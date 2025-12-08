Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

En Siria queda lo más difícil

Lunes, 8 de diciembre 2025, 22:06

Comenta

Hace un año, Ahmed Al Sharaa lideró la ofensiva que, en 11 días, logró lo que parecía imposible: expulsar al sanguinario Bashar Al Assad, acogido ... con rapidez por la autocracia rusa. Terminó así una dictadura familiar de cinco décadas y los sirios se asomaron al vértigo de la libertad y a la falta de todo lo demás, en un país devastado por la rapiña del régimen derrocado y el destrozo de 15 años de guerra civil. El antiguo miembro de Al-Qaida y ahora presidente interino ha conseguido respaldos poderosos. Turquía, Arabia Saudí y, por encima de todos, Estados Unidos bendicen a un dirigente que ha desterrado la influencia iraní pero que ahora necesitará algo más que elogios para afrontar los desafíos más difíciles. Uno, vital, es el de unir a una nación fracturada, con inclusión y respeto al pluralismo. Un objetivo inalcanzable si la liberalización económica no produce resultados tangibles para el 80% de la población sin apenas acceso a servicios y vivienda; y para traer de vuelta a los más de seis millones de refugiados y desplazados, de los que solo la mitad ha podido regresar. Pese al hostigamiento incansable de Israel, Siria es ahora buena noticia en Oriente Próximo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El aficionado trasladado a un hospital desde Los Cármenes era menor de edad
  2. 2 Detenidas 25 personas por el blanqueo de millones de euros procedentes del narcotráfico en Granada y Almería
  3. 3

    Las Gabias tendrá que devolver 1,25 millones a una promotora por un convenio fallido
  4. 4

    Luca Zidane revive sus fantasma
  5. 5 Tres alcaldes granadinos son reconocidos por su solidaridad durante la dana
  6. 6

    La casa del Realejo donde vive Totolín
  7. 7 La empresa de Granada que inventó el champán y el whisky sin alcohol
  8. 8

    Sueño de un tren Málaga-Granada pasando por Alhama que se quedó en Ventas de Zafarraya
  9. 9

    Otro frenazo al Granada en Los Cármenes
  10. 10 Rescatan en helicóptero a dos jóvenes de 19 y 20 años que estaban en apuros en la Sierra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal En Siria queda lo más difícil