Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Conservar el agua es una decisión política

Samara López-Ruiz

Domingo, 12 de octubre 2025, 23:07

Comenta

A lo largo de la historia, el agua ha sido mucho más que un recurso natural: ha sido geopolítica, cultura y poder. Las civilizaciones han ... florecido o colapsado según su capacidad de gestionar el agua. Hoy, la conservación de este bien esencial para la vida plantea un desafío no solo ambiental, sino también profundamente político. Y nuestro país no es una excepción.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El granadino Custodio Pérez, número 1 en ventas tras su paso por La Revuelta: «A la mesa con Ken Follet»
  2. 2

    El alcalde de La Malahá presenta su renuncia al cargo tras 14 años
  3. 3 Cubren la estatua de Isabel y Colón en Granada para protestar contra el Día de la Hispanidad
  4. 4 Denuncia un ataque vandálico contra su casa mientras dormía en Huétor Vega
  5. 5 Luis Portero, caso reabierto 25 años después
  6. 6

    El hombre muerto hace mes y medio en el distrito Beiro recibió un golpe en la cabeza
  7. 7 Aviso de la traumatóloga Geek sobre el mal de los huesos que amenaza a «la mitad de la población»
  8. 8

    El Parque Nacional eliminará el último vestigio humano de la cumbre del Veleta
  9. 9 Un pueblo del Valle de Lecrín celebrará este domingo la Primera Fiesta de las Granadas
  10. 10 Morante de la Puebla se corta la coleta en Las Ventas y deja huérfano el toreo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Conservar el agua es una decisión política