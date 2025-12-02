Para muchos, la información a la carta es una de las ventajas que propicia la tecnología al servicio de los medios. Con un click, desde ... el móvil, la Tablet, el ordenador y hasta desde el teléfono, la ciudadanía, que así lo escoja, puede ir pasando del sitio de un medio al de otro, de una noticia a la otra, aunque en este punto, para ser más realistas, la mayoría de usuarios deambula, las más de las veces, de un titular a otro. Pero, ¿qué sucede si quien genera la información es quien desea servirse de los medios para configurarse un menú personalizado que ofrecer a los convidados de piedra que asistan a cualquiera de sus banquetes?

El pasado lunes, en la Diputación provincial, palacio propiedad de todos y de todas, se celebró la sesión plenaria extraordinaria en la que tomaba posesión del cargo su nuevo presidente, José Antonio García Alcaína. La sesión ya ha sido calificada de histórica y lo es. No solo porque este nuevo presidente lo sea para sustituir al anterior, Javier Aureliano García, después de que éste y su vicepresidente hubieran sido detenidos en una operación de la segunda fase del caso Mascarillas, también porque se prohibió la entrada al salón de plenos de periodistas, informadores gráficos y cámaras de televisión, bajo el pretexto de que la asistencia de 60 alcaldes de la provincia imposibilitaba el acceso a los medios de comunicación, a los testigos responsables de informar a la ciudadanía y a todo el país de cómo acontecieran los hechos.

La falta de espacio no ha impedido nunca la celebración de distintos actos en el palacio provincial, sin ir más lejos, el 12 de enero de 2019, el pleno de investidura del expresidente; «un patio de luces abarrotado arropa al presidente con la presencia de autoridades nacionales, regionales y provinciales, así como empresarios, sindicatos y personalidades de la sociedad almeriense» aún puede leerse en el histórico de las noticias que Diputación publica en su página web ¿Por qué ahora las cámaras y los informadores no eran bienvenidos? ¿acaso no es cierto que la prohibición de entrada de periodistas a un acto público en un edificio público contraviene el libre ejercicio de la labor periodística? ¿Quiénes son estos señores para prohibir la entrada a los medios de comunicación e invitarlos a seguir el acto a través de una pantalla de plasma? Pues ni más ni menos que nuestros representantes públicos, aunque con actos como este lo que parece es que a los únicos a quienes representan son a sí mismos.

Señores y señoras diputadas, la asociación de la prensa, asociación de periodistas de Almería, se ha manifestado públicamente en contra de esta falta de transparencia, advirtiendo de que estos actos atentan contra el derecho a informar y a ser informados. A esta manifestación, se han sumado la Federación de Asociaciones de Periodistas de España y la Asociación de Informadores Gráficos de Almería, AIGAL, y es bueno que ustedes, lectoras y lectores, lo sepan. No resulta muy coherente que desde Diputación se patrocinen talleres de capacitación mediática en institutos y luego se dificulte así el ejercicio de la labor periodística.