Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Ursula, la negociadora

Salvador Fernández-Vivancos

Domingo, 10 de agosto 2025, 21:22

Ver a Ursula Von der Leyen al lado de Donald Trump es como asistir a un combate de boxeo entre un peso pluma y un ... peso pesado. Si al menos alguien como Jesús Gil, que en paz descanse, hubiese asistido, hubiera sido un combate mas igualado. Solo le faltó a nuestra representante llorar de emoción por el fantástico acuerdo conseguido. Grosso modo, ya saben: 15% de aranceles, invertir en EEUU y comprarles armas por una cifra astronómica, además de combustible para pasar de una dependencia a otra. La obligación de ellos: cero patatero. Prima facie; luego ya veremos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen al presunto autor de la muerte del joven tiroteado en Pinos Puente
  2. 2

    Bochornosa presentación del Granada en Los Cármenes
  3. 3 Choque frontal de dos vehículos con al menos seis heridos, entre ellos dos niños, a la altura de Iznalloz
  4. 4

    Un acta notarial cambia el relato de las últimas horas de Lorca
  5. 5

    «No me puedo jubilar. Voy a tener que trabajar hasta que me muera»
  6. 6

    Problemas en los derribos dilatan el final de las 44 viviendas de Manuel de Falla
  7. 7 El bar de Granada que ofrece tapas a la brasa: «Es nuestra especialidad y a la gente les encantan»
  8. 8

    Sanitex y pestiños, recuerdos de la vieja carretera a la Costa del Sol granadina
  9. 9

    «Hicimos muchas cosas bien pese al 0-3; la fiesta viene ahora»
  10. 10

    «Nos faltan fichajes para tener un equipo sólido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Ursula, la negociadora