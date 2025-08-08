El Granada CF, rival del Real Jaén en la edición número 41 del Trofeo del Olivo

El Granada CF, de la Segunda División, será el rival del Real Jaén CF en la edición número 41 del Trofeo del Olivo, cuya fecha ... concreta está por determinar, pero que se disputará en septiembre o en octubre en el Nuevo Estadio Municipal de La Victoria. El equipo de la capital, que ha ganado en 24 ocasiones el torneo, ha hecho un esfuerzo importante para poder contar con la presencia de un grande del fútbol andaluz.

El director general y consejero delegado del Real Jaén CF, Fran Anera, dio las gracias al equipo granadino «por su cercanía, por su apoyo, por cumplir su palabra y por haberse portado tan bien con nosotros». «Estamos contentísimos porque nuestra afición podrá disfrutar de ver a los suyos contra un equipo de la División de Plata en nuestro campo y con el césped nuevo», añadió, para concluir afirmando que «es un aliciente más y la prueba de que estamos volviendo a nuestro sitio. Con cosas como estas lo que queremos es cuidar a los aficionados, que es de lo que se trata».

El Granada CF ganó el Trofeo del Olivo en la única ocasión en la que ha participado. Fue en el año 2014, con locales jugando en el grupo IV de la extinta Segunda División B y los visitantes, en Primera División y con Joaquín Caparrós en el banquillo. Se impusieron por la mínima gracias a un gol de Alfredo Ortuño, ahora en las filas del FC Cartagena. Dos de los futbolistas que defendieron la camiseta del Real Jaén CF en ese partido militan en la actualidad en el club: Mario Martos y Adri Paz, por entonces aún conocido como Adrián. También formaba parte, en este caso del cuerpo técnico, el actual preparador físico, Rafa Castillo.

La última visita del equipo entrenado ahora por Pacheta es mucho más reciente, ya que fue el rival del Real Jaén CF en el partido amistoso que sirvió para inaugurar los actos del centenario de la entidad y que se celebró el 25 de marzo de 2022. El conjunto nazarí, que por entonces militaba también en la máxima categoría del fútbol nacional, y con el club blanco todavía en Tercera RFEF, se impuso por cero goles a cinco con tantos de Puertas, Yan Eteki, Germán, Collado y Arezo, todos en la segunda parte.

Los precios tampoco se han hecho públicos, pero la entidad recuerda que solo los socios de la modalidad 'Oro' podrán disfrutar del partido de manera gratuita. Este tipo de carné incluye igualmente los dos amistosos que disputará el equipo en casa y los partidos correspondientes a la Copa del Rey. Los interesados en hacerse socios pueden hacerlo de manera online (https://realjaen.clibomanager.com/) o física, bien en la tienda oficial ubicada en la calle Bernabé Soriano (el horario durante el mes de agosto es de 10:00 a 14:00 horas) bien en las oficinas del estadio, entre las nueve de la mañana y las dos de la tarde.

Histórico

El Real Jaén CF y el Granada CF protagonizan uno de los denominados derbis de Andalucía Oriental y han compartido una parte común de su historia siendo muchos, unos cincuenta, los jugadores que han militado en ambos equipos. Entre otros, Vicente Díaz, el vilcheño Santi Antonaya, Antonio Flores, Roberto Valverde o, los más recientes, Jesús Sierra (autor del gol que supuso el ascenso del equipo de la capital en Ourense en el año 2000), Triana, Sergio Cruz, el congoleño Kitoko o Edgar Méndez. Un trasvase que también ha tenido lugar si hablamos de entrenadores, destacando en este sentido Ruiz Sosa, Crispi, Braojos y el propio Juan Antonio Albacete Anquela.

El equipo que ahora dirige Manolo Herrero y el nazarí se han enfrentado en numerosas ocasiones en las principales categorías del fútbol nacional. Sobre todo, en la extinta Segunda División B. Una temporada, la 1957/58, nada menos que en Primera División, en la que saldaron sus dos enfrentamientos con una victoria en casa para cada uno por 2-0. En el duelo disputado en el antiguo campo de La Victoria los goleadores fueron Arregui y Bermúdez.

En Segunda han coincidido hasta en 18 campañas entre las temporadas 1952/53 y 1978/79. Aquí, la estadística juega a favor del Granada CF al sumar seis victorias, cinco derrotas y siete igualadas. De todos estos enfrentamientos cabe destacar la goleada por 9-0 que un Real Jaén CF entrenado por el ya citado Adolfo Bracero consiguió endosarle en la jornada 3 de la temporada 1952/53 en casa al conjunto granadino. Marcaron Lasuén (3), Bomba (2), Arregui, Ayala I y Cabrera. En la temporada 1985/86 se enfrentaron en la Copa del Rey, consiguiendo la clasificación el equipo rojiblanco en la segunda ronda con una doble victoria en Jaén (1-2) y Granada (3-1).

Por otro lado, el club blanco ha anunciado que, tras la cancelación del amistoso ante el CD Ciudad de Lucena, jugará en el fuedo del Mancha Real en la misma fecha prevista, el jueves 21 de agosto, y ante un rival de la misma categoría: un Tercera RFEF. El duelo comenzará a las 20:30 horas.