que el curso pasado estuvo muy ... cerca de ascender a Segunda División. El 13 de agosto de 1922 germinó un sentimiento que se mantiene vivo en los corazones de un buen número de aficionados jienenses. 3622 aficionados disfrutaron con el juego destilado en la segunda mitad por los suyos.

Manolo Herrero ha apostado por disputar encuentros ante rivales de superior categoría. Así será, también, el próximo sábado cuando la Victoria reciba al Juventud de Torremolinos a partir de las 20:00 horas. Buscando acumular confianza durante esta pretemporada. El equipo está destilando competitividad, calma, jerarquía y orden, tanto con balón como sin él. Este miércoles le faltó la pegada y el rodaje que tuvo su rival en los primeros 45 minutos, pero lo arregló en el segundo round.

El choque arrancó intenso. Con el Antequera CF buscando presionar muy arriba para asfixiar la salida de balón del Real Jaén.

Ambas escuadras apostaron por mimar el esférico y darle fluidez a su fútbol. El Antequera algo más incisivo y con mayor presencia en campo rival. Pero sin ocasiones claras de gol. Óscar Lozano, camino del ecuador del primer round, lo intentó con un lanzamiento lejano de falta que se perdió muy cerca del travesaño de la portería rival.

En el otro área, Rabanillo, cancerbero blanco, tuvo que salir en varias acciones de su área para cortar los ataques visitantes.

En el minuto 36, el Antequera golpeó primero. Álex Rubio cazó en el área, con una chilena acrobática, un balón colgado en el saque de una falta con centro medido que llevó la firma de Luismi Gutiérrez. El delantero madrileño, de 23 años, remató libre de marca en el corazón del área. Un tanto de muy bella factura.

Al descanso se llegó con un remate impreciso de Agus Alonso intentando emular el tanto del Antequera.

Manolo Herrero no pudo disponer de todo su plantel para este choque. Algunos peloteros como Álvarez, Antonio Caballero o el ariete Pablo García se perdieron el duelo por las habituales molestias físicas de pretemporada.

Con su mala-malísima salud de hierro, como popularizó el añorado Fernando Arévalo, el Real Jaén ha ido superando avatares y cornadas con algunos momentos para la historia como sus tres campañas en la máxima categoría del fútbol nacional (53-54, 56-57 y 57-58) y 16 en la categoría de plata del fútbol nacional. En la actualidad pelea por su supervivencia contra unas deudas económicas (las principales con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social) contraídas tras su conversión en Sociedad Anónima Deportiva y hay que explicar por una pésima gestión de sus responsables sumada a la entonces laxa fiscalización de las diferentes administraciones. Por eso, la centenaria entidad necesita el calor de sus aficionados y de unos dirigentes que sepan guiar el timón de la nave blanca, a ser posible, hasta Primera Federación, categoría en la que milita el Antequera, un bloque que el año pasado estuvo muy cerca de ascender a la categoría de plata del fútbol nacional.

103 años dan para muchas historias, algunas con buen sabor de boca. Se consiguió el ascenso a Segunda División por primera vez en la historia de la mano del entrenador Adolfo Bracero, ascenso que se repetía en la 1952/53 a Primera. Bracero es uno de los entrenadores que pasaron a la historia del club. Después del descenso a Segunda el club jugó en dicha categoría hasta 1963. Ese año se retiró Ángel María Arregui, el futbolista más importante de la historia del club.

El partido se reanudó sin cambios en el bando local. Abel Gómez movió cinco piezas y modificó el sistema de juego, de una defensa de cinco a jugar con cuatro atrás.

El conjunto blanco pudo empatar pero Curro no encontró el hueco. Yen la contra fue el Antequera el que estuvo cerca de ampliar su renta. Álex Rubio se marchó por velocidad pero le faltó precisión a la hora de encarar a Rabanillo.

Remontada blanca

El empate llegó en el minuto 72. Maroto aprovechó un centro medido de Óscar Lozano, tras saque de esquina, para alojar con la testa el balón en el fondo de la red.

Y el dos a uno llegó en el 86 tras una acción individual por la izquierda de Maroto que dejó el balón en el área para que el canterano Mario Pozo completara la remontada.

«Las sensaciones han sido buenas, aunque nos costó entrar. Con muchos jugadores de la cantera, algo que es importante para el club y compitiendo ante un bloque de superior categoría», explicó el técnico, Manolo Herrero, al finalizar el choque. Por su parte, Maroto, uno de los peloteros más destacados del duelo señaló que «es una alegría que el público haya coreado mi nombre en mi primer partido en este estadio. Espero ir cogiendo y mejorando la forma». Montiel, natural de la Sierra de Segura, y canterano blanco afirmó haberse sentido «muy cómodo. He debutado y tengo que darle las gracias al entrenador por esta oportunidad».