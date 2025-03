Trump miente. Sánchez cambia de opinión. Este último a una velocidad vertiginosa. El señor Bono, que cuenta con 74 años y según decía en una ... entrevista hace todos los años el camino de Santiago, dice que Sánchez es una persona honesta y que no le gustó que un terrorista islámico compareciera en la comisión del Congreso.

El gusto está en una categoría que nada tiene que ver con el derecho y tampoco con la política y aún menos con la dignidad. Pero bueno, no vamos a ponernos trascendentes. Esa comparecencia se la debe a Sánchez. El señor Zapatero decía que, si la economía va bien, tampoco son tan necesarios los presupuestos, que era la piedra de toque que antes se tenía para convocar o no elecciones. Martín Wolf, jefe de opinión del 'Financial Times', comentaba en su último libro que, por lo general, la economía iba por unos caminos y la política, por otros. Incluso con gobiernos que constantemente le ponen palos a las ruedas.

La tasa de paro sigue siendo la más alta de Europa y cada vez hay más pobres laborales. Y, últimamente, si se puede eludir el Congreso para una votación en la que tus propios socios se van a oponer, por el tema del gasto en defensa, pues mejor. El señor Oscar López, antes de ser nombrado por su partido candidato en Madrid, decía que la Comunidad de Madrid es un pozo de corrupción. Sin embargo, a Almeida le amenazan con una querella por hablar de la corrupción del PSOE. La ultraizquierda se opone a que Zelenski se defienda y Trump le corta el grifo y se lleva mejor con Putin, que es un criminal de guerra.

Elon Musk se lleva un niño al despacho oval al igual que los de Podemos se los llevaban al congreso. En vez de llevarlos a un parque con columpios. Ábalos, imputado por el Tribunal Supremo. Era el numero dos y fue quien llevó adelante la moción de censura contra Rajov. Y la televisión pública, sobre la pandemia, dedicada a la Comunidad de Madrid solo y exclusivamente a ella, y no al resto. La película 'La infiltrada' no fue aceptada por el festival de cine de San Sebastián. Sin embargo, sí que aceptaron un documental en ediciones pasadas en la que se entrevistaba al más sanguinario de los terroristas de ETA, a pesar de las protestas de las asociaciones de víctimas.

Todo perfectamente lógico.