Sigue pendiente

Pepe 'El Tomillero', repasa el listado de asuntos pendientes sin pararse siquiera a mirar desde cuándo lo están. Pero le da igual porque, de haberse solucionado, ahora no tendría tema que exponer, aunque el asunto sea la enésima vez que aparece en letra impresa. Se refiere, claro está, a lo que los administrados, esa clase mayoritaria que paga a los que nos administran, seguimos esperando.

No hay que irse muy lejos ni volver a hablar del AVE, de los nuevos vuelos, de la rebaja de precios en el transporte aéreo, de las grandes inversiones en obras hidráulicas, de la nueva conexión por autovía con la meseta vía Guadix-Iznalloz, ni del tercer carril en la A-92 o en la A-7. Vamos a cosas mucho más sencillas, de esas que sufrimos todos los días y a las que no se pone remedio porque, sencillamente, están mal gestionadas.

Que en pleno mes de julio, a las puertas de agosto, siga sin abordarse la señalización horizontal de un buen montón de vías, ahora hiper transitadas al aumentar el número de vehículos que circulan por ellas; que sigamos llamando la atención sobre la necesidad de que haya un mayor control del uso de bicicletas y patinetes para evitar los peligros que acechan a los usuarios que lo mismo saltan de la acera a la calzada que te adelantan por la derecha sin elementos refractantes en ropaje ni vehículo; o que la excesiva automatización del aparcamiento de la Plaza del Ayuntamiento haya suprimido al ser humano ante cualquier emergencia que pudiera producirse, no son cosas que requieran una inversión estratosférica, sino un gasto que seguro está en los presupuestos de las administraciones competentes, pero que no se ejecutan porque parece que a los administradores de los administrados les place más el decir que han ahorrado que indicar lo que han hecho de nuevo. Lo del citado parking merece un espacio extra que procuraré ocupar una semana de estas.

Pero hay más. Muchas más cosas en las que parece que sus mentes no están por la labor de solucionar. Así, la misma administración que lo mismo se gasta un pastón en hacer carteles animando a los administrados a ser respetuosos con el medioambiente, pasa de estar vigilante ante presuntos arboricidas que, por ejemplo, ya se han cargado varios ejemplares de ficus en el tramo de la carretera que une la Universidad de Almería con la Autovía del Aeropuerto y que, no satisfechos con ello, siguen amenazando la supervivencia de otros frondosos ejemplares a los que de forma misteriosa le han empezado a quemarse las ramas. En ese mismo tramo es una pena la inversión que se hizo en su día con el carril bici. Las bicicletas van por la calzada, pasan del carril y la vía abierta para los vehículos más lentos aparecen ajadas, vejadas, olvidadas, sin mantenimiento, rotas, rajadas…

No siempre hay que esperar a que haya un año electoral para arreglar las cosas que no se arreglan el resto de años. ¿De qué nos vale gastar ahora una pasta gansa en arbolitos si dejamos que se sequen los que no se cuidan? No existe mantenimiento alguno por más que se desgañiten los administradores en decir que la ciudad, la provincia, la comunidad, invierten un potosí en arreglar lo que con el tiempo se deteriora. Pues no, el dinero irá a otra cosa, pero a mantener lo que hay, ya lo ven.