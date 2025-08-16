El Juventud de Torremolinos impone su jerarquía

Llegó la primera derrota de la pretemporada (0-3). El Juventud de Torremolinos tiró de su mejor condición física y su mayor fondo de armario ... para desarbolar a un Real Jaén, disciplinado y serio, hasta que le aguantaron las fuerzas y el orden táctico.

El encuentro arrancó con una afición blanca rendida y entregada al buen fútbol destilado por su equipo. Ayudaba el buen sabor de boca que dejaron los de Manolo Herrero en la victoria ante el Antequera.

Dominando el duelo por medio de la posesión del esférico. Y cuando tocaba recuperarlo, intensidad y presión asfixiante ante un Juventud de Torremolinos muy apático y falto de ritmo durante los primeros minutos. En cuanto a ocasiones, un lanzamiento lejano de Mario se perdió alto en el minuto ocho. Un cuarto de hora tardó el bloque malagueño en acercarse a los dominios locales. Morillas se hizo con el esférico tras cabezazo de Fran Gallego.

Con todo, al partido le faltaba ritmo y continuidad. El césped no presentaba su mejor aspecto, con múltiples zonas en las que predominaba la tierra sobre el verde. En el minuto 26, Fran Martínez atrapó un disparo desde la frontal del área de Bernardo tras pase medido de Adri Paz.

En la recta final del primer round, el Real Jaén, mucho más vertical y empeñado en generar fútbol ofensivo, fabricó una acción colectiva que derivó en un centro pasado de Manu que Óscar Lozano remató algo forzado. En el otro área, un disparo lejano de Cristóbal no encontró la portería local.

A Antonio Calderón no le había gustado lo que había visto de los suyos durante la primera mitad. No movió sus piezas, a diferencia de Herrero (que apostó por dar entrada a Mauro y Sergio Ribera en sustitución de Mario Martos y Manu López), pero sus peloteros saltaron al terreno de juego con una marcha más. Mayor intensidad y ritmo para pisar área en varias llegadas. A los dos minutos, Morillas detuvo un remate de Cristian. Y poco después, el disparo de Larry se perdió algo desviado.

El cancerbero local, Morillas, negó el primer tanto visitante en el minuto 58. Respondió Óscar Lozano con una acción individual en la que destiló por sus botas algunas gotas de la depurada técnica individual que atesora. Pero se topó con un acertado Fran Martínez.

El Torremolinos golpeó primero en el minuto 60 con un disparo cruzado ante el que no pudo hacer nada Morillas que llevó la firma de Gallego, el jugador con una mayor y depurada técnica individual del bloque visitante.

Tras el gol, el técnico iliturgitano dio entrada a Carrillo, Pablo, Agus, Maroto, Caracuel y Caballero. Dejaron el terreno de juego:Jesús Del Amo, Curro, Pavón, Lozano, Alberto Bernardo y Adri Paz.

Con los cambios el conjunto blanco tuvo unos minutos en los que pareció resurgir, un espejismo fatuo. Porque el juego del Real Jaén se fue desinflando y desorganizando.

Herrero siguió moviendo sus piezas. Pablo y Mario Pozo por Javi Moyano y David Serrano y Montiel entró por Mauro.

Camacho firmó un tanto de muy bella factura en el minuto 84. Condujo el esférico por la izquierda hasta pisar el área local y con un disparo seco batió a Morillas por su palo. Yen el 87, Camacho aprovechó una contra eléctrica en superioridad para ceder a Alset que marcó el tercero a placer.

Juego bueno

«La primera parte estuvimos bien. Con un juego bueno, nos faltó en los últimos metros. La segunda parte ha sido distinta. El equipo no se ha encontrado tras los cambios. No hemos estado bien, con gente que ha entrado y llevaba inactiva mucho tiempo, sumado a los jóvenes. Lo importante no es el resultado e ir sumando minutos. Ni este resultado ni el del miércoles son importantes. A Mauro le ha dado un pinchazo esperemos que no sea nada grave», explicó el técnico del Real Jaén, Manolo Herrero al finalizar el choque.

El colegiado jienense que recientemente ha ascendido a Primera División, José Luis Guzmán Mansilla, auxiliado por Ángel Munuera Montero y Manuel Herrera Ruiz, fue el encargado de impartir justicia durante este amistoso disputado en el Nuevo La Victoria.