Cuentacuentos, ciencia, gastronomía y mucho más para un fin de semana en familia IDEAL Granada vuelve a llenarse de vida con un amplio programa de actividades para niños y familias, en el que encontramos cuentacuentos en inglés, eventos gastronómicos infantiles, ciencia para todos los públicos y mucho más AIDA ORTIZ GRANADA Jueves, 26 septiembre 2019, 12:20

El otoño ya está aquí y con él arranca un nuevo curso cargado de actividades lúdicas y educativas para los más pequeños. Granada vuelve a llenarse de vida con un amplio programa de actividades para niños y familias, en el que encontramos cuentacuentos en inglés, eventos gastronómicos infantiles, ciencia para todos los públicos y yoga para aprender a relajarse y conectar en familia con el lado más espiritual. Hoy te proponemos 7 divertidas actividades para este fin de semana en Granada.

Del 27 al 29 de septiembre Granada Gourmet para público infantil

Los más pequeños también son capaces de disfrutar con la gastronomía y todo lo que envuelve a este mundo. Por este motivo, Granada Gourmet ha programado una serie de actividades infantiles, dentro de la programación del evento gastronómico, que se celebra este fin de semana en el Palacio de Congresos.

Por un lado, los niños tendrán la oportunidad de participar en una cata de chocolates, que se celebrará en dos sesiones, el viernes a las 18.30 horas y el sábado a las 11.30. Y por otro, distintos talleres gastronómicos:

- Taller con aceite: Haz tu propio jabón casero (Para mayores de 12 años) | Viernes 27, 12.30 horas.

- Taller con aceite: Haz tus propias sales de baño (Para mayores de 12 años) | Viernes 27, 18.30 horas.

- Taller con Briks: Viseras de aceitina (para niños de todas las edades), el sábado 28, 12.30 horas.

- Taller infantil La pirámide alimentaria, el sábado 28, 13.00 horas.

- La mesa está servida: agricultura saludable para los niños, el sábado 28, 13.00 horas.

- Meriendas ricas y saludables, el sábado 28, 18.00 horas.

- Taller con envases de plástico: juego cuela la bola (para niños de todas las edades), sábado 28, 18.30 horas.

- Taller de Reciclaje para niños de todas las edades (zona de talleres), domingo 29, 11.30 horas.

- Inagra: aprende a cocinar con aceitina, domingo 29, 11.30 horas.

- Talleres con briks y aceite: monederos y sales de baño (para niños a partir de 6 años), domingo 29, 12.30 horas.

- Recetas para los reyes de la casa, domingo 29, 13.00 horas.

28 y 29 de septiembre Cuentacuentos en familia

El Museo Memoria de Andalucía reanuda sus sesiones de cuentacuentos para familias, con el relato 'Te quiero casi siempre', de Anna Llenas. Un libro para niños y mayores que invita a la comprensión de aquello que nos hace diferentes, mostrando el mágico efecto de los polos opuestos…Una deliciosa historia de amor para todas las edades.

Este cuentacuentos se plantea como una actividad de literatura interactiva en la que los cuentos son el hilo conductor de la visita y en el que las historias cobran vida a través de juegos e imaginación. Este fin de semana se celebrarán dos sesiones, el 28 y 29 de septiembre, de 12.00 a 13.00 horas.

Viernes 27 de septiembre Cuentacuentos en inglés 'The Truth About My Unbelievable Summer'

Llegó el momento más esperado de la vuelta de vacaciones: ¿Qué hiciste durante el verano? La profesora siente curiosidad, y nuestro protagonista le dará una explicación épica. Lo que empezó como un día más en la playa se convirtió en una búsqueda del tesoro por todo el mundo con todo tipo de personajes. El cuentacuentos en inglés 'The Truth About My Unbelievable Summer' se celebrará el viernes a las 18.00 horas, en la sede de lnglés Divertido ubicada en la calle Sancho Panza. Se trata de una actividad destinada a niños a partir de 5 años acompañados de un adulto

Sábado 28 de septiembre Cuenta cuentos en inglés 'Carlota Wouldn't Say Boo'

Carlota no habla porque no lo necesita. Con sus gestos y miradas todo el mundo entiende lo que quiere decir. Hasta que un día, persiguiendo a su amigo Tom, el ratón, Carlota entra en la despensa y la puerta se cierra tras ella. Se ha quedado encerrada dentro, ¿qué hará Carlota entonces? Este sábado 28 de septiembre, a las 12.00 horas, en el centro de Inglés Divertido ubicado en Casillas de Prats, los más pequeños podrán disfrutar de esta entrañable historia en inglés. Esta actividad está destinada a niños a partir de 5 años acompañados de un adulto.

Viernes 27 de septiembre Noche Europea de los Investigadores

Con motivo de la Noche Europea de los Investigadores, que se celebra el viernes 27 de septiembre, el Parque de las Ciencias ha programado una serie de actividades para todos los públicos, como el Planetario Burbuja, que estará instalado el viernes de 17.00 a 21.00 horas en el Paseo del Salón. Las familias granadinas también podrán disfrutar de la actividad 'Ciencia de cerca', de 18.00 a 19.30 horas, en el hall del Edificio Péndulo de Foucault (Acceso por Avenida del Mediterráneo, s/n).

Jueves 26 de septiembre Merienda musical para bebés

El Hotel Los Galanes de Armilla acoge este jueves, a las 17.30 y a las 18.30 horas dos sesiones musicales para bebés, que finalizarán con una rica merienda.

Sábado 28 de septiembre Yoga para familias

Aprender a relajarse y a conectar con el lado más espiritual es también una actividad que se puede realizar en familia y que permite crear vínculos, de una manera muy divertida. Para ello, la Ludoteca Chiquiland acoge este sábado un taller de yoga para familias, con un precio de 10 euros para adultos y 5 para niños, a partir de 3 años.