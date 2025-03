Lo que vemos y lo que no

Yolanda Cruz Periodista Martes, 25 de marzo 2025, 23:51 Comenta Compartir

Durante este mes de marzo Fundación Inquietarte está celebrando la décimo quinta edición de su festival de cortometrajes, Visualízame, Audiovisual & Mujer. Quince años siendo una plataforma para la proyección de trabajos audiovisuales de mujeres directoras, guionista y/o productoras. Una aventura que se iniciaba aquí en Almería, y que nos ha llevado a Madrid, Barcelona, Segovia, Vigo, Pontevedra, Alcalá la Real, a todas las universidades andaluzas, distintos centros penitenciarios, a más de 20 centros de Educación Secundaria, otros tantos de Educación Primaria, a asociaciones, colegios profesionales, ferias profesionales en distintos puntos de nuestra geografía, además de a los Países Bajo y Estambul. Quince años en los que venimos desarrollando tanto la labor de difusión y apoyo a jóvenes realizadores y realizadoras, como la labor de educación y divulgación que realizamos apoyados en el audiovisual.

Este mes de marzo hemos querido volver con el festival a nuestra provincia, potenciando e iniciando durante el propio desarrollo del festival, las actividades educativas que son su principal objetivo. Comenzamos el lunes 17 en el Centro Penitenciario de El Acebuche, allí, asistieron a la proyección de cortometrajes finalistas 180 internos e internas, y este lunes, quien acogió la proyección, en este caso, de los documentales finalistas, fue la asociación de la prensa de Almería. Siete documentales que abordan propuestas de antropología social, como la producción francesa, Telles que nous sommes de Annabelle Abdul y El amoragador, de Adrián Ordóñez, producida por Sara Sanort. Divulgación histórica, Guyulfo, la cueva del dios Lobo de Nuria Vizcaíno. Memoria democrática, A maestra de Silvana Torricella y Querido Lorenzo de Maëla Sanmartín. Y denuncias contra la violencia ejercida sobre las mujeres: la coproducción España – El Salvador sobre la judicialización de las mujeres salvadoreñas que abortan, incluso en casos de aborto involuntario, Cautivas de Itaxo Díaz, y el cortometraje Aminata de Marta López Plaza, sobre víctimas de mutilación genital.

Estas realizadoras y estos cineastas invierten su tiempo y se juegan, en la mayoría de los casos, no solo el ganar o no un festival, a menudo también ponen en peligro su seguridad laboral en unos casos y en otros su seguridad personal o vital, porque muchas de estas miradas desvelan ante la conciencia del público verdades no contadas o mostradas desde la narrativa oficial, con solo una cara y alejándonos de quien sufren las realidades documentadas. Mientras el lunes por la tarde disfrutábamos de estos trabajos, en Cisjornadia, en la aldea Palestina de Susiya, Hamdan Ballal, codirector junto a Yuval Abraham de No other land película que se alzó con la estatuilla al mejor largometraje documental en la última edición de los Oscars, era linchado por un grupo de colonos y, posteriormente, secuestrado por unos soldados israelíes que detuvieron la ambulancia en la que se le intentaba trasladar a un hospital.

Unas semanas atrás, en el país más poderoso del mundo, se le premiaba por una película prohibida en Israel porque narra los últimos cinco años de invasión israelí en Palestina, de vuelta a su casa, colonos y ejército, impunemente, se hacen con él, ¿va a servir de algo ese Oscar? ¿va a pronunciarse la academia? La farándula estadounidense ¿va a pronunciarse? ¿a pedir cuentas?