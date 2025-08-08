Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un conjunto de la categoría de plata del fútbol nacional, el Granada, disputará el Trofeo del Olivo de este curso. Real Jaén CF

El Granada CF, rival del Real Jaén en la edición número 41 del Trofeo del Olivo

La fecha está por concretar, pero el duelo se disputará en el Nuevo Estadio Municipal de La Victoria en septiembre o en octubre

José A. Gutiérrez

Jaén

Viernes, 8 de agosto 2025, 09:35

El Granada CF, de la Segunda División, será el rival del Real Jaén CF en la edición número 41 del Trofeo del Olivo, cuya fecha ... concreta está por determinar, pero que se disputará en septiembre o en octubre en el Nuevo Estadio Municipal de La Victoria. El equipo de la capital, que ha ganado en 24 ocasiones el torneo, ha hecho un esfuerzo importante para poder contar con la presencia de un grande del fútbol andaluz.

