Imagen de archivo de la Universidad. IDEAL

El ataque a la educación superior, a la UJA, no es flor de un día

Un ascensor social que a día de hoy funciona de forma limitada, con dificultades, y sabemos que no depende del esfuerzo, de las capacidades de las personas jóvenes, nadie se cree ya los discursos meritocráticos

Silvia de la Torre

Jaén

Domingo, 24 de agosto 2025, 21:38

El ataque a la educación pública, a la educación superior pública, forma parte de un modelo, de una ideología y de una forma de hacer ... política. El deterioro consciente de lo público no es sólo el fomento del capitalismo de amiguetes con las privatizaciones. La derecha económica tiene una verdadera adicción por las desigualdades, porque entienden que la desigualdad es un instrumento de poder. El sindicato ha peleado mucho para que el hijo o la hija de una persona trabajadora puedan ir a la universidad. Un ascensor social que a día de hoy funciona de forma limitada, con dificultades, y sabemos que no depende del esfuerzo, de las capacidades de las personas jóvenes, nadie se cree ya los discursos meritocráticos, que aseguran futuros imposibles, mientras mienten para hinchar su currículum. Para legitimar esa desigualdad, inventan ideas o imaginarios sobre la libertad. Y todas sabemos que la libertad de elegir no siempre se traduce en la posibilidad real de actuar. Una persona puede tener la libertad de acceder a estudios universitarios pero, si carece de las condiciones económicas necesarias, esa libertad se convierte en una ilusión.

