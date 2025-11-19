Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andy y Lucas. EFE

Separación

A la última ·

Muerta y enterrada la pasión, podrían seguir viviendo allí sin tener que verse el careto en todo el día

Rosa Palo

Rosa Palo

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:11

Comenta

Hay quien se separa de espíritu, pero no de cuerpo. No por falta de ganas, sino de techo. «La vida está muy malamente», dice mi ... carnicero mientras deshuesa un pollo con el pulso de un cirujano plástico. Se queda corto el matarife: la vida está peor, tanto, que muchas parejas rompen y siguen compartiendo piso con su ex. Mejor eso que compartir la miseria.

