La compleja elección para Navidad Elegir una estación para esquiar en Navidad no es tarea sencilla / Nuevos Pirineos Tan solo Sierra Nevada y las estaciones catalanas muestran, en este mes de diciembre, buenas condiciones en sus pistas JUANJO GONZALO MADRID Jueves, 27 diciembre 2018, 13:41

Con el fin del mes de diciembre cada vez más cerca, son muchos los aficionados a los deportes de invierno que se preguntan dónde acudir a disfrutar de unos merecidos días de vacaciones. Jornadas para disfrutar en familia, en pareja, o acompañado de amigos, la situación en estos momentos es bastante complicada. Apenas han caído precipitaciones en las estaciones invernales y las temperaturas continúan siendo anormalmente elevadas, impidiendo la acumulación de grandes espesores en buena parte de ellas.

Ocurre, por ejemplo, con dos de los casos más extremos de España. La Cordillera Cantábrica y el Sistema Central suelen ser los que más acusan este tipo de temporales, que en este momento les impide mantener al menos un centro abierto. Y de no cambiar las condiciones, parece que tardarán en inaugurar otro arranque complejo de curso.

Pero no está siendo más sencillo en otras zonas, como la siempre prolífica Aragón, donde este año está escaseando la nieve, o un Sistema Ibérico que no llega a alcanzar los cuatro kilómetros que suma la turolense Valdelinares. Por el momento, se siguen esperando mejoras en una meteorología que no acaba de arrancar.

Pistas del Grand Tourmalet, el pasado 22 de diciembre / NP´Y

Ni siquiera NP´Y, donde se sitúan los dominios del Pirineo francés, cuentan con las condiciones que acostumbran a ofrecer en unas semanas en las que los usuarios suelen acudir a sus pistas. El pasado sábado 22, seis de los ocho centros consiguieron abrir una pequeña parte de su extensión para disfrutar en Navidad.

Los que no fallan son los trazados catalanes, encabezados por Baqueira Beret, que es una garantía de éxito. Hasta 84 kilómetros se acumulan en una de las estaciones en las que más glamour se respira, aunque otras, como Masella, cuentan con espesores más abundantes. También encontramos la opción de Sierra Nevada, con 67 kilómetros y unos espesores que llegan a alcanzar los 150 centímetros de oro blanco. Un auténtico lujo si tenemos en cuenta las condiciones presentadas a lo largo y ancho del panorama nacional.