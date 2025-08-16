Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Real Jaén destiló buen fútbol durante los primeros 45 minutos del encuentro. Juan Pedro Sánchez

El Juventud de Torremolinos impone su jerarquía

El Real Jaén firmó una primera mitad muy seria y se acabó desinflando ante un rival más rodado y de Primera RFEF (0-3)

José A. Gutiérrez

Jaén

Sábado, 16 de agosto 2025, 23:49

Llegó la primera derrota de la pretemporada (0-3). El Juventud de Torremolinos tiró de su mejor condición física y su mayor fondo de armario ... para desarbolar a un Real Jaén, disciplinado y serio, hasta que le aguantaron las fuerzas y el orden táctico.

