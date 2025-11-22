Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los jugadores blancos celebran un gol. Juan Pedro Sánchez

Duelo de históricos entre el Real Jaén y el Recreativo

El conjunto blanco afronta el duelo con la necesidad de sumar puntos, tras dos derrotas, y con las bajas de Óscar Lozano y Adri Paz

José A. Gutiérrez

Sábado, 22 de noviembre 2025, 20:29

Un duelo con nombre, y aroma, de superior categoría. El Real Jaén CF recibe este domingo, a partir de las 17:00 horas, al Recreativo ... de Huelva. Dos históricos en horas bajas que aspiran a regresar al fútbol profesional. El colegiado murciano, Kevin García Moreno, con amplia experiencia en Segunda B, será el encargado de impartir justicia.

