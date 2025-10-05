Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los jugadores blancos celebran uno de los tantos de la remontada del conjunto blanco. Miranda López/Real Jaén CF
CD Estepona 1 - 2 Real Jaén

El Real Jaén se apunta a los puestos de privilegio

El conjunto blanco firmó un gran partido, derrotó al CD Estepona y se coloca en puestos de 'play off' de ascenso a Primera Federación

José A. Gutiérrez

Jaén

Domingo, 5 de octubre 2025, 22:01

Comenta

«El equipo ha hecho un partido espectacular». Fueron las palabras de Manolo Herrero al finalizar el encuentro en Estepona. Tercera victoria consecutiva y puestos ... de privilegio, cuarto con diez puntos, para festejar el partido número 200 de Mario Martos con el Real Jaén.

