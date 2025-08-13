Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los jugadores blancos lograron, en la segunda parte, remontar el tanto del Antequera. Juan Pedro Sánchez
Real Jaén 2 - 1 Antequera CF

El Real Jaén destila buenas sensaciones

El conjunto blanco remontó ante un Antequera de superior categoría con un buen número de canteranos en su plantel

José A. Gutiérrez

Jaén

Miércoles, 13 de agosto 2025, 22:38

El Real Jaén cumplía este miércoles 103 años y se regaló una victoria (2-1) ante un Antequera CF que el curso pasado estuvo muy ... cerca de ascender a Segunda División. El 13 de agosto de 1922 germinó un sentimiento que se mantiene vivo en los corazones de un buen número de aficionados jienenses. 3622 aficionados disfrutaron con el juego destilado en la segunda mitad por los suyos.

