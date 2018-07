7 'cafés con vistas' de Granada que te enamorarán

En esta época del año es dificil encontrar la hora adecuada para no morir de calor mientras damos un paseo por Granada. Sin embargo, disfrutar de lo mejor de nuestra ciudad, su historia y sus barrios sin sufrir las adversidades de las altas temperaturas es más que posible. Y es que, si hay algo que caracteriza a la ciudad de La Alhambra son, por supuesto, sus teterías y bares famosos por toda España. Muchos de ellos en una localización envidiable que han aprovechado para ofrecer a su clientela unas maravillosas terrazas con vistas panorámicas de la ciudad.

Lugares fresquitos y al aire libre, amenizados con un paisaje de ensueño. Te proponemos 7 'cafés con vistas' para disfrutar de Granada en un caluroso verano.

1 Tetería Ábaco Té

M.G.

Esta tetería se encuentra sumergida en pleno barrio del Albaicín. Es un local medianamente escondido entre los callejones estrechos y las cuestas del barrio, pero merece la pena buscarlo. Un lugar acogedor ambientado con una decoración árabe de puffs y mesas bajas. En esta tetería podrás disfrutar de una riquísima merienda. Su carta es muy extensa y ofrece comida apta para celíacos, vegetarianos o veganos. Pero si lo que quieres son unas cervezas este no es tu lugar, en Ábaco Té no se sirve alcohol, además es un lugar libre de humos. Cuenta con varias plantas y es en la última del local donde llegas al verdadero clímax: un rinconcito privilegiado con vistas a la Alhambra. Esta pequeña terraza te enamorará.

2 Hotel Alhambra Palace

M.G.

Este hotel situado en el Realejo abre al público su restaurante para que todos puedan disfrutar de las espectaculares vistas de su terraza, que ofrece una visión panorámica de la ciudad. En el restaurante podrán disfrutar de una carta fusión regional e internacional, sin perder la vocación mediterránea. Además, si prefieres tomar algo más ligero o una simple bebida, también podrás disfrutar de esta increíble terraza para tomar un té o un snack. Abierta desde las diez y media de la mañana hasta las una de la madrugada. Es una de las terrazas de nuestra ciudad que permanece activa más horas al día. Aprovéchala para desayunar, almorzar, merendar, cenar o tomar unos cócteles.

3 Monasterio Chill-Out

M.G.

Esta terraza chill-out se encuentra en la quinta planta del Hotel Los Jerónimos. Situado justo enfrente del monasterio que da nombre al mismo. Una terraza para disfrutar de la tarde granadina, de sus puestas de sol y de sus veladas nocturnas. Esta terraza está abierta al público desde las tres de la tarde hasta las once de la noche de lunes a jueves y hasta las tres de la madrugada viernes y sábados. Con unas preciosas vistas de la ciudad, donde se aprecian sobre todo la Catedral y el monasterio Los Jerónimos, que está tan cerca que casi parece que podamos tocarlo. Actualmente la terraza se ha hecho más grande y tiene una altura más en el tejado del edificio, donde las vistas son aún más hipnóticas. Un lugar perfecto para desconectar y disfrutar de una amplia variedad de comida, cafés, meriendas, cócteles o de su gran variedad de gin tonics mientras te deleitas con sus vistas.

4 Hotel Andalucía Center

HOTEL ANDALUCÍA CENTER.

Cerca del Palacio de Congresos de Granada y del Parque de las Ciencias se encuentra este hotel de 4 estrellas. En la quinta planta del Hotel Andalucía Center de Granada podemos disfrutar de una maravillosa terraza, con unas vistas de 180º de la ciudad. En esta terraza puedes disfrutar de un solarium con piscina e, incluso, de una zona de restaurante con barbacoa. Es una de las terrazas con más variedad en su oferta. La zona de piscina y solarium abre de once de la mañana hasta las ocho de la tarde, mientras la zona del restaurante lo hace de ocho y media de la tarde a once y media de la noche. Un enclave espectacular donde disfrutar de un día de piscina y sol, finalizando con una deliciosa cena. Una experiencia muy veraniega que te ofrece el plus de tener estas vistas únicas de la ciudad de Granada.

5 Tetería El Bañuelo

M.G.

Cerca del edificio del Bañuelo, donde se encuentran unos baños árabes considerados Bien de Interés Cultural (BIC), se encuentra esta tetería a la que da nombre este edificio situado en la Acera del Darro. Un rincón que te llena de la magia árabe del Albaicín. Una tetería árabe como tantas de la ciudad, pero con una terraza y unas vistas que te dejarán sin habla. La terraza tiene varias alturas y aunque desde todos los puntos disfrutas de las vistas hacia la Alhambra, es desde la parte más alta donde terminas de enamorarte de este lugar. Unas vistas privilegiadas del monumento estrella de nuestra ciudad, mientras disfrutas de un delicioso té moruno. El lugar está decorado de tal forma que te sientes rodeado de encanto mires donde mires. La sombra es natural, todo está rodeado de plantas y vegetación. Esta terraza no tiene nada que envidiarle a ningún mirador de la zona.

6 Hotel Barceló Carmen

El hotel Barceló Carmen Granada cuenta con una terraza en su última planta, donde puedes disfrutar de unas vistas panorámicas de 360º. Desde Sierra Nevada hasta la Torre de la Vela de la Alhambra. Este hotel de cuatro estrellas, situado frente al Corte Inglés de Acera del Darro, es un lugar que te hace desconectar del frenetismo de la ciudad, con los beneficios de estar en pleno centro. Con una decoración muy moderna, mezclando minimalismo con el estilo vintage, donde apetece quedarse a pasar todo el día. La terraza del hotel está abierta al público y ofrece piscina, solarium y un snack bar. Esta terraza tiene todos los complementos necesarios para los meses de calor.

7 Cafetería 4 Gatos

Si hasta ahora nos habíamos centrado en lugares que ofrecieran sus terrazas a partir de la hora de comer, la cafetería 4 Gatos es el lugar perfecto para desayunar. En el Albaicín, muy cerca del mirador de la placeta de Carvajales, se encunetra esta pintoresca y acogedora terracita. No está en la parte alta del local, ni siquiera está delimitada. A simple vista podría parecernos una terraza de verano más de un bar cualquiera. Sin embargo, cuando nos sentamos en una de sus mesas es cuando te das cuenta de lo especial de su localización. Por casualidades de la vida, un recobeco entre casas y construcciones, justo enfrente de este estupendo local, deja entrever el monumento más visitado de nuestra ciudad: La Alhambra. Si esto no es suficiente para ti, el pasar de gente y el bullicio característico de este barrio, con sus callejones empedrados y sus cuestas terminarán de conquistarte.