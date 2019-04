La agenda más completa de este fin de semana en Granada Conciertos, espectáculos de humor, cómics, cabaret, deporte… este fin de semana encontramos planes para todos los gustos en la ciudad de Granada AIDA ORTIZ GRANADA Jueves, 25 abril 2019, 10:16

Tras las lluvias registradas en Semana Santa y durante los últimos días, este fin de semana se presenta soleado y con temperaturas agradables, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Razón de más para escoger un buen plan, salir a la calle y disfrutar del buen tiempo.

Conciertos, espectáculos de humor, cómics, cabaret, deporte… este fin de semana encontramos planes para todos los gustos en la ciudad de Granada, entre los que destacan el concierto de Izal, el estreno absoluto del nuevo espectáculo de Laviebel, el Granada Gaming Festival o la 37 Media Maratón de Granada. A continuación, te proponemos 12 planes para que lo pases en grande este último fin de semana de abril.

1. Izal en concierto

El Palacio de Deportes de Granada acogerá este sábado 27 de abril, a las 20:00 horas, un concierto de Izal, la banda indie del momento, que presentará en la ciudad de la Alhambra su último trabajo 'Autoterapia' en un show que va más allá de un simple concierto. Se trata de un espectáculo de algo más de dos horas, en el que los miembros de esta banda llevará a los asistentes a vivir una nueva experiencia musical.

2. Dani Martínez

El cómico Dani Martínez llega al Palacio de Congresos de Granada el próximo sábado 27 de abril, con su nuevo espectáculo '¡Ya lo digo yo!', un show innovador en el que la improvisación predominará por encima del guión. Música, efectos visuales, imitaciones y mucho más en este moderno espectáculo que no te puedes perder, el sábado a las 22:00 horas.

3. No te metas en política

Y también en el Palacio de Congresos, el viernes 26 de abril, los granadinos podrán vivir una noche de humor actual con Facu Díaz y Miguel Maldonado, dos cómicos que saltaron a la fama con su participación en el programa de actualidad 'La Tuerka News' de Público TV.

'No te metas en política' es un 'late nigth' en el que se hará un repaso por la actualidad del país siguiendo el formato clásico de estos programas, con monólgos, entrevistas y sketches y en el que predominará el humor sarcástico e incisivo.

4. Andalucía Music Festival

El Andalucía Music Festival, organizado por Vicente Coves, traerá a Granada este sábado 27 de abril la proyección de la interpretación de las nueve sinfonías de Ludwig van Beethoven, con ejecución a cargo de la Danish National Symphony Orchestra, y un homenaje a la figura de Rafael Frühbeck de Burgos. El acto tendrá lugar a partir de las 17:30 horas.

5. Estreno absoluto de Babylon Cabaret, de Laviebel

El próximo fin de semana, el Teatro Alhambra acogerá el estreno absoluto de Babylon Cabaret, el nuevo espectáculo de Laviebel, que dirige Emilio Goyanes y en el que el asistente disfrutará de la mágica actuación de nueve intérpretes con música en directo, acrobacias, danza exótica, swing egipcio, doma de mosquitos y mucho más.

Será el jueves 25 de abril en dos sesiones, a las 11:00 y a las 21:00 y el viernes y el sábado en una sola sesión a partir de las 21:00 horas.

6. I Festival Internacional de Canto Coral 'Millencuentros'

El Centro Cultural Manuel de Falla acoge este domingo el Festival Internacional de Canto Coral 'Millencuentros', en el que participan los coros Vigo de Vilnius (Lituania), Ciudad de Melilla, Schola Pueri Cantores (Granada), Ziryab (Córdoba) y Millenium (Granada). Será el domingo 28 de abril a partir de las 19:30 horas.

7. FicZone, Granada Gaming Festival y Festival de Juegos de Mesa de Granada MeepleFactory

La Convención de Cómic, Animación y Fantasía FicZone, Granada Gaming Festival y el Festival de Juegos de Mesa de Granada MeepleFactory se celebran este fin de semana en la Feria de Muestras de Armilla. Será durante los días 27 y 28 de abril cuando esta mítica cita granadina aglutine cómic, fantasía, cosplay, juegos de mesa, innovación tecnológica y mucho, en el recinto de FERMASA.

En esta edición, los visitantes podrán disfrutar de la presencia de invitados internacionales, como la del actor David Bradley, muy conocido por su papel clave en Juego de Tronos como Walder Frey, y en la saga de 'Harry Potter' interpretando a Argus Filch.

8. Space Bass Festival

El viernes 26 y el sábado 27, la Sala El Tren será el escenario de dos noches cargadas de la mejor música Break Beat y Drum And Bass a nivel nacional e internacional, con la actuación de artistas como The Prototypes, Kursiva, Pray For Bass, Save The Rave, Dirty Squad, Kuplay, José Rodríguez, The Nomadubs, Cerbero, Playbass, Asiz Bass, Xain Deejay, Evil Crew, Na2, Mhm, Marin, Muller, Tello Dreadsonik y Viki MC.

9. José Rubio en concierto

La Sala El Tren acogerá este sábado 27 de abril un concierto de José Rubio, ex-guitarrista de Warcry, a partir de las 21:00. Se trata de la presentación de su nuevo disco 'Forbidden Dreams' de este reputado músico, con las actuaciones especiales de las bandas granadinas Rockgrama y Saedín, que también presentarán adelantos de sus nuevos discos.

10. 37 media maratón Ciudad de Granada

La 37 EPD Media Maratón Ciudad de Granada se disputará el sábado 27 de abril. Una oportunidad única para practicar deporte por los lugares más emblemáticos de la ciudad, ya que los atletas correrán por La Puerta de las Pesas, el Mirador de San Nicolás, la Carrera del Darro y pasarán por la Puerta de las Granadas para adentrarse en el corazón del bosque de la Alhambra.

En la salida de la EDP Media Maratón, que este año tendrá un tope de 4.500 participantes, estarán Fermín Cacho, Martín Fiz y Abel Antón. En esta edición, se quiere hacer suyo el mensaje de la agrupación 'Correr sin miedo y no correr por miedo; coeducación, igualdad y deporte'.

11. Tablao Flamenco en Los Olvidados

'Granada acércate al tablao' es la iniciativa del espacio Flamenco Los Olvidados, que ofrece todas los días dos sesiones de flamenco a la altura de los magníficos artistas de Granada y de otras ciudades de España. Esta semana, este espacio acogerá la actuación de Adrián Sánchez (jueves 25 de abril), de Gema Moneo y Hugo López (viernes 26 de abril)

12. OCG: Mozart instrumental

La Orquesta Ciudad de Granada suma ya 28 años como uno de los referentes culturales de la provincia de Granada. La orquesta, premiada con la Medalla de Honor de la Real Academia de Bellas Artes de Granada, tiene un extenso programa de espectáculos durante todo el año en el Auditorio Manuel de Falla. En esta ocasión, la OCG presenta el concierto 'Mozart instrumental (Flauta)' el viernes 26 de abril a las 20:30 horas.

Otros planes

- Concierto de Armonikatu, en pub La Guarida del Lobo, el jueves 25 de abril a partir de las 23:00 horas.

- Concierto de Flordhiguera, en Boogaclub, el jueves 25 de abril a las 22:00 horas.

- The Crab Apples + Sarajevo'84 actuarán el viernes 26 en Boogaclub, a las 22:00 horas.

- Noheterna + Anima Aeterna + Iron Dicks en Boogaclub el sábado 27 a las 22:00 horas

- Khaled dará un concierto en Planta Baja, el próximo 26 de abril, a partir de las 21:00 horas.

- Rootsound Club: 47SOUL en Planta Baja, el sábado 27 Abr a las 21:00 horas.

- Frequencymetal, en Rocknrolla Underground Club, el 27 de abril a las 21:30 horas.

- Taller 'Improbésame', en Errant Espacio Coworking, el 27 de abril.

- Demostración de Pictomanía, en Continental Café Pub Granada, el jueves 25 de abril de 17:00 a 22:00 horas.