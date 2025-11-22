Duelo de históricos entre el Real Jaén y el Recreativo

Un duelo con nombre, y aroma, de superior categoría. El Real Jaén CF recibe este domingo, a partir de las 17:00 horas, al Recreativo ... de Huelva. Dos históricos en horas bajas que aspiran a regresar al fútbol profesional. El colegiado murciano, Kevin García Moreno, con amplia experiencia en Segunda B, será el encargado de impartir justicia.

En el coliseo blanco se espera medio millar de aficionados albiazules. Seguidores que se han hecho ver en la capital jienense desde este sábado. Se trata de dos aficiones hermanadas por lo que se espera que la previa sea una fiesta, con una jornada gastronómica que se podrá disfrutar desde las 12.30 horas en las instalaciones deportivas de la entidad jienense.

Los pupilos dirigidos por Pedro Morilla no pudieron jugar su último choque liguero ante el UCAM Murcia, aplazado por las inclemencias meteorológicas. Contará con tres bajas:el central, Leo Mascaró;el delantero, Pineau y el meta, David Gil. Todos, por lesión. «Se trata de un equipo con automatismos claros de un juego muy combinativo, que ahora ha salido de los puestos de 'play off' por la igualdad existente, pero que ha estado toda la temporada ahí».

En la casa blanca todas las miradas están puestas en cambiar la dinámica de los últimos resultados, dos tropiezos y un punto de los últimos nueve, y recuperar al mayor número de peloteros lesionados. «Está siendo un momento difícil. Los resultados no están siendo favorables y las lesiones no están ayudando. Recuperamos efectivos y no tendremos tantas bajas como la semana pasada», explicó el técnico del conjunto blanco. «No son musculares. La semana pasada tuvimos cinco bajas y algunos sufrieron percances también durante el partido. Mario ha ido entrenando durante la semana, al igual que David. Confío en poder tenerlos disponibles para este encuentro». Añadió que «Óscar Lozano y Adri Paz deben visitar la próxima semana al traumatólogo para esperar el diagnóstico. YAgus, con una fascitis plantar, estamos esperando su evolución».

El club anunció que el extremo Óscar Lozano sufre una rotura con retracción de cabos del tendón peroneo largo y cambios inflamatorios de tendinitis moderada en el peroneo corto que le impiden entrenarse con el resto de sus compañeros. El centrocampista Adri Paz, por su parte, sufre molestias en el menisco externo de su rodilla derecha.

La buena noticia es que Pablo García, que ya tuvo minutos en el partido contra La Unión.

Del rival destacó que «están sacando sus mejores resultados fuera de casa. Si nos dijeran el favorito por historia, todos diríamos el Recreativo. Pero si hacemos las cosas bien en nuestro estadio, con nuestra gente, competimos bien». Yaseguró que «es un bloque muy bien equilibrado, con jugadores que conocen la categoría. Atrás tienen experiencia, en el centro del campo igual y arriba Roni y Caye son posiblemente de lo mejor de la categoría. Por fuera tienen mucha velocidad y desborde. Nos obligará a hacer un partido muy, muy bueno si queremos ganar. Haciendo un partido normal no nos dará para ganar. Confío en que haremos un gran encuentro».

Yconcluyó destacando que «el equipo sigue trabajando con las mismas ganas. Cuando los resultados no son favorables, aparecen dudas, pero me transmiten tranquilidad y confianza».