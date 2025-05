Angustia en La Victoria para doblegar al colista

José A. Gutiérrez Jaén Jueves, 1 de mayo 2025, 22:31 Comenta Compartir

Sufrimiento y angustia para firmar los tres puntos ante el último clasificado del grupo. Un Real Jaén de cristal, un equipo que no se encuentra ... porque todavía no sabe cómo quiere jugar, a mitad de camino entre la realidad de una deficiente preparación física y el deseo de abandonar de una vez la quinta categoría del fútbol nacional. La afición, que mostró su disconformidad en múltiples fases del encuentro, está teniendo una paciencia de tintes heroicos con un conjunto que no trasmite confianza de cara al inminente 'play off' de ascenso.

Y es que los blancos estuvieron cerca de resucitar a un FC Málaga City, colista, y ya descendido. Faltó precisión en los últimos metros. Estuvieron especialmente espesos en la primera parte, precipitados a la hora de dar el último pase. En la segunda mitad se corrigieron algunos errores pero el equipo carece de solidez para imponer su idea de partido, y de fuerzas para ejecutar el plan de ser protagonista. El partido arrancó con poco público en las gradas (2.324 espectadores según los datos aportados por el propio club al descanso) y los locales monopolizando la posesión del esférico. Ampliar Óscar Lozano, que falló un penalti, sigue negado de cara al gol Juan Pedro Sánchez Manolo Herrero volvió a dibujar un once con cinco defensas (tres centrales), con Carlos Fernández, ante la ausencia por lesión de Agus, como referente ofensivo. El ubetense sigue aportando trabajo, pero nula efectividad realizadora. Monólogo local que no se tradujo en ocasiones claras de gol durante los primeros quince minutos. Incluso el FC Málaga City pudo golpear primero en una contra eléctrica en la que Richard se resbaló cuando encaraba a Javi Sánchez. El partido, camino del ecuador del primer round. La mejor ocasión la fabricó el Real Jaén en el minuto 28. Óscar Lozano, el más activo e incisivo de los blancos, puso un centro medido que cabeceó Carlos Fernández, pero el meta visitante Chori detuvo la pelota en dos tiempos. Respondió el Málaga City con una acción por banda izquierda que culminó Fermín, libre de marca en el área, sin precisar su lanzamiento. Una jugada que motivó los primeros pitos de protesta desde la grada. La afición empezaba a impacientarse por el resultado y por los groseros desajustes defensivos que generaban ocasiones de gol para los visitantes. Los habituales errores de este curso. Juan Cámara pudo abrir el marcador en el minuto 36. Pero mandó desviado y alto el balón tras un centro por la derecha de Mauro. En el otro área, el FC Málaga City disfrutaba de otra ocasión que se marchó también a las nubes. El técnico del Real Jaén modificó sus piezas en la recta final del primer round. Apostó por un 4-3-3 adelantando la posición de Mauro al centro del terreno de juego. Pero el fútbol de los jienenses no mejoró. Los futbolistas daban la sensación de tener escasa gasolina en su depósito. La sufrida afición blanca despidió a sus peloteros con música de protestas. Awusi llevaba varios minutos calentando en la banda. Al poco tiempo se incorporó también Sergio Rodríguez. Y fueron los primeros cambios de Manolo Herrero nada más reanudarse el choque. Abandonaron el terreno de juego Juanma Porro y Espín. Antes de que se reanudara el encuentro llegaron malas noticias del duelo entre el Mijas Las Lagunas y el Atlético Malagueño. El líder se adelantaba en el marcador en el minuto 4 gracias a un tanto de Arriaza. Juan Cámara se asoció con Óscar Lozano pero salvó la zaga visitante. Y en la siguiente acción el colegiado señaló una pena máxima sobre el jugador motrileño del conjunto blanco. Adri Paz asumió la responsabilidad y no falló. En el minuto 51 se adelantó el Real Jaén engañando a Chori. Migue García pudo ampliar la renta local, pero no estuvo acertado en la definición de la acción. El Real Jaén seguía destilando garrafales errores en las marcas. Además, el FC Málaga City había dado un paso al frente empezando a discutir la posesión del balón y mostrando su fortaleza por arriba. El resultado, en peligro. Manolo Herrero se desesperaba en la grada. Visiblemente enfadado. No le gustaba nada lo que estaba viendo sobre el terreno de juego. El rival estaba creciendo en el encuentro, por medio del balón y dominando el juego aéreo. Un mal partido de los blancos. Otro más. Los visitantes también movieron sus fichas, generando incertidumbre en las filas locales. En el minuto 73, cuando peor lo estaba pasando el Real Jaén, Somavilla fue derribado, de forma clara, en el área. Chori adivinó el lanzamiento, muy flojo, de Óscar Lozano. Al Real Jaén le abandonó el fútbol, entre otras razones, porque no tenía fuerzas para generarlo. Se encontró con la fortuna de medirse a un rival, ya descendido, que pudo crearle problemas pero jugó a medio gas. Jugando, una vez más, al filo de la navaja. Al descanso se mantenía la victoria, por la mínima (0-1) del líder, Atlético Malagueño. Pero en la reanudación, tres de la segunda mitad, empató el Mijas. Aunque muy pronto el líder recuperó su ventaja (1-2) en el minuto 52. Un resultado, pese a los intentos locales, que se jugaban sus opciones de acercarse a los puestos de privilegio que dan derecho a pelear por el ascenso, ya no se movería. De esta forma el Atlético Malagueño mantiene su renta de cinco puntos sobre un Real Jaén que debe ir pensando, a falta de dos jornadas, en llegar en la mejor condición posible al 'play off'. Este domingo el líder recibe al Atlético Mancha Real, con lo que con una victoria podría celebrar el ascenso ante su afición. Los blancos rinden visita al CD Torreperogil (12:00 horas). En el Nuevo La Victoria el resultado tampoco se movió. «Lo mejor es el resultado en un partido en el que no nos hemos encontrado en ningún momento. Al final, mucho miedo, el que ha transmitido el equipo durante todo el partido», explicó Herrero. Por su parte, Carlos Fernández, señaló que «hay que hacer autocrítica porque no hemos estado bien».

