De buenas letras

Buena vida vida buena

Wenceslao-Carlos Lozano

De la Academia de Buenas Letras de Granada

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 23:07

En vista de lo alicaída que anda aquella ilusa convicción de progreso social ascendente de toda generación con respecto a la anterior, que tanto fantaseo ... ideológico suscitó hasta época no tan lejana, no cabe decir que los tiempos actuales se presten demasiado al optimismo colectivo. De ahí quizás que los más sabios y precavidos de quienes supieron, en aquellas otrora jubilosas décadas, gozar con provecho de una auténtica «buena vida», den hoy prioridad a una «vida buena», esa que se sustenta en la idea de que el ser humano puede, desde siempre y, por ende, también aquí y ahora, convertirse en dueño de sí mismo como forma de realizarse. Eso, claro está, ya del todo asumido que, a falta de salvación eterna, la finitud de la vida no tiene por qué ir en detrimento de su excelencia.

