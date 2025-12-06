Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Tiempo para la esperanza

«No olvidemos que la democracia, solo puede ser real cuando existe la trasparencia, la verdad y se va perdiendo con la mentira. La institucionalización de la mentira es la crisis de la democracia y el fundamento de la autocracia, de ahí que se luche por descubrir la verdad objetiva de los hechos y de las decisiones independientemente de sus efectos y repercusiones.»

Andrés García Lorca

Catedrático de Universidad en el Área de Análisis Geográfico y Regional

Sábado, 6 de diciembre 2025, 22:04

La concatenación de hechos y manifestaciones que difunden los medios de comunicación social en relación con la actividad política y la corrupción es tan brutal, ... que resulta muy difícil aislar ambas realidades, de hecho, mucha gente ve una relación causa efecto en esta situación, cuando no es o, mejor, no debería ser así, pero lo cierto y verdad es que para los políticos pintan bastos, es decir se les presentan tiempos pocos favorables de continuar en esos esquemas de conducta.

