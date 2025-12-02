Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Sala habilitada para medios de comunicación en la Diputación de Almería. EFE / C. Barba
Puerta Purchena

Información a la carta

«Se prohibió la entrada al salón de plenos de periodistas, informadores gráficos y cámaras de televisión, bajo el pretexto de que la asistencia de 60 alcaldes de la provincia imposibilitaba el acceso a los medios de comunicación»

Yolanda Cruz

Periodista

Martes, 2 de diciembre 2025, 22:59

Comenta

Para muchos, la información a la carta es una de las ventajas que propicia la tecnología al servicio de los medios. Con un click, desde ... el móvil, la Tablet, el ordenador y hasta desde el teléfono, la ciudadanía, que así lo escoja, puede ir pasando del sitio de un medio al de otro, de una noticia a la otra, aunque en este punto, para ser más realistas, la mayoría de usuarios deambula, las más de las veces, de un titular a otro. Pero, ¿qué sucede si quien genera la información es quien desea servirse de los medios para configurarse un menú personalizado que ofrecer a los convidados de piedra que asistan a cualquiera de sus banquetes?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La nieve llega a Granada en menos de 24 horas: estos son los pueblos en los que nevará
  2. 2 Javier y Ventura, los dos jóvenes «ejemplares» fallecidos en Huétor Santillán
  3. 3 Un joven de 22 años salva la vida «milagrosamente» tras caer con su coche 30 metros desde un puente
  4. 4 «Ya he matado a dos y no me importa uno más»
  5. 5

    Un menor de edad estrella y vuelca un coche en Atarfe
  6. 6 Un guardia civil y una cabo de la base aérea de Armilla salvan a una persona de atragantarse
  7. 7 Huétor Santillán despide a los dos jóvenes fallecidos en un accidente de tráfico
  8. 8 Un preso amenaza y hiere a tres funcionarios en la prisión de Albolote
  9. 9

    Loli Cañavate dimite como número dos del PSOE provincial
  10. 10 Motril llora a Ignacio Peláez, cura obrero y fundador de Proyecto Hombre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Información a la carta

Información a la carta