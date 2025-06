Hay tanto, tanto ruido que no escuchamos todo lo que sea rumor cercano, ese que nos afecta directamente. Todo son estrategias, tácticas y escurrir el ... bulto. Ocho meses desde la dana y el presidente de la Generalitat, Mazón, sigue siéndolo. Esto va más allá de la corrupción. Se trata de humanidad, de responsabilidad, de vergüenza, de ética, de moral, y podría seguir.

Genocidios, crímenes de lesa humanidad, escalada de violencia y de terror. Que ocurre en Ucrania, Gaza, Siria, Irán, que eso está muy lejos ¿está lejos?, tienen que subir desmedidamente la gasolina, los coches o los electrodomésticos para que nos demos cuenta de que en este mundo globalizado e interdependiente no hay nada lejos, que todo está cerca. Todo esto lo entendemos como lo de fuera, las noticias internacionales, pero ¿y aquí?, pues Bárcenas, Koldo, Cerdán, Aldama, González Amador, Carlos Neira, Tomás Díaz Ayuso, y podríamos seguir. Ruido, ruido, ruido.

El otro día escuché decir que educamos a los jóvenes para la guerra desde y en una sociedad en la que la frustración ataca y vive en la mayoría de los ciudadanos. Y reflexiono sobre eso. Imparto talleres a estudiantes para «convencerles» de que los medios de comunicación y los periodistas no somos corruptos, para explicarles quién es un periodista y quién no lo es, lo que es noticia y lo que no, ayudarles a distinguir la soflama, la posverdad y el ruido, me topo con caras escépticas ¿política? los políticos son todos unos corruptos. Y te dan la espalda para alejarse mirando el móvil, riendo ante lo que ven.

Deténgase un momento en la cercanía. Sé que es difícil porque el ruido entorpece, porque hace calor, porque no sabemos a qué hora encender el aire acondicionado para que no se nos lleve la paga extra, porque el hartazgo nos lleva a meter la cabeza debajo del agua «virgencita que me quede como estoy». Y mientras, Almería se prepara para ser una ciudad del futuro, cultural, referente, pero con dos vuelos semanales a Barcelona y una A-92 cortada a la altura de Balerma. ocho meses después de la Dana se llevase un «cacho p'alante».

En Andalucía la sanidad pública se está cayendo a trozos, no se engañen, se trata de eso, de que se caiga, de que los usuarios de lo público se acaben de convencer de que lo público no funciona, de que si quieres que te atiendan bien tienes que irte a la privada, y ya les comento que la gente se lo está creyendo, y si encima aderezamos la catástrofe con el hecho de que los inmigrantes y jubilados «guiris» son los que desgastan el sistema, ni les cuento. Veintiún siglos de especie y todavía no conseguimos preocuparnos por el bienestar del vecino, sea este quien sea, se nos olvida que para ese a quien miramos desde lejos como a un pepito grillo con cara de fastidio, nosotros, nosotras somos el vecino. Hoy, los afortunados se sienten todavía en el lado bueno de la calle, en la acera de las sombrillas y las terrazas, pero no olviden que del sur al norte solo hay un giro de 90 grados.