El Real Jaén se apunta a los puestos de privilegio

«El equipo ha hecho un partido espectacular». Fueron las palabras de Manolo Herrero al finalizar el encuentro en Estepona. Tercera victoria consecutiva y puestos ... de privilegio, cuarto con diez puntos, para festejar el partido número 200 de Mario Martos con el Real Jaén.

La presión asfixiante del conjunto blanco derivó en la primera ocasión del Real Jaén. Un disparo de Adri Paz que Liceras detuvo sin muchos problemas. Un ritmo muy alto por parte de ambas escuadras, dando como resultado un espectáculo para degustar. Moha, muy activo, se internó por banda y Pablo García no logró precisar el remate.

Un error de Adri Paz acabó en una acción polémica en el área jienense en la que Del Amo pudo hacer penalti sobre Dani Sancho. El colegiado consideró que la carga no fue suficiente.

Adri Paz intentó sorprender a un Alfonso Liceras adelantado, pero el esférico se perdió demasiado alto.

La sociedad, plena de calidad, forjada entre Mario Martos y Adri Paz generó una nueva ocasión blanca que salvó el meta local, Alfonso Liceras.

Superado el ecuador del primer round, el Real Jaén seguía sumando llegadas claras. El disparo de Bernardo se perdió rozando el palo. Los de Herrero monopolizaban el balón. Destilando los mejores minutos de fútbol del curso. Al conjunto blanco únicamente le estaba faltando el gol.

En la recta final de la primera mitad, el Estepona recuperó el esférico. Y con él pasó a dominar, territorialmente, el choque. Yahí apareció el ángel blanco salvador, Rabanillo. Castedo y Candelas provocaron una superioridad y el meta jienense se interpuso cuando ya se cantaba el gol en las gradas.

El segundo round se reanudó sin cambios. El bloque local estrenó en este duelo a un nuevo inquilino en su banquillo, aunque tuvo que ver el partido desde la grada. Pese a la victoria del pasado fin de semana en Chapín al Xerez CD (0-1) con un gol de Javi Castedo en el minuto 93, un resultado con el que el cuadro costasoleño lograba su primer triunfo del curso, Mikel Llorente, técnico de los rojillos, fue destituido. El catalán Xavi Molist (1977) fue anunciado como su sustituyo. Cuenta en su curriculum con varios ascensos a Tercera, Segunda Federación y varios 'play-off' de ascenso a Primera Federación.

Antes de ese triunfo, el CDEstepona había firmado dos tropiezos, ante la Deportiva Minera y Recreativo de Huelva, y un empate con el Linares Deportivo. Mucha exigencia para un proyecto potente en lo económico.

El Real Jaén mantenía su dominio y sus llegadas constantes. Pero golpeó el Estepona por mediación de Javi Castedo (su tercer tanto del curso, todos los de su equipo) en el minuto 51. Limpió de telarañas, tras un saque de esquina regalado por los jienenses, la escuadra de la portería rival gracias a un testarazo en el primer palo en el que ganó la posición a sus defensores. Reaccionó de inmediato, un minuto después, el Real Jaén por mediación de Pablo García. David Serrano se internó y asistió para que el jugador visitante ajustara, por bajo, al palo.

Maroto, tras desviar un futbolista local, adelantó al Real Jaén en el minuto 70. Con algo de fortuna, tras la enésima asociación de la dupla (Adri-Mario Martos). Uno de los centrales tocó el centro de Maroto y la pelota se envenenó para sorprender a Liceras.

Los locales se volcaron buscando el empate. Pero el Real Jaén se defendió con solidez y firmó un importante triunfo.