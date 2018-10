Guía de ocio en Granada: ¿Qué puedes hacer este puente del Pilar? Numerosas ofertas de entretenimiento en la capital y la Feria de Íllora copan estos tres días de descanso ANA ÁVILA Jueves, 11 octubre 2018, 18:55

El décimo mes del año ya ha traído los primeros copos de la temporada a Sierra Nevada, sin embargo, la agenda cultural de la provincia continua repleta de eventos y citas culturales. Este segundo fin de semana de octubre tendremos en Granada a Dani Rovira y Paco Calavera, los espectáculos de Michael Jackson y 'El lago de los cisnes', así como el concierto de Los Rebujitos en la Feria de Íllora. Por otro lado, continuará la semana de Japón en la capital, junto con otras exposiciones, teatros y conciertos.

'Monólogos 100%' de Dani Rovira y Paco Calavera

La mejor comedia llega a Granada este sábado 13 de octubre con 'Monólogos 100%', de Dani Rovira y Paco Calavera. Ambos deleitarán al público asistente con el mejor stand up nacional que se puede ver en la actualidad. Una hora y media de risas aseguradas de la mano de estos dos maestros del humor. Monólogos 100% 'no es un espectáculo más de comedia. Es mucho más … es el regreso del hijo pródigo. Tras varias temporadas alejado de los escenarios, Dani Rovira vuelve a los escenarios y no, no lo hará solo, en esta ocasión viene acompañado de Paco Calavera, gran monologuista con años de experiencia en teatros y salas de todo el país.

Michael Reloaded 'Spanish Tour'

El 25 de junio de 2009 de forma inesperada para quienes le rodeaban y lo admiraban, la luz de Michael Jackson se apaga a los 59 años de edad, pero su magia no muere con él, ya que todos sus conmocionados fans desearían volver a sentir con su música porque su legado sigue muy presente en ellos. Jackson se convirtió en el Rey del Pop debido al éxito a nivel internacional de su álbum «Thriller», lanzado en 1982, el disco más vendido de todos los tiempos. Jonathan Reghif, desde la niñez, ha ido fraguando una pasión incondicional por la figura de Michael. Su metamorfosis ha hecho que tenga un parecido casi perfecto, tanto física como artísticamente, llegando a rozar el límite de la duda.

El reconocido productor Enrique Cristo queda prendado de la magia de Jonathan y cree en él para encabezar esta súper producción musical, junto a un casting de bailarines a un muy alto nivel, al que asistieron más de quinientos candidatos. Así nace Michael Reloaded 'Spanish Tour', un show musical de gran formato con una cuidada puesta en escena que llega a Granada este domingo 14 de octubre con un equipo humano de grandes profesionales, sonido e iluminación de alta calidad y apoyado con una espectacular pantalla que hacen de este show algo memorable.

Ballet Nacional Ruso. El Lago de los Cisnes

El Ballet Nacional Ruso, compañía de referencia mundial dirigido por Serguey Radchenko presenta en Granada uno de los grandes títulos de P. I. Tchaikovsky «El Lago de los Cisnes», con un cuerpo de baile de 45 bailarines y virtuosos solitas que estarán este domingo 14 de octubre en el Palacio de Congresos.

Continua Japón en Granada

Tras 7 exitosas ediciones llega la octava, en la que crecerá y traerá más Japón a Granada. En esta Octava Semana de Cultura Japonesa, tendréis la oportunidad de acercaros al país del sol naciente, aquí podéis consultar la programación completa.

5 a 14 de octubre

Ruta Japón de Tapas: este año, podrás degustar en los mejores bares y restaurantes de Granada exquisitas tapas de inspiración japonesa con motivo de la V Ruta Japón de Tapas.

8 a 11 de octubre

Talleres, espectáculos y actividades

12 y 13 de octubre

Matsuri- Feria japonesa (Junto a Fuente de las Batallas)

Feria de Íllora del 10 al 14 de octubre

La Real Feria de Ganado de Íllora es una de las principales citas ganaderas de Andalucía, encarna un excelente punto de encuentro para agricultores, ganaderos y tratantes. En su programación destaca el Espectáculo Ecuestre que tendrá lugar este miércoles 10 de octubre, así como el concierto de Los Rebujitos con entrada gratuita el viernes 12 y la orquesta La tentación en la Caseta Municipal durante la noche del sábado 13.

Puedes consultar la programación completa aquí. http://www.illora.es/actualidad/-/journal_content/56/279609900/678182420

Fiestas en Torrecuevas

Torrecuevas celebrará la Fiesta de la Chirimoya en honor a la Virgen Madre del 11 al 14 de octubre.

Aquí puedes consultar su programa para este 2018. https://diariosexitano.com/2018/10/09/ya-estan-en-la-calle-el-programa-oficial-de-las-fiestas-de-la-chirimoya-en-honor-a-la-virgen-madre-que-celebra-torrecuevas-del-11-al-14-de-octubre/

El día 12, será el día grande porque por la noche saldrá en procesión al Imagen de la Virgen Madre y se quemará un gran castillo de fuegos artificiales.

Antes habrá degustación de chirimoyas en la plaza y otras actividades dedicadas a los menores como «Cañón de Espuma».

Los otros dos días restantes, 13 y 14, habrá un amplia oferta de juegos, concursos y degustaciones gastronómicas.

Romería Virgen del Pilar

El 12 de octubre se celebra la Romería en la Ermita de la Virgen del Pilar del Colmenar. Los vecinos y vecinas de Beas de Granada y Huétor Santillán se acercan y se unen para sacar a la Virgen.

Más para el fin de semana

1- Exposición de pintura 'Take it easy'. Jon Bay. Del 10 de octubre al 9 de noviembre.

2- Exposición Carlos León. Pasajes. Del 5 de octubre al 30 de diciembre.

3- Exposición en tiempo seco. Lucía Díaz. Hasta el 18 de noviembre.

4- Museo CajaGranada. Paisajes sensoriales. Hasta el 31 de diciembre.

5- Festival Granada Paradiso. Cine mudo y cine clásico. Del 14 al 28 de octubre.

6- Puta vida. Microteatro. Del 12 al 13 de octubre.