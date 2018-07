7 rincones de Granada donde hacer unas fotografías de ensueño M. G. ¿Estás cansado de hacer siempre las mismas fotos aburridas? Pues no te pierdas estos 7 lugares donde conseguir unas instantáneas únicas MARINA GINÉS Granada Martes, 10 julio 2018, 01:59

Por todos es conocida la belleza de Granada, sus fuentes, miradores y Cármenes, sus antiguos barrios como el Albaicín, considerado patrimonio de la humanidad, junto con la Alhambra y el Generalife. Además su maravilloso clima y diferentes propuestas paisajísticas, la hacen un lugar estupendo para visitar y, cómo no, para llevarte unas bonitas fotografías de los que tanto nos gusta compartir con nuestros amigos y familiares en las redes sociales. Pero entre tanta variedad, ¿qué lugares escogemos para que nuestros folowers se mueran de envidia?

Evitad las fotos de lugares demasiado visitados, huid de las conglomeraciones y buscad rincones diferentes: Granada está llena de ellos. A todos nos encantan las fotografías de la Alhambra o de los famosos miradores de la ciudad, pero seguro que ya tenéis miles de fotos de estos lugares y vuestros amigos y familiares están hartos de que les enseñéis las mismas instantáneas cada año. Si estás cansado de fotografiar siempre los mismos paisajes de nuestra ciudad, no te pierdas estos 7 sitios originales de Granada con los que conseguir unas imágenes de ensueño.

1. El lavadero de la Placeta Puerta del Sol

Un lavadero construido en el Siglo XVII, que se encuentra en la parte alta del barrio del Realejo. Un rincón de Granada con mucha historia ya que muy cerca se encontraba la Puerta del Sol, pertenieciente a la muralla zirí, construida al pie de las torres Bermejas, que separaba los barrios del realejo y el Mauror. Es un lugar especial y desconocido para muchos, ya que no dispone de señalización para localizarlo, pero si te gusta la fotografía de monumentos y quieres admirar la ciudad desde un punto alto, no dejes de visitarlo.

2. Paseo de la Bicha

Si además de hacer fotografías quieres pasar un rato agradable en familia y disfrutar del entorno, este es tu lugar. Rodeado de naturaleza, con zonas de «parques saludables» para hacer ejercicio y diferentes zonas de descanso. Además como casi todos los rincones de Granada este lugar también tiene historia, ya que se encontraba cerca de la que era «La Casa de las gallinas», una casa fortificada que perteneció a la realeza nazarí.

3. El Parque de las Ciencias

Se lo que estás pensando, he estado mil veces en el parque de las ciencias, y no parece el lugar más indicado para hacer fotos, sino para disfrutar de las diferentes actividades del parque. Pues bien, no solo es un lugar perfecto para acercarnos a la ciencia y disfrutarla con los más pequeños, además tiene algo a lo que seguro, nunca le habias prestado mucha atención: su arquitectura. Si estás cansado de fotografiar naturaleza y paisajes recargados, no puedes dejar pasar la oportunidad de tomar algunas fotografías de la arquitectura futurista y minimalista del Parque de las Ciencias, seguro que te sorprende.

4. La Alcaicería de Granada

Si lo tuyo es la fotografía urbana, la gente y el bullicio, este maravilloso zoco árabe en pleno centro de nuestra ciudad te transportará al mismísimo Túnez, lleno de color y olor a especias. Su exotismo te cautivará. Con una historia tan antigua como próspera, donde se producía el comercio de la seda, la industria más importante de Granada. Aunque es una zona muy concurrida, tiene muchos rincones diferentes que te darán mucho juego para realizar tus fotografías.

5. El Parque de Federico García Lorca

El parque en honor al poeta más famoso y querido de nuestra ciudad, Federico García Lorca, por este motivo todo el parque se ha construido alrededor de la Huerta de San Vicente, la casa de veraneo de Lorca y de su familia, que hoy día podemos visitar como museo. Un lugar precioso, lleno de vegetación, con fuentes y laberintos, que te dejará unas fotografías inolvidables.

6. El Paseo del Salón

Un amplio bulevar con farolas y bancos que deja unas imágenes de naturaleza romántica y simétrica espectacular. También el kiosko de la música situado en este paseo da mucho juego a la hora de realizar fotografías, sobre todo si nos encontramos con alguna actuación o evento. Al lado del río Genil y del Paseo de la Bomba, un lugar ideal para pasear con tu cámara.

7. El Mirador de la Placeta de Carvajales

Sí, es verdad, no podemos evitarlo, queremos nuestra típica foto de mirador de todos los años. Pero el mirador de la Placeta de Carvajales no está tan masificado como otros de la ciudad, y te ofrecerá una perspectiva diferente. Situado en el Albaicín Bajo, es uno de los miradores más íntimos y escondidos de nuestra ciudad, además la plaza de este mirador tiene un especial encanto para fotografiar, con sus árboles, bancos y una pequeña alberca en el centro de la plaza.