Y yo me pregunto

Suceden muchas cosas, y todo muy muy deprisa tanto que, a veces, no nos da tiempo de percatarnos de ese transcurrir. Todavía andamos formulándonos preguntas ... para entender lo que ha ocurrido, cuando el siguiente acontecimiento te pilla por sorpresa, aún no has soltado el anterior cuando ya tienes que agarrar el siguiente. Así, a menudo, se nos va el tiempo planteándonos cuestiones para entender, y antes de que podamos comprender lo que se esconde detrás de lo aparente, los acontecimientos vuelven a sucederse uno tras otro y ahí te quedas, plantada como un pasmarote, sin tener muy claro hacia donde mirar.

Acontecimientos que marcan la actualidad, nuestro presente. Acontecimientos que se producen o se provocan, aparentemente sin un por qué, sin intención, y casi consiguen que nos despistemos y no reparemos en las posibles conexiones que, como hilos invisibles, engarzan unos con otros, recreando una suerte de alhajas de una bisutería tan falsa como brillante, claramente capaz de nublar vistas y hasta sentidos, para que las víctimas de su encandilamiento se entretengan y no se molesten en descubrir lo que ocultan, en las sombras generadas por su brillo. Mientras el Obispo emérito de Alcalá de Henares, Reig Plá, en una homilía se refiere a las personas que presentan alguna discapacidad, explicando que ésta «es herencia del pecado y del desorden de la naturaleza», el papa León XIV deja muy clarito que las familias son «la unión estable entre hombre y mujer», y al mismo tiempo ofrece la Santa Sede como espacio «free» y a él mismo como mediador entre Rusia y Ucrania. Semanas después de que Trump, preguntado por los medios sobre su papable favorito, declarase «me gustaría ser Papa», el recién elegido emula al presidente estadounidense y se presenta voluntario para mediar. Solo con esto, las preguntas que me vienen en mente son muchas: ¿Los abusos a menores en el seno de la iglesia no son un desorden de la naturaleza y nacer con una discapacidad, «pecado heredado», sí?¿estaría dispuesta la Iglesia a permitir la apostasía de todos aquellos y aquellas creyentes que viven en pecado por haberse atrevido a divorciarse o arrejuntarse sin pasar por la vicaría? ¿y la de los practicantes integrantes del colectivo LGTBIQ+ con o sin hijos? o ¿acaso el miedo a la merma en el cepillo permite predicar y hacer la vista gorda? Para mí que al Papa le da igual, que solo se trata de lanzar un mensaje a los grupos mediáticos y de poder, alineados con el reaccionarismo, para dejar claro dónde está. Tampoco entiendo por qué se ofrece gentilmente a mediar entre Putin y Zelenski mientras se pone de perfil ante el exterminio que Netanyahu está llevando a cabo en Gaza, al igual que la mayor parte de la comunidad internacional. Más de 55.000 muertes para vengar un ataque terrorista ¿de verdad esto se lo ha creído alguien? Y el PP mientras:«No es tu culpa Melody, tú lo hiciste muy bien, pero…». Señores, los votos a la cantante israelí concedidos por el público español, no representan a España.

