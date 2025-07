Adri Paz y Curro Burgos renuevan con el Real Jaén para jugar en Segunda RFEF El mediocentro jienense cumplirá su cuarta campaña consecutiva y Curro puede presumir de haber sido el Sub 23 con más minutos

José A. Gutiérrez Jaén Jueves, 17 de julio 2025, 21:35

Adri Paz y Curro Burgos seguirá, vistiendo el blanco del Real Jaén CF la próxima temporada. Además, la entidad confirmó la salida del centrocampista jienense, Juan Cámara.

Adri Paz renueva por un año con el Real Jaén CF y cumplirá su cuarta temporada consecutiva como jugador blanco en la que es su segunda etapa en el club de la capital. El centrocampista disputó pasada campaña un total de 2.986 minutos repartidos en 36 partidos incluyendo los 'play off' de ascenso a Segunda RFEF, donde ofreció su mejor versión en todo el ejercicio.

Solo el lateral derecho Javi Moyano (3.379), el defensa Mauro (3.311), el portero Javi Sánchez (3.157) y el también medio Migue García (3.026) tuvieron más protagonismo que el jienense en el césped. Aquí, no obstante, cabe recordar que el mediocentro se lesionó en el partido contra el Arenas de Armilla en casa de la jornada 22, que se perdió dos compromisos ligueros y que no pudo volver hasta la fecha 25 en el campo del Torre del Mar.

Tras su renovación, Paz ha afirmado que «es la mejor noticia que podía recibir porque seguiré jugando en el club de mi vida y en el que di mis primeros pasos como futbolista». Para añadir: «mi único deseo era quedarme y se ha hecho realidad, por lo que podré disfrutar de la apasionante temporada que nos espera en Segunda RFEF».

El centrocampista, formado en la cantera del club, pasó por todas las categorías inferiores hasta debutar en el primer equipo en la temporada 2010/2011. Dos campañas después consiguió el ascenso a la Segunda División con Manolo Herrero en el banquillo y en la campaña 2013/2014 se marchó al Almería B. Luego pasó por la AD Ceuta y por el Martos CD, en el que jugó dos años, hasta que su camino se cruzó con el de Manolo Chumilla, quien sería su entrenador los cinco ejercicios siguientes en la UCD Torredonjimeno. Y también el sexto, ya en la 2022/2023, en la que volvió al club de su vida de la mano del aquel año nuevo técnico del Real Jaén CF y ahora, director deportivo de la entidad. Desde que regresó, ha sido pieza imprescindible para los entrenadores que han pasado por el club, ha marcado 10 goles (4 en la última temporada) y ha disputado 101 partidos. Junto con los de su primera etapa, son 142 en total con la camiseta del Real Jaén CF. Solo 40 futbolistas han jugado mas partidos que Adri Paz con la camiseta del club en sus casi 103 años de historia. Si encuentra regularidad, podría entrar a final de temporada en el top 25.

Por otro lado, el destino del Real Jaén CF y el de Curro Burgos seguirán unidos, al menos, hasta 2.027. El lateral derecho, que finalizaba su contrato en junio del año que viene, ha renovado por una temporada más con la pertinente mejora salarial. El club ha tomado la decisión ante al interés mostrado por otros equipos, incluso de superior categoría, por contar con sus servicios. De esta manera, además, el Real Jaén CF ha reiterado su apuesta por retener a los jugadores que han pasado por la cantera que consiguen destacar en el club.

Burgos ha explicado que «la negociación comenzó justo después de conseguir el ascenso porque esta renovación era un objetivo tanto del club como mío, por lo que todo ha resultado muy sencillo». «Para mí es un sueño cumplido continuar en este club», añadió.

El futbolista nacido en la capital fue la campaña pasada el jugador sub 23 con más minutos disputados (1.205). Comenzó la temporada teniendo poco protagonismo, pero poco a poco fue entrando en los planes, primero, de Roberto Peragón, y ya de manera continuada, con Manolo Herrero en el banquillo.

En este sentido, Curro apenas jugó diez minutos en las nueve primeras jornadas. En la diez disputó una parte completa y ya participó en todos hasta que apareció por primera vez en el once en el último partido de la primera vuelta en el campo del Atlético Malagueño. Luego fue titular en siete de los nueve compromisos siguientes hasta que una rotura de menisco le obligó a pasar por el quirófano el 7 de abril. El alcance de la lesión hizo que surgiera, incluso, la posibilidad de que se perdiese lo que quedaba de temporada. Pero el zaguero volvió a jugar, contra el Atlético Malagueño en la última jornada de Liga, cuando había pasado apenas un mes y tres días de su intervención.

Saltó en el campo en el minuto 69 para sustituir a Cámara y, aunque se perdió luego los dos partidos de la primera ronda del play off contra el Huétor Tajar, volvió a la dinámica del equipo en la eliminatoria contra la UD Torre del Mar. Disputó nueve minutos en la ida y fue titular en la vuelta, y ya no abandonó el once inicial en los dos duelos de la fase nacional frente al Club Atlético Central.

Durante esta temporada y la que viene podrá incrementar la cifra de 25 partidos que actualmente acumula con el primer equipo de un club en el que ya militó siendo cadete.

El jienense Juan Cámara no seguirá en el club blanco el próximo curso El centrocampista Cámara ha dejado de ser futbolista del Real Jaén CF. El director deportivo, Manuel Chumilla, ha querido agradecerle su «profesionalidad, su saber estar y su compromiso durante su etapa en el club» y ha asegurado que «todas las personas que forman parte de la entidad y los aficionados lo recordarán siempre como uno de los hombres que contribuyó a uno de los ascensos más ansiados de toda la historia». «Gracias y mucha suerte en tus próximos retos tanto profesionales como personales», ha añadido. Cámara volvió después de 18 años al club en el que dio sus primeros pasos como futbolista a mediados de agosto de 2024. La pasada temporada disputó 34 partidos, formando parte del once inicial en 16 de ellos, incluyendo los seis del 'play off' de ascenso. Disputó un total de 1.585 minutos y marcó 5 goles, siendo el quinto máximo realizador del equipo junto con Migue García y solo por detrás de Óscar Lozano (13), Agus Alonso (11), Fernando (7) y Mauro (6). Una baja que se suma a las de los cancerberos: Javi Sánchez, Solera y Lisandro;los defensas:Sergio Fernández, Espín, Pablo de Castro⛔y Sergio Rodríguez; los centrocampistas:Muñiz, Migue García y Juanma Porro y los delanteros: Fernando y Carlos Fernández. Una profunda renovación de la plantilla que consiguió el ansiado ascenso a Segunda RFEF.