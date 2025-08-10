Ursula, la negociadora

Ver a Ursula Von der Leyen al lado de Donald Trump es como asistir a un combate de boxeo entre un peso pluma y un ... peso pesado. Si al menos alguien como Jesús Gil, que en paz descanse, hubiese asistido, hubiera sido un combate mas igualado. Solo le faltó a nuestra representante llorar de emoción por el fantástico acuerdo conseguido. Grosso modo, ya saben: 15% de aranceles, invertir en EEUU y comprarles armas por una cifra astronómica, además de combustible para pasar de una dependencia a otra. La obligación de ellos: cero patatero. Prima facie; luego ya veremos.

Se debería conmemorar esta fecha a nivel europeo. A nivel doméstico se parece mucho a esos extraordinarios acuerdos de Sánchez con los nacionalistas y comunistas. Aunque en este caso haya una contraprestación : que Sánchez permanezca en el poder al precio que sea. O ese reparto tan igualitario de menores no acompañados treinta y tantos para Cataluña novecientos y pico para Madrid y si protestan, entonces aparece la palabra racismo y ya está.

Esto tan repetido de perder la guerra y el honor. Si EEUU tiene un déficit comercial es cosa suya y es porque los norteamericanos prefieren productos europeos, también. Donald Trump hace trampas hasta jugando al golf. Espero que al menos en la Ryder cup podamos ganarles. Mark Twain por cierto, decía que el golf es un paseo echado a perder.

Ahora descubre que algunos niños palestinos pasan hambre. Se ametralla a la gente en los sitios de avituallamiento o se bombardean campos de refugiados. Netanyahu lo niega a pesar de las evidencias. Pretende anexionarse Cisjordania y mantiene una guerra interna con el Tribunal Supremo Israelí. Es sin duda el que mas hace para fomentar el antisemitismo. Esas escenas son iguales a cualquier campo de concentración, que podamos imaginar. Y Trump es cómplice de esta masacre. Si unos gamberros franceses de confesión judía tienen un comportamiento inapropiado en un avión de tal forma que tiene que aparecer la guardia civil. Ya están prestos para hablar de discriminación. Narcisismo gigante más bien.

Y Europa todavía no sabe que quiere ser de mayor y sin líderes como los de antaño. Decía Tolstoi que todas las familias felices se parecen. Pues yo creo que todos los malos también.

Y si a todos estos mandatarios, junto con Maduro, el de Corea del Norte y alguno más los juntáramos en un globo aerostático con rumbo a Ganimedes, por ejemplo.