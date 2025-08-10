Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Editorial

No sin Ucrania

Occidente debe mostrar la máxima unidad contra el intento de Trump de traicionar al país invadido en su cumbre con Putin en Alaska

Domingo, 10 de agosto 2025, 21:07

El mundo ha caído, una vez más, en el engaño de Donald Trump. Durante una larga semana, ha recibido más atención la verborrea del presidente ... de Estados Unidos que la sucesión de hechos que culminaron con su anuncio de la cumbre con Vladímir Putin. El encuentro fijado para el viernes en Alaska encierra un mensaje definitivo de desprecio a la legalidad internacional que lanzan de la mano Washington y Moscú. El mandatario republicano agasaja en su territorio a un autócrata reclamado por crímenes de guerra por el Tribunal de La Haya. Dos países que se negaron a suscribir el Tratado de Roma declaran así su voluntad de poner fin a la guerra en Ucrania mediante la capitulación de Kiev y consagran la modificación de fronteras por la fuerza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen al presunto autor de la muerte del joven tiroteado en Pinos Puente
  2. 2

    Bochornosa presentación del Granada en Los Cármenes
  3. 3 Choque frontal de dos vehículos con al menos seis heridos, entre ellos dos niños, a la altura de Iznalloz
  4. 4

    Un acta notarial cambia el relato de las últimas horas de Lorca
  5. 5

    «No me puedo jubilar. Voy a tener que trabajar hasta que me muera»
  6. 6

    Problemas en los derribos dilatan el final de las 44 viviendas de Manuel de Falla
  7. 7 El bar de Granada que ofrece tapas a la brasa: «Es nuestra especialidad y a la gente les encantan»
  8. 8

    Sanitex y pestiños, recuerdos de la vieja carretera a la Costa del Sol granadina
  9. 9

    «Hicimos muchas cosas bien pese al 0-3; la fiesta viene ahora»
  10. 10

    «Nos faltan fichajes para tener un equipo sólido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal No sin Ucrania